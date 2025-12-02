ETV Bharat / bharat

क्या आपने मुनु भाई की 'गुआ घीया चाय' पी है? दुकान पर लगती है ग्राहकों की भीड़ ( ETV Bharat )

ग्राहकों को मुनु भाई की चाय इतनी पसंद आती है कि हर दिन 70 से 80 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है. कभी-कभी एक क्विंटल दूध से चाय बन जाती है. ब्रज किशोर डे कहते हैं कि सर्दियों में धंधा अच्छा चलता है. चाय बेचकर वह हर महीने करीब 40 से 50 हजार रुपये कमा लेते हैं.

चाय बनाने के लिए हर दिन 70 से 80 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है (ETV Bharat)

75 साल के मुनु भाई (ब्रज किशोर डे) लकड़ी के चूल्हे पर बर्तन रखकर गुआ घीया चाय बनाते हैं. शाम होते ही दुकान पर इस चाय को पीने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है. दूध, चीनी, घी, खोवा, काजू पाउडर और इलायची डालकर चाय बनाई जाती है.

कटक (ओडिशा): आपने दूध वाली चाय, लाल चाय, अदरक और इलायची वाली चाय तो पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी "गुआ घीया चाय" पी है? ओडिशा के कटक शहर के बाराबती स्टेडियम के पास मुनु भाई की "गुआ घीया चाय" की दुकान (मुनु भाई गुआ घीया चा) है. यहां हर शाम गुआ घीया में चाय बनती है.

एक समय, जब मुनु भाई एक टेलर मास्टर थे, लेकिन उनका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, तो उन्होंने चाय बेचने का फैसला किया. अब वह एक टेलर मास्टर से चाय मास्टर बन गए हैं. 30 साल पहले उन्होंने एक रुपया में चाय बेचना शुरू किया था, जबकि अब इसकी कीमत 15 रुपये है. मिट्टी के कप वाली चाय 20 की है, कागज के कप वाली 15 की, स्पेशल चाय 30 की है.

मुनु भाई चाय बेचकर हर महीने करीब 40 से 50 हजार रुपये कमा लेते हैं. (ETV Bharat)

मुनु भाई कहते हैं, "मैं एक टेलर मास्टर था, लेकिन टेलर मास्टर से मैं चाय मास्टर बन गया. मैं 30 साल से चाय की दुकान चला रहा हूं, लोगों को यह बहुत पसंद है. मैं पहले 1 रुपया में एक कप चाय बेचता था, अब मैं इसे 15 रुपये में बेचता हूं. मैं ग्राहकों को स्पेशल कप, मिट्टी के कप, कागज के कप में चाय देता हूं. मैं लकड़ी के चूल्हे पर बर्तन रखकर चाय बनाता हूं."

मुनु भाई गुआ घीया चाय की दुकान पर चाय पीते हुए युवक (ETV Bharat)

डॉ. आयशा सिंह ने कहा, "हम बहुत छोटी उम्र से मुनु भाई की चाय पी रहे हैं. हम हर दिन यहां आते हैं. 'गुआ घीया' शरीर के लिए अच्छा है, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. मुनु भाई पहली बार 'गुआ घीया' (घर का बना घी) से चाय बना रहे हैं."

दुकान पर चाय पीने एक ग्राहक सूर्या त्रिपाठी ने कहा, "गुआ घीया चाय का स्वाद बहुत अच्छा है. एक कप के बजाय, मैं 2 कप पीता हूं. इसका स्वाद बहुत अच्छा है."

