ETV Bharat / bharat

क्या आपने मुनु भाई की 'गुआ घीया चाय' पी है? दुकान पर लगती है ग्राहकों की भीड़

ओडिशा के कटक शहर मुनु भाई 30 साल से चाय की दुकान चला रहा हैं. वह 'गुआ घीया' से चाय बनाते हैं.

cuttack famous tea stall munu bhai gua ghia chai near barabati stadium
क्या आपने मुनु भाई की 'गुआ घीया चाय' पी है? दुकान पर लगती है ग्राहकों की भीड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 10:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कटक (ओडिशा): आपने दूध वाली चाय, लाल चाय, अदरक और इलायची वाली चाय तो पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी "गुआ घीया चाय" पी है? ओडिशा के कटक शहर के बाराबती स्टेडियम के पास मुनु भाई की "गुआ घीया चाय" की दुकान (मुनु भाई गुआ घीया चा) है. यहां हर शाम गुआ घीया में चाय बनती है.

75 साल के मुनु भाई (ब्रज किशोर डे) लकड़ी के चूल्हे पर बर्तन रखकर गुआ घीया चाय बनाते हैं. शाम होते ही दुकान पर इस चाय को पीने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है. दूध, चीनी, घी, खोवा, काजू पाउडर और इलायची डालकर चाय बनाई जाती है.

चाय बनाने के लिए हर दिन 70 से 80 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है
चाय बनाने के लिए हर दिन 70 से 80 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है (ETV Bharat)

ग्राहकों को मुनु भाई की चाय इतनी पसंद आती है कि हर दिन 70 से 80 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है. कभी-कभी एक क्विंटल दूध से चाय बन जाती है. ब्रज किशोर डे कहते हैं कि सर्दियों में धंधा अच्छा चलता है. चाय बेचकर वह हर महीने करीब 40 से 50 हजार रुपये कमा लेते हैं.

एक समय, जब मुनु भाई एक टेलर मास्टर थे, लेकिन उनका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, तो उन्होंने चाय बेचने का फैसला किया. अब वह एक टेलर मास्टर से चाय मास्टर बन गए हैं. 30 साल पहले उन्होंने एक रुपया में चाय बेचना शुरू किया था, जबकि अब इसकी कीमत 15 रुपये है. मिट्टी के कप वाली चाय 20 की है, कागज के कप वाली 15 की, स्पेशल चाय 30 की है.

मुनु भाई चाय बेचकर हर महीने करीब 40 से 50 हजार रुपये कमा लेते हैं.
मुनु भाई चाय बेचकर हर महीने करीब 40 से 50 हजार रुपये कमा लेते हैं. (ETV Bharat)

मुनु भाई कहते हैं, "मैं एक टेलर मास्टर था, लेकिन टेलर मास्टर से मैं चाय मास्टर बन गया. मैं 30 साल से चाय की दुकान चला रहा हूं, लोगों को यह बहुत पसंद है. मैं पहले 1 रुपया में एक कप चाय बेचता था, अब मैं इसे 15 रुपये में बेचता हूं. मैं ग्राहकों को स्पेशल कप, मिट्टी के कप, कागज के कप में चाय देता हूं. मैं लकड़ी के चूल्हे पर बर्तन रखकर चाय बनाता हूं."

मुनु भाई गुआ घीया चाय की दुकान पर चाय पीते हुए युवक
मुनु भाई गुआ घीया चाय की दुकान पर चाय पीते हुए युवक (ETV Bharat)

डॉ. आयशा सिंह ने कहा, "हम बहुत छोटी उम्र से मुनु भाई की चाय पी रहे हैं. हम हर दिन यहां आते हैं. 'गुआ घीया' शरीर के लिए अच्छा है, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. मुनु भाई पहली बार 'गुआ घीया' (घर का बना घी) से चाय बना रहे हैं."

दुकान पर चाय पीने एक ग्राहक सूर्या त्रिपाठी ने कहा, "गुआ घीया चाय का स्वाद बहुत अच्छा है. एक कप के बजाय, मैं 2 कप पीता हूं. इसका स्वाद बहुत अच्छा है."

यह भी पढ़ें- प्रेरित करती है गौतम की कहानी, ब्रह्मपुत्र की लहरों पर लहराया टूरिज्म का परचम, लुत्फ उठाने आते हैं विदेशों से पर्यटक

TAGGED:

MUNU BHAI TEA
CUTTACK FAMOUS TEA STALL
MUNU BHAI GUA GHIA CHAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.