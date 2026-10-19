यहां दुर्गा को 'बेटी' मानकर सोने-चांदी के गहनों से सजाया जाता, 500 करोड़ के गहने पंडाल में... कभी चोरी नहीं हुई
बीते सालों में, इस 'सिल्वर सिटी' की सजावट और आभूषण कटक दशहरा उत्सव की एक मुख्य पहचान बन गए हैं. नारायण साहू की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 3:34 PM IST
कटक (ओडिशा): कटक के लोगों के लिए दुर्गा केवल एक देवी नहीं हैं, बल्कि वे उनकी बेटी जैसी हैं- और हर पूजा समिति उन्हें अपनी बेटी मानती है. जब दशहरा के दौरान यह बेटी अपने मायके आती है, तो उनके स्वागत की भव्यता और दिखावा पूजा समितियों के लिए मान-सम्मान और गर्व की बात बन जाती है. देवी रूपी बेटी के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए हर समिति एक-दूसरे से बढ़कर करने की होड़ में रहती है.
इस वजह से, मां दुर्गा को पहनाए जाने वाले गहनों की कुल कीमत 500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है, जिसमें 70 किलोग्राम सोना और 120 क्विंटल से अधिक चांदी शामिल है. इस भव्य उत्सव की सबसे खास बात यह है कि ये सारे आभूषण पांचों दिन- पंचमी से लेकर दशमी तक- आम जनता के देखने के लिए खुले रहते हैं. कटक में दुर्गा पूजा देखने आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक 'बेटी दुर्गा' की इस चमक-दमक और सजावट को देखकर हैरान रह जाते हैं.
भले ही सभी पंडालों को मिलाकर 500 करोड़ रुपये के गहने दांव पर लगे होते हैं, लेकिन आज तक चोरी की कोई भी घटना नहीं हुई है, और न ही किसी ने इन आभूषणों या सजावट को छूने की हिम्मत की है. पंडालों में पुलिस के सामान्य इंतजामों के अलावा, हर समिति अपनी 'बेटी' को सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने-चांदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभालती है.
कटक महानगर शांति कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, हबू दा बताते हैं- "भारत में यह एक अनोखी परंपरा है, जहां आस्था और भक्ति के चलते करोड़ों रुपये के आभूषण आम जनता के देखने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं. ये गहने सभी दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध रहते हैं, जो भारी संख्या में इन्हें देखने आते हैं. यह प्रदर्शन सिर्फ एक या दो दिन के लिए नहीं होता, बल्कि ये आभूषण पूरे छह दिनों तक जनता के सामने रहते हैं."
बीते सालों में, इस 'सिल्वर सिटी' (चांदी की नगरी) की सजावट और आभूषण कटक दशहरा उत्सव की एक मुख्य पहचान बन गए हैं. हबू दा आगे कहते हैं- "जिस तरह एक बेटी के मायके आने पर उसे खूब प्यार, दुलार और सम्मान दिया जाता है, ठीक वैसे ही हर कोई देवी मां को भी वही आदर-सत्कार देता है. भले ही उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है और न ही वे कुछ मांगती हैं, फिर भी हम उन्हें सब कुछ अर्पित करते हैं. यह पूरी परंपरा सिर्फ और सिर्फ गहरी आस्था से जुड़ी है."
हबू दा आगे बताते हैं कि सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, हर साल प्रत्येक पंडाल में देवी मां के लिए नए आभूषण बनाए जाते हैं. उनके अनुमान के मुताबिक, इस साल कटक शहर के 38 पंडालों में कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण तैयार किए गए हैं.
इन पंडालों में करोड़ों रुपये के गहने आम जनता के सामने प्रदर्शित किए जाते हैं, फिर भी सुरक्षा को लेकर कभी कोई चिंता नहीं जताई गई. खान नगर-खापुरिया औद्योगिक क्षेत्र पूजा समिति के महासचिव प्रफुल्ल साहू पूछते हैं, 'आखिर मां दुर्गा के गहने ले जाने की हिम्मत कौन करेगा?'
कटक के चौधरी बाजार पूजा मंडप में 1956 में पहली बार 'चांदी मेधा' (बैकड्रॉप) की शुरुआत की गई थी. इसे बनाने में लगभग 2.5 क्विंटल चांदी का इस्तेमाल हुआ था. इसके साथ ही, आने वाले सालों में यह मंडप सोने का इस्तेमाल करने वाला भी पहला मंडप बना, जहां देवी मां के सोने के आभूषण, साथ के अन्य देवी-देवताओं की सोने की मूर्तियां और बैकड्रॉप पर सोने की परत चढ़ाई गई चीजें शामिल की गईं.
चौधरी बाज़ार पूजा मंडप के सलाहकार प्रफुल्ल मल्लिक ने बताया कि ये सोने और चांदी के आभूषण पूरी तरह से श्रद्धालुओं के दान से बनाए गए हैं. वे कहते हैं, "पंडालों में इस्तेमाल होने वाले सोने की कुल मात्रा 60 किलोग्राम से अधिक है. इसकी सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां किसी को नहीं दी जा सकतीं क्योंकि पूजा समितियां इसके लिए अपने स्तर पर इंतजाम करती हैं."
श्रद्धालुओं की यह आस्था हर साल और मजबूत हो जाती है जब वे किसी नए आभूषण या झांकी की सजावट में अपना योगदान देते हैं. समय के साथ, लोगों के ये निजी उपहार पूरी कॉलोनी या मोहल्ले की तरफ से अपनी 'बेटी दुर्गा' के लिए एक भेंट बन जाते हैं. इसे बनाने वालों के लिए यह एक पारिवारिक एहसास जैसा है-बेटी घर आई है, और वे चाहते हैं कि जब वह वापस जाए, तो अपने साथ कुछ लेकर जाए.
इसे भी पढ़ेंः