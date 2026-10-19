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यहां दुर्गा को 'बेटी' मानकर सोने-चांदी के गहनों से सजाया जाता, 500 करोड़ के गहने पंडाल में... कभी चोरी नहीं हुई

कटक में देवी दुर्गा को सोने, चांदी के आभूषणों से सजाया गया है. ( ETV Bharat )

कटक (ओडिशा): कटक के लोगों के लिए दुर्गा केवल एक देवी नहीं हैं, बल्कि वे उनकी बेटी जैसी हैं- और हर पूजा समिति उन्हें अपनी बेटी मानती है. जब दशहरा के दौरान यह बेटी अपने मायके आती है, तो उनके स्वागत की भव्यता और दिखावा पूजा समितियों के लिए मान-सम्मान और गर्व की बात बन जाती है. देवी रूपी बेटी के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए हर समिति एक-दूसरे से बढ़कर करने की होड़ में रहती है.

इस वजह से, मां दुर्गा को पहनाए जाने वाले गहनों की कुल कीमत 500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है, जिसमें 70 किलोग्राम सोना और 120 क्विंटल से अधिक चांदी शामिल है. इस भव्य उत्सव की सबसे खास बात यह है कि ये सारे आभूषण पांचों दिन- पंचमी से लेकर दशमी तक- आम जनता के देखने के लिए खुले रहते हैं. कटक में दुर्गा पूजा देखने आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक 'बेटी दुर्गा' की इस चमक-दमक और सजावट को देखकर हैरान रह जाते हैं.