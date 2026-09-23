ETV Bharat / bharat

चांदी के भाव ₹2.5 लाख पार, फिर भी इस शहर में करोड़ों की चांदी से सज रहे दुर्गा पंडाल

₹2.5 लाख प्रति किलो चांदी की महंगाई भी फेल! कटक में बना ₹1000 करोड़ का चांदी का पंडाल, जानिए कैसे मुमकिन हुआ यह सब?

vg
कटक के काजी बाजार पूजा मंडप में करोड़ों की चांदी से सजा अलौकिक 'चांदी मेधा' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 5:00 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

कटक (ओडिशा): जब आस्था और परंपरा का संगम होता है, तो वहां दुनिया की कोई भी आर्थिक चुनौती छोटी पड़ जाती है. कुछ ऐसा ही अनोखा और भव्य नजारा इन दिनों ओडिशा की 'मिलेनियम सिटी' और भारत की 'सिल्वर सिटी' कहे जाने वाले कटक में देखने को मिल रहा है. कटक में दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि शहर के मान-सम्मान और गौरव का प्रतीक है. इस साल चांदी की कीमतों ने बाजार में आग लगा रखी है. भाव रिकॉर्ड ₹2.5 लाख प्रति किलोग्राम के पार पहुंच चुका है. आम आदमी चांदी खरीदने से पहले दस बार सोच रहा है, लेकिन मां दुर्गा के स्वागत के लिए कटक की दुर्गा पूजा कमेटियों ने साफ कह दिया है—"चाहे चांदी का भाव 5 लाख हो जाए या 10 लाख, मां के दरबार की भव्यता में रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी."

आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको कटक की उन ऐतिहासिक गलियों और पंडालों के सफर पर ले जा रहे हैं, जहां करोड़ों रुपये की चांदी से मां दुर्गा का अलौकिक संसार रचा गया है. आइए जानते हैं कटक की प्रसिद्ध 'चांदी मेधा' (Silver Tableaux) का इतिहास, इसके पीछे का करोड़ों का साम्राज्य और इस नायाब कला को अपनी उंगलियों पर जिंदा रखने वाले शिल्पकारों की पूरी दास्तां.

ETV BHARAT
कटक की जीआई टैग प्राप्त प्रसिद्ध तारकसी कला से निखरा मां का दिव्य चांदी बैकड्रॉप (ETV BHARAT)

कटक की दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण है—'चांदी मेधा'
मेधा का मतलब होता है मूर्ति के पीछे लगाया जाने वाला एक विशाल, नक्काशीदार और भव्य बैकड्रॉप या तोरणद्वार. पूरे भारत में कटक एकमात्र ऐसा शहर है जहां पंडालों के भीतर मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे विशुद्ध चांदी के तारों से बनी विशाल दीवारें खड़ी की जाती हैं.

इस साल चांदी की आसमान छूती कीमतों के बावजूद कटक में इस परंपरा का दायरा घटने के बजाय और बढ़ गया है. शहर में चांदी का मेधा लगाने वाली पूजा समितियों की संख्या अब बढ़कर 36 हो चुकी है. अगर पूरी कटक सिटी की सभी कमेटियों के चांदी मेधा, मां के मुकुट और गहनों का कुल मूल्यांकन किया जाए, तो यह आंकड़ा ₹1,000 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है. यह इस बात का सबूत है कि कटक के लोगों के लिए मां दुर्गा की भक्ति के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है.

ETV BHARAT
1955 से शुरू हुआ कटक का 'चांदी मेधा' इतिहास, अब 36 पंडालों में धूम (ETV BHARAT)

भारी-भरकम डिज़ाइनों की जगह अब 'लाइटवेट' कलाकारी
चांदी के ऐतिहासिक रेट को देखते हुए पूजा कमेटियों ने अपनी आस्था को कम किए बिना एक बेहद व्यावहारिक रास्ता निकाला है. कटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार और तारकसी विशेषज्ञ बताते हैं कि अब चांदी की मात्रा में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है.

पहले के दौर में जब चांदी सस्ती थी, तब एक-एक मेधा को तैयार करने में 10 से 12 क्विंटल चांदी झोंक दी जाती थी. लेकिन अब, इतनी महंगी चांदी के दौर में कमेटियां भारी डिज़ाइनों के बजाय हल्के और बारीक काम को तरजीह दे रही हैं. आज औसतन 2 क्विंटल चांदी के इस्तेमाल से बेहद बारीक और आकर्षक मेधा तैयार किए जा रहे हैं. इससे वजन तो कम हो रहा है, लेकिन चांदी की महीन कलाकारी की वजह से इसकी भव्यता और चमक पहले से कहीं ज्यादा निखर कर सामने आ रही है.

ETV BHARAT
बारीक तारकसी कला से मां दुर्गा के लिए चांदी का भव्य मुकुट दिखाता शिल्पकार (ETV BHARAT)

इस साल 'साहबजादा बाजार' ने रचा इतिहास
कटक में चांदी मेधा क्लब का हिस्सा होना किसी भी इलाके या 'साही' (मोहल्ले) के लिए बेहद गर्व की बात मानी जाती है. बढ़ती कीमतों के बाद भी इस साल कटक की साहबजादा बाजार पूजा कमेटी ने इस संभ्रांत क्लब में एंट्री लेकर सबको चौंका दिया है. साहबजादा बाजार कमेटी ने इस साल अपना पहला चांदी का भव्य मेधा तैयार करवाया है.

कटक महानगर शांति कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिन्हा का कहना है, "कटक के लोगों का जुनून ऐसा है कि आने वाले 5 से 7 सालों में कटक का हर एक मोहल्ला चांदी के मेधा से सुसज्जित होगा. तब कटक को सिर्फ सिल्वर सिटी नहीं, बल्कि 'सिल्वर साही' का शहर कहा जाएगा."

ETV BHARAT
कटक के हुनरमंद कारीगरों द्वारा शुद्ध चांदी के बारीक तारों से बनाई गई भगवान गणेश की नायाब कलाकृति (ETV BHARAT)

चांदी से आगे बढ़े पंडाल: अब शुरू हुआ 'गोल्डन एरा'
कटक की कुछ कमेटियां तो चांदी की इस रेस से भी आगे निकल चुकी हैं. कटक के कुछ सबसे पुराने और अमीर मंडपों ने चांदी के मेधा के साथ-साथ अब शुद्ध सोने के आभूषण और मुकुट जोड़ने शुरू कर दिए हैं.

  • शेख बाजार पूजा कमेटी: इस साल केवल मां दुर्गा और उनके साथ विराजे देवी-देवताओं के सोने के गहनों और मुकुट के लिए ₹8 लाख अलग से खर्च कर रही है.
  • सोने की चमक बिखेरने वाले पंडाल: चौधरी बाजार, शेख बाजार, मंगलाबाग, चौलियागंज, रानीहाट और खान नगर जैसी बड़ी कमेटियों ने मां दुर्गा के लिए भारी-भरकम सोने के मुकुट तैयार करवाए हैं.
  • पूरी तरह सोने का मेधा: आयोजकों के बीच अब चर्चा इस बात की है कि अगले कुछ वर्षों में चांदी के इन बैकड्रॉप्स को हटाकर पूरी तरह से सोने के मेधा तैयार किए जाएं.

कटक में दुर्गा पूजा की यह चांदी की गाथा दशकों पुरानी है. इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि कटक में सबसे पहला चांदी का मेधा साल 1955 में चौधरी बाजार पूजा कमेटी ने पेश किया था. उस समय शहर के लोगों के लिए यह एक अजूबा था. इसके लंबे समय बाद, साल 1991 में शेख बाजार कमेटी ने कटक का दूसरा चांदी मेधा स्थापित किया.

ETV BHARAT
चांदी ₹2.5 लाख/किलो पार, फिर भी कटक में सजेगा ₹1000 करोड़ का भव्य दरबार ( (ETV BHARAT)

1955 में बोया गया था परंपरा का बीज
शेख बाजार कमेटी के जनरल सेक्रेटरी किशोर बेहेरा उस दौर को याद करते हुए बताते हैं, "जब 1991 में हमने दूसरा मेधा बनाया था, तब चांदी का भाव महज ₹7,000 प्रति किलो के आसपास था. आज चांदी ₹2.5 लाख प्रति किलो है. 1955 में जब चौधरी बाजार ने शुरुआत की थी, तब तो भाव ₹2,500 प्रति किलो से भी कम था. वक्त बदला, कीमतें बदलीं, लेकिन कटक के लोगों की मां के प्रति आस्था कभी नहीं बदली."

जीआई टैग 'तारकसी' कारीगरों के लिए माता का आशीर्वाद
इस पूरी चमक-दमक के असली नायक हैं कटक के पारंपरिक 'रूपा तारकसी' कारीगर. तारकसी कला कटक की 500 साल पुरानी विरासत है, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा जीआई टैग से नवाजा गया है. तारकसी का मतलब होता है—चांदी के बेहद महीन तारों और पतरों से बारीक डिजाइन तैयार करना.

एक चांदी मेधा को बनाने के लिए 10 से 15 कुशल कारीगरों की टीम करीब 1 साल तक दिन-रात मेहनत करती है. अनुभवी कारीगर बीजॉय कुमार दे बताते हैं, "इतनी महंगी धातु के साथ काम करने में काफी जोखिम होता है, सुरक्षा का भी डर रहता है. लेकिन यह मां दुर्गा का ही आशीर्वाद है कि चांदी की कीमतें बढ़ने के बावजूद हमारा काम बंद नहीं हुआ. भले ही कमेटियां अब कम वजन की चांदी दे रही हैं, लेकिन पंडालों की संख्या बढ़ने से हम कलाकारों को सालभर का रोजगार मिल रहा है."

ETV BHARAT
कटक के कारखाने में दिन-रात मेहनत कर चांदी के मेधा सजाते हुनरमंद कारीगर (ETV BHARAT)

आस्था के आगे बौनी पड़ी महंगाई
वहीं, 45 सालों से इस कला को जी रहे बुजुर्ग कारीगर बीरेन्द्र कुमार साहू भावुक होकर कहते हैं, "जब मैंने ₹300 दिहाड़ी पर काम शुरू किया था, तब चांदी ₹22 प्रति भरी थी. आज बाजार कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन मां के पंडालों की मांग कभी कम नहीं हुई."

कटक की दुर्गा पूजा इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि संस्कृति और विरासत को पैसों की तराजू में नहीं तोला जा सकता. चांदी की बढ़ती कीमतें भले ही शेयर बाजार को हिला रही हों, लेकिन कटक की 'सिल्वर साही' में यह सिर्फ मां के चरणों में अर्पित एक श्रद्धा सुमन है. इस साल कटक की सड़कें जब रोशनी से नहाएंगी और इन 36 चांदी के मेधाओं पर लाइटें पड़ेंगी, तो पूरा कटक सोने-चांदी की तरह दमक उठेगा.

महंगी चांदी के बावजूद कटक में सोने के मुकुट और चांदी आभूषणों से सजीं मां दुर्गा
महंगी चांदी के बावजूद कटक में सोने के मुकुट और चांदी आभूषणों से सजीं मां दुर्गा (ETV BHARAT)

यह भी पढ़ें- रूसी तेल पर 100% टैरिफ की ट्रंप की धमकी, भारत ने स्ट्रेटजी बदली तो जानिए कितना बड़ा नुकसान?

TAGGED:

CUTTACK SILVER FILIGREE
दुर्गा पूजा 2026
कटक तारकसी कला जीआई टैग
कटक की दुर्गा पूजा
कटक चांदी मेधा

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.