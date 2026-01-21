ETV Bharat / bharat

ओडिशा : साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग से ठग लिए 88 लाख रुपये, पांच गिरफ्तार

2025 में, उसने मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने पीड़ित से 1.48 लाख रुपए लिए, जिसे उसने दो महीने बाद लौटा दिया, जिससे बुज़ुर्ग आदमी का भरोसा और पक्का हो गया.

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी सरोज कुमार जेना जनवरी 2025 में फेसबुक के जरिए पीड़ित से जुड़ा था. बाद में, वह कटक के अलग-अलग होटलों में पीड़ित से मिला और उसका भरोसा जीत लिया.

अधिकारियों ने आरोपियों के पास से 14 लाख रुपये कैश, उनके बैंक अकाउंट में जमा 5 लाख रुपये, लगभग 6 लाख रुपये के सोने और चांदी के गहने, साथ ही बड़ी संख्या में बैंक पासबुक और क्रेडिट कार्ड ज़ब्त किए.

पुलिस ने बताया कि पांचों आरोपियों को जाजपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी सरोज जेना अभी भी फरार है.

कटक साइबर क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम पुलिस स्टेशन ने मंगलवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अलग-अलग तरीकों से करीब एक साल में उनसे करीब 88 लाख रुपये की ठगी की थी.

बताया जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए जुड़े साइबर अपराधियों ने एक 72 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को सेक्सटॉर्शन स्कीम में फंसाया था.

कटक (ओडिशा): कटक साइबर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक बुजुर्ग से अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया में प्रसारित किए जाने की धमकी देकर करीब 88 लाख रुपये ठग लिए.

इसके बाद, आरोपी ने चुपके से वाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी, जिससे पीड़ित को बार-बार पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ा.

पुलिस ने बताया कि इस तरह से कुल 88 लाख रुपये वसूले गए. इस बारे में भुवनेश्वर-कटक पुलिस कमिश्नर एस. देव दत्त सिंह ने कहा, “आरोपी ने बुज़ुर्ग आदमी को अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और अलग-अलग समय पर अलग-अलग रकम वसूली. बेइज्जती के डर से, रिटायर्ड बुजुर्ग ने उन्हें एक साल में अलग-अलग किश्तों में लगभग 88 लाख रुपये दिए. बाद में जब यह घटना हमारे ध्यान में आई, तो हमने तुरंत एक्शन लिया. क्योंकि पैसे अलग-अलग फेज में दिए गए थे, इसलिए एक बार में पूरी रकम रिकवर करना मुश्किल है. हालांकि, हमने 14 लाख रुपये कैश और 5 लाख रुपये बैंक अकाउंट से रिकवर किए हैं. जांच जारी है.”

पुलिस कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, एसीपी सत्यजीत दास के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम ने जाजपुर और भुवनेश्वर में छापेमारी की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.

मुख्य आरोपी सरोज जेना की तलाश जारी है. आरोपियों के पास से 14 लाख रुपये कैश, सोने-चांदी के गहने और दो गाड़ियां ज़ब्त की गई हैं. बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम फ़्रीज़ कर दी गई है.

इस मौके पर पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती न करें और अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन या पास के पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दें.

कमिश्नर सिंह ने कहा, "सेक्सटॉर्शन एक गंभीर साइबर क्राइम है. इसका पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ता है."

पुलिस ऐसे मामलों में ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है. लोगों को डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से आगे आना चाहिए; पुलिस उनकी पहचान की रक्षा करते हुए सख्त कार्रवाई करेगी.”

