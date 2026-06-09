कोडरमा के इस जगह का आम है बेहद खास, विदेश में भी होता है एक्सपोर्ट
कोडरमा जिले के मसनोडीह गांव में आम के बागान गुलजार हैं. यहां ग्राहक खरीदने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं.
Published : June 9, 2026 at 8:00 PM IST
कोडरमा: छह दशक से अधिक समय से कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के मसनोडीह में स्वादिष्ट आमों का उत्पादन हो रहा है. यहां उत्पादित आम अपनी मिठास से लोगों के रिश्तों में भी मिठास घोलने के साथ अपनी नई पहचान गढ़ रहे हैं. यहां के उत्पादित आमों की देश से लेकर विदेश तक डिमांड है. कोडरमा के मसनोडीह का नाम क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध आम बागानों में शुमार है.
10 आम बागानों में करीब तीन हजार से ज्यादा पेड़
डोमचांच के मसनोडीह गांव के आम बागान इन दिनों अपने खास स्वाद को लेकर गुलजार हैं सिर्फ मसनोडीह में ही 10 आम बगानों में तकरीबन तीन हजार से ज्यादा पेड़ हैं, जो फलों से लदे हैं और फिलहाल यहां के गछपकु आम (पेड़ में पका) की काफी डिमांड है. यहां के आम स्वास्थ्य के दृष्टीकोण से अच्छा होने के साथ स्वाद में भी बेहतर हैं, क्योंकि इसे पकाने और स्वादिष्ट बनाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता.
आम बागान पहुंच रहे हैं खरीदार
मसनोडीह में इन दिनों फलों के राजा आम की खरीदारी के लिए दूर-दूर से पहुंचने वाले खरीदार के अलावा फोन पर मिलने वाले डिमांड पर यहां आम की तोड़ाई की जा रही है. यहां हर बागान में सैकड़ों आम के पेड़ हैं, जिनमें एक दर्जन से अधिक प्रजाति के आम हैं. यहां लोगों को सीधे पेड़ पर पके हुए ताजे आम मिलते हैं. यही वजह है कि रांची और पटना से भी लोग यहां आम की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं.
अमेरिका जाते हैं यहां के आम
दूसरे प्रदेशों के ग्राहकों को ट्रेन और बस के माध्यम से ऑर्डर पर डिमांड भेजा जाता है. बागान की देखरेख कर रहे राजू मेहता ने बताया कि मसनोडीह का आम अब केवल कोडरमा या झारखंड तक सीमित नहीं है. यहां के आम दिल्ली तक भेजे जा चुके हैं. इतना ही नहीं पिछले साल कोडरमा के एक व्यक्ति ने अमेरिका में रहने वाले परिजनों के लिए 30 किलो आम मंगवाया था और इस बार भी मंगवाया है. उन्होंने बताया कि पूरे बागान की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है.
6 दशक पहले हुई थी आम बागान की शुरूआत
मसनोडीह के इन आम के पेड़ों में मालदा, जर्दालू, गुलाब खास, बम्बइया, हिमसागर, किशुन भोग, बेलखास, मणिका, सीपिया, फजली सुकूल समेत आम की कई प्रजातियां हैं. तकरीबन 6 दशक पहले यहां के जमींदार स्व धर्मनारायण सिंह ने पश्चिम बंगाल के ग्लोबल नर्सरी से आम के इन पौधों को मंगवाकर लगाए थे और आज उसी जमींदार परिवार की चौथी पीढ़ी आम का स्वाद चखने के साथ-साथ आर्थिक उपार्जन भी कर रही है.
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