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कोडरमा के इस जगह का आम है बेहद खास, विदेश में भी होता है एक्सपोर्ट

कोडरमा: छह दशक से अधिक समय से कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के मसनोडीह में स्वादिष्ट आमों का उत्पादन हो रहा है. यहां उत्पादित आम अपनी मिठास से लोगों के रिश्तों में भी मिठास घोलने के साथ अपनी नई पहचान गढ़ रहे हैं. यहां के उत्पादित आमों की देश से लेकर विदेश तक डिमांड है. कोडरमा के मसनोडीह का नाम क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध आम बागानों में शुमार है.

10 आम बागानों में करीब तीन हजार से ज्यादा पेड़

डोमचांच के मसनोडीह गांव के आम बागान इन दिनों अपने खास स्वाद को लेकर गुलजार हैं सिर्फ मसनोडीह में ही 10 आम बगानों में तकरीबन तीन हजार से ज्यादा पेड़ हैं, जो फलों से लदे हैं और फिलहाल यहां के गछपकु आम (पेड़ में पका) की काफी डिमांड है. यहां के आम स्वास्थ्य के दृष्टीकोण से अच्छा होने के साथ स्वाद में भी बेहतर हैं, क्योंकि इसे पकाने और स्वादिष्ट बनाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता.

अमेरिका तक भेजे जाते हैं कोडरमा के मालदा आम (Etv Bharat)

आम बागान पहुंच रहे हैं खरीदार

मसनोडीह में इन दिनों फलों के राजा आम की खरीदारी के लिए दूर-दूर से पहुंचने वाले खरीदार के अलावा फोन पर मिलने वाले डिमांड पर यहां आम की तोड़ाई की जा रही है. यहां हर बागान में सैकड़ों आम के पेड़ हैं, जिनमें एक दर्जन से अधिक प्रजाति के आम हैं. यहां लोगों को सीधे पेड़ पर पके हुए ताजे आम मिलते हैं. यही वजह है कि रांची और पटना से भी लोग यहां आम की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं.