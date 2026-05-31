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Save Parks Save Lives: खतरें में मासूमियत! दिल्ली के पार्कों में बचपन को बचाने की मुहिम

उन्होंने कहा कि यह यहां का पहला पार्क है जिसे इतनी अच्छी तरह से नवीनीकरण किया गया है. एक अन्य आगंतुक रिंकी ने कहा कि पार्क का माहौल उत्कृष्ट है. सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त झूले हैं. हम नियमित रूप से पार्क जाते हैं और वहां समय बिताने का आनंद लेते हैं. राहुल ने पार्क को शानदार बताया.

"पहले, जब हम यहां आते थे, तो ज्यादा निर्माण या विकास नहीं था, लेकिन अब इसका नवीनीकरण किया गया है. अब शेल्टर लगा दिए गए हैं और हर बैठने की जगह को अद्वितीय आकारों के साथ डिजाइन किया गया है जो केवल बच्चों को नहीं, बल्कि वयस्कों को भी आकर्षित करता है."

जब ईटीवी भारत ने पार्क में बच्चों और आगंतुकों से बात की, तो झूलों का आनंद लेने आई राक्षी ने कहा,

स्पाइडर-मैन से लेकर एंट-मैन थीम वाली संरचनाओं तक, पार्क कई दृश्य रूप से आकर्षक तत्व प्रदान करता है. छोटे बच्चों के लिए एक पहाड़-चढ़ाई संरचना भी बनाई गई है, जिससे वे चढ़ाई की गतिविधियों का आनंद ले सकें. यहां न केवल बच्चों के लिए झूले हैं, बल्कि साथ आने वाले वयस्कों के लिए भी खेल की सुविधाएं हैं. इसकी एक अन्य विशेषता हरियाली है, जहां पूरे परिसर में पेड़ और पौधे फैले हुए हैं.

दिल्ली के प्रसिद्ध बच्चों के पार्कों में गिने जाने वाले नेहरू एन्क्लेव पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 5 मई, 2026 को किया था. चूंकि यह हाल ही में विकसित किया गया है, इसलिए पार्क जल्द ही बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है.

2. रिंग रोड पर नेहरू एन्क्लेव का बच्चों का पार्क (Children’s Park on Ring Road at Nehru Enclave)

अगर अधिकारी बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाओं को मजबूत करते हैं, तो वे कहते हैं, पार्क केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और यादगार अनुभव बन सकता है.

हालांकि, लोगों ने यह भी नोट किया कि पुस्तकालय जैसी पहल तभी सच में सफल हो सकती है जब पार्क की बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार किया जाए.

इन सभी समस्याओं के बीच, चिल्ड्रन पार्क के अंदर स्थापित बच्चों की पुस्तकालय एक बड़ा आकर्षण है. पुस्तकालय में 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हिंदी और अंग्रेजी की कहानी की किताबें हैं. अभिभावकों का मानना है कि यह एक सकारात्मक पहल है जो बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने में मदद कर सकती है.

पार्क में कई झूलों की स्थिति भी खराब दिखाई दी. कुछ खेल संरचनाओं तक जाने वाली सीढ़ियां टूटी हुई हैं, जिससे छोटे बच्चों के गिरने का खतरा बढ़ गया है. कुछ बैठने की व्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हैं, जबकि कुछ खेल उपकरणों के हिस्से ढीले दिखाई दे रहे हैं. अभिभावकों ने कहा कि जब तक समय रहते मरम्मत का काम नहीं किया जाता है, ये समस्याएं बच्चों के लिए एक प्रमुख सुरक्षा जोखिम बन सकती हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि कर्मचारियों के लिए एक कार्यालय के अंदर एक कूलर लगाया गया है, लेकिन जनता के लिए कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है. उन्होंने खेल उपकरणों की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई.

"बच्चे यहां खेलने, घूमने और झूलों का आनंद लेने आते हैं. इस गर्मी में खेलने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन पूरे पार्क में एक भी वाटर डिस्पेंसर/कूलर नहीं है"

अभिभावकों ने कहा कि एक बच्चों के पार्क में जो सबसे आवश्यक सुविधाओं की उम्मीद की जाती है, वे यहां गायब हैं. राजस्थान से मोनिका अपने मायके दिल्ली आई थीं, जब उन्होंने अपने बच्चों को चिल्ड्रन पार्क ले जाने का फैसला किया, लेकिन वह पार्क की स्थिति देखकर निराश हो गईं. मोनिका ने आरोप लगाया कि शौचालय अत्यंत गंदे हैं. इसके अलावा, कई घंटों तक अंदर रहने वाले आगंतुकों को साफ वॉशरूम और पीने के पानी की आवश्यकता होती है, हालांकि उन्होंने पूरे पार्क का चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें कहीं भी पीने का पानी नहीं मिला.

गर्मी की छुट्टियों के दौरान पार्क में आने वाले परिवारों को बच्चों को प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. गंदे शौचालय, बंद पड़े फव्वारे, टूटे झूले और कठोर धूप में गर्म हो रहे खेल उपकरणों ने उपेक्षा की तस्वीर पेश की है.

हाल ही में पार्क का दौरा करने वाले अभिभावकों ने रखरखाव की कमी का आरोप लगाया है, जिससे झूले खराब हो गए हैं. लोहे के खेल संरचनाओं से पेंट उखड़ चुका है जबकि जंग ने उन्हें खतरनाक रूप से बना दिया है. जमीन पर लगाई गई रबर मैट कई जगहों से उखड़ चुकी हैं, जिससे बच्चों के गिरने पर गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ गया है.

इंडिया गेट के पास स्थित चिल्ड्रन पार्क कभी दिल्ली के बच्चों के लिए एक प्रमुख आकर्षण था और इसे देश के प्रतिष्ठित बाल पार्कों में से एक माना जाता था. आज, हालांकि, इसकी स्थिति बदहाल है.

आइए जानते है कि ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में दिल्ली के पार्कों की क्या है स्थिति और उनका रियलटी चेक

नई दिल्ली: दिल्ली की फिजा में घुली-मिली 'स्मार्ट सिटी' की चर्चाओं के बीच, राजधानी के बच्चों के लिए एक कड़वा सच छुपा है. जब हम बच्चों के पार्क की बात करते हैं, तो आंखों के सामने फिसलती स्लाइडें, झूलते झूले और हंसते-खेलते बच्चों की तस्वीरें उभरती हैं. लेकिन हकीकत में, दिल्ली के बड़े-बड़े पार्कों में बने 'चिल्ड्रन एरिया' जंग लगी लोहे की छड़ों, उखड़ी हुई टाइलों और असुरक्षित उपकरणों का एक ऐसा जाल बन चुके हैं, जो मनोरंजन से ज्यादा बच्चों के लिए खतरे का पर्याय बन गए हैं. यूं तो राजधानी दिल्ली में तकरीबन 18,000 छोटे-बड़े पार्क हैं. लेकिन कई पार्कों की हालत खराब हैं जो बच्चों के खेलने के लिए विकसित ही नहीं है. जो "नो-गो जोन" (प्रतिबंधित क्षेत्र) में आते है.

नेहरू एन्क्लेव रिंग रोड के पास के बच्चों के पार्क का विकास नगर निगम द्वारा लगभग 94 लाख रुपये से विकसित किया गया है.

सूरजमल चिल्ड्रन पार्क (Etv Bharat)

3. पूर्वी दिल्ली का सूरजमल चिल्ड्रन पार्क (Surajmal Children’s Park in East Delhi)

दिल्ली के विश्वास नगर स्थित महाराजा सूरजमल पार्क में SAFE PARKS SAVE LIVES मुहिम के तहत ईटीवी भारत दिल्ली की टीम पहुंची, ताकि यह जाना जा सके कि आखिर डीडीए द्वारा संभाले जा रहे इस पार्क की जमीनी हकीकत क्या है? पार्क के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में “ग्रीन दिल्ली बाय डीडीए” लिखा जरूर दिखाई देता है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही तस्वीर कुछ अलग नजर आती है. कहीं हरियाली है तो कहीं सूखी जमीन और उड़ती धूल.

एक नियमित आगंतुक तुषार गांधी ने कहा कि,

"वह हर सुबह और शाम पार्क जाते हैं. कुल मिलाकर पार्क अच्छा है लेकिन बच्चों के लिए लगाए गए झूले टूटे हुए हैं. शौचालयों की हालत भी बेहद खराब है. उनके अनुसार, कुछ बैठने की व्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हैं, जबकि अन्य जगहों पर बुनियादी सुविधाएं भी अनुपस्थित हैं."

हरियाली के बारे में, उन्होंने कहा कि पार्क के केवल कुछ हिस्सों में ही पेड़ और पौधे बचे हैं, जबकि अधिकांश क्षेत्र सूखे और बंजर दिखाई देते हैं. आगंतुकों को पर्याप्त बागवानी स्टाफ या पानी की व्यवस्था नहीं दिखती.

पार्कों के सुधार के लिए क्या क्या हैं समाधान (ETV Bharat)

रखरखाव की कमी से चारों तरफ धूल

एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा कि मनोरंजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पार्क बेहद महत्वपूर्ण हैं. लोग सुबह और शाम टहलने, जॉगिंग और व्यायाम के लिए यहां आते हैं. सांस और घुटने की समस्याओं से पीड़ित कई लोग भी राहत पाने के लिए पार्क पर निर्भर हैं. हालांकि, उड़ती धूल की समस्या उन्हें और अन्य आगंतुकों को परेशान करती है.

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

कई आगंतुकों ने कहा कि पार्क के अंदर सुरक्षा गार्ड शायद ही कभी दिखाई देते हैं, हालांकि रात में लाइटें काम करती हैं, लेकिन लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं होता. पार्क के अंदर बनाया गया एक लकड़ी का शेल्टर अब बिना छत के खड़ा है. फव्वारे वर्षों से बंद पड़े हैं. लोगों का कहना है कि यदि DDA नियमित सफाई, हरियाली रखरखाव, बच्चों के झूलों की देखभाल और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करता है, तो पार्क स्थानीय निवासियों के लिए एक बेहतर सार्वजनिक स्थान बन सकता है.

यमुना नदी के किनारे बना 'बांसेरा पार्क' (Etv Bharat)

4. यमुना नदी के किनारे बना 'बांसेरा पार्क' (‘Bansera Park’ Built Along the Yamuna River)

दिल्ली के सराय काले खां क्षेत्र में स्थित, यह पार्क सितंबर 2023 में जनता के लिए खोला गया था. यह दिल्ली-एनसीआर का पहला बांस (बैंबू) थीम वाला पार्क है और इसका विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा किया गया है.

पार्क में एक समर्पित बच्चों का खेल क्षेत्र शामिल है जिसमें खेलने, साहसिक गतिविधियों और विभिन्न मनोरंजक अनुभवों की सुविधाएं हैं. वहां एक आगंतुक, सिम्मी रावल, जो दिलशाद गार्डन क्षेत्र से अपनी बेटी के साथ पार्क आई थीं, ने कहा कि पार्क के बारे में सब कुछ अच्छा है. उन्होंने कहा, "यहां सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं. बच्चों के लिए साहसिक गतिविधियों के मामले में बहुत कुछ है. शाम को जाना विशेष रूप से आनंददायक महसूस होता है."

बच्चों की सुरक्षा से आगंतुकों को राहत

मंगोलपुरी से अपने परिवार और बच्चों के साथ आई पुष्पा ने कहा कि बच्चे यहां इसलिए आनंद लेते हैं क्योंकि यहां सुरक्षा या सुरक्षा का कोई जोखिम नहीं है. लेकिन फिर भी माता-पिता या अभिभावकों के लिए बच्चों के साथ रहना बेहतर है ताकि हर कदम पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके,

दिल्ली के शास्त्री नगर क्षेत्र से बच्चों को लेकर आए पंकज कुमार ने कहा कि उन्हें पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से इस पार्क के बारे में पता चला. बच्चों के लिए कई नए आकर्षण और साहसिक गतिविधियां हैं.

अभिभावकों का मानना है कि उचित पर्यवेक्षण के साथ, पार्क बच्चों के लिए मनोरंजन और सुरक्षित वातावरण का एक शानदार संयोजन प्रदान करता है.

स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी (Etv Bharat)

5. स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी (Swarn Jayanti Park, Rohini)

रोहिणी का स्वर्ण जयंती पार्क, जिसे "जापानी पार्क" के रूप में भी जाना जाता है. दिल्ली के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में से एक है. 250 एकड़ में फैले इस विशाल पार्क की कल्पना 1995 में की गई थी और भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1997 में आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोला गया था,

बच्चों के खेल क्षेत्र की खराब स्थिति

हाल के समय में, पार्क के बच्चों के खेल क्षेत्र ने स्थानीय निवासियों और आगंतुकों में असंतोष का एक प्रमुख कारण बन गया है.

पार्कों के सुधार के लिए क्या क्या हैं समाधान (ETV Bharat)

शिकायतों के अनुसार, बच्चों के क्षेत्र में अधिकांश झूले और खेल उपकरण या तो टूटे हुए हैं या जंग लगे हुए हैं, जो बच्चों के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं. बैठने की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं और सुरक्षा मानक अनुपस्थित प्रतीत होते हैं. पार्क के अन्य खंडों की तुलना में, बच्चों का क्षेत्र रखरखाव के मामले में गंभीर उपेक्षा का शिकार दिखता है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को यहां लाने से हिचकते हैं.

स्थानीय निवासियों और नियमित आगंतुकों का कहना है कि पार्क कभी रोहिणी का गौरव माना जाता था, लेकिन उचित रखरखाव की कमी के कारण उसकी चमक फीकी पड़ गई है.

अभिभावक सुदेश दहिया ने कहा कि सुरक्षा जोखिमों के कारण वे बच्चों को झूलों का उपयोग करने से रोकते हैं. छोटी मरम्मत भी समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकती है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है.

नियमित आगंतुक ऐश्वर्या ने कहा कि साफ-सफाई और पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक है. लोग सोशल मीडिया और स्थानीय मंचों के माध्यम से पार्क की बिगड़ती हालत के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सुधार की गति बहुत धीमी है. निवासी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि DDA पुनर्निर्माण का कार्य करे ताकि क्षेत्र फिर से बच्चों के लिए एक सुरक्षित और आनंददायक स्थान बन सके.

पूर्वी दिल्ली का संजय पार्क (Etv Bharat)

6. पूर्वी दिल्ली का संजय पार्क (Sanjay Park, East Delhi )

एक तरफ जहां शहर में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पार्कों की वकालत की जाती है, वहीं पूर्वी दिल्ली स्थित 'संजय पार्क' का चिल्ड्रेन सेक्शन आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है.

स्थानीय निवासियों और अभिभावकों के अनुसार, यह पार्क कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजा करता था, लेकिन आज यह उपेक्षा का शिकार होकर रह गया है. पार्क में लगे झूले, फिसलपट्टियां और सी-सॉ पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं. इनमें से कई लोहे के उपकरण जंग खाकर टूट गए हैं, जिनसे बच्चों को चोट लगने का हर समय डर बना रहता है. खेल का मैदान घास से अधिक कंक्रीट और गंदगी से भरा है, जिससे बच्चों के लिए वहां खेलना जोखिम भरा हो गया है. सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है. पार्क में पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है.

नेहरू पार्क (Etv Bharat)

7. दिल्ली का नेहरू पार्क (Nehru Park)

भागदौड़ भरी जिंदगी और कंक्रीट के जंगलों के बीच, दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित 'नेहरू पार्क' एक ऐसा सुकून भरा कोना है, जो शहर के शोर-शराबे से दूर शांति का अनुभव कराता है. 1969 में स्थापित यह पार्क न केवल राजधानी का फेफड़ा है, बल्कि यह दिल्लीवासियों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है. यहां अन्य पार्कों की तुलना में चीजें व्यवस्थित हैं. जिससे अभिभावक बच्चों के साथ यहां समय बिताने आना पसंद करते हैं.

करीब 80 एकड़ में फैला यह पार्क अपनी हरियाली और लैंडस्केपिंग के लिए जाना जाता है. सुबह के समय यहां का नज़ारा देखने लायक होता है. जहां स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग योग करते, जॉगिंग करते और ताजी हवा का आनंद लेते हुए नजर आते हैं. नेहरू पार्क की सबसे बड़ी विशेषता इसके विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे और मौसमी फूल हैं, जो इसे फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन जगह बनाते हैं. इस पार्क में सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बनी रहती है .

मोनिका पंत, डिप्टी मेयर, दिल्ली (ETV Bharat)

दिल्ली की डिप्टी मेयर डॉ. मोनिका पंत -

"अगर दिल्ली नगर निगम की बात करें तो हमारे हजारों की संख्या में पार्क हैं इन पार्कों की देखरेख एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर विभाग के पास पर्याप्त मैन पावर नहीं है. इसी वजह से हम लोगों को पीपीपी मॉडल के तहत आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वे दिल्ली सरकार और नगर निगम के साथ मिलकर एसोसिएशन में काम करें. इससे हम उन्हें पार्कों के रखरखाव के लिए फंड उपलब्ध करा सकें.

मोनिका पंत का कहना है कि पार्कों के रखरखाव और विकास कार्यों में अब तेजी आई है. जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, तब से सीएमडीएफ फंड के माध्यम से भी काफी काम हो रहे हैं. कई जगहों पर फुटपाथ लंबे समय से टूटे हुए थे, उन्हें भी ठीक कराया जा रहा है. लोगों की जरूरतों के अनुसार लगातार काम किए जा रहे हैं. कुछ पार्कों में पानी की मोटर खराब थी, उन्हें भी अब ठीक करा दिया गया है. इसी तरह पार्कों में बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया और छोटे-छोटे झूले लगाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति खराब हो जाती है.

धर्मवीर, पूर्व चेयरमैन, एमसीडी उद्यान समिति (ETV Bharat)

दिल्ली नगर निगम के उद्यान समिति के पूर्व चेयरमैन धर्मवीर बताते हैं कि,

"दिल्ली के पार्कों में सुरक्षा ऑडिट की कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है. अधिकांश पार्क केवल 'सौंदर्यकरण' पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि 'सुरक्षा और उपयोगिता' पर. सर्वेक्षण बताते हैं कि 60 फीसद से अधिक झूले 5 साल से पुराने हैं और उनकी फिटनेस जांच का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. एनडीएमसी और डीडीए के पार्कों में एक बड़ा अंतर है. बड़े पार्कों के भीतर बने 'चिल्ड्रन कॉर्नर' अक्सर उपेक्षित रहते हैं क्योंकि इनका बजट 'ग्रीनरी' (पेड़-पौधों) में खप जाता है. भारत में बच्चों के पार्कों के लिए कोई सख्त अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेफ्टी ऑडिट (जैसे ASTM मानक) अनिवार्य नहीं है, जिसके कारण घटिया सामग्री का उपयोग आम है."

क्या समाधान है?

एमसीडी उद्यान समिति के पूर्व चेयरमैन धर्मवीर के मुताबिक केवल पार्क बना देना ही पर्याप्त नहीं है. सेफ्टी ऑडिट बहुत जरूरी है. इसके लिए हर तीन महीने में झूलों की मजबूती और सुरक्षा की जांच अनिवार्य हो. सॉफ्ट लैंडिंग यानि झूलों के नीचे कंक्रीट की जगह सॉफ्ट-लैंडिंग वाली रबर मैट का उपयोग अनिवार्य होना चाहिए. हर प्रमुख पार्क के चिल्ड्रेन एरिया में अलग से सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे हों. आरडब्ल्यूए को यह समझना होगा कि पार्क केवल 'वॉक' करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हैं.

दिल्ली के पार्कों में बच्चों की हंसी धीरे-धीरे कम हो रही है. यदि समय रहते इन पार्कों की स्थिति में सुधार नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ी कंक्रीट के जंगलों और मोबाइल स्क्रीनों तक ही सीमित रह जाएगी. क्या हम एक ऐसी राजधानी के लिए तैयार हैं जहाँ बच्चों के पास खेलने के लिए सुरक्षित जगह भी न हो? प्रशासन को अब 'ब्यूटीफिकेशन' से आगे बढ़कर बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा.

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