मणिपुर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, कुकी प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में सरकार ने स्पष्ट किया रुख

गृह मंत्रालय और कुकी-जो सशस्त्र समूहों के प्रतिनिधियों के बीच 6-7 नवंबर को नई दिल्ली में वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.

Current policy does not support creation of new Union Territories MHA on Kuki-Zo Demand in Manipur
मणिपुर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, कुकी प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में सरकार ने स्पष्ट किया रुख (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 6:00 PM IST

5 Min Read
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मणिपुर में विधानसभा के साथ अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कुकी-जो समुदाय की मांग पर स्पष्ट किया है कि वर्तमान नीति नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का समर्थन नहीं करती है. गृह मंत्रालय और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) समझौते के तहत कुकी-जो सशस्त्र समूहों - कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के प्रतिनिधियों के बीच 6-7 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया.

वार्ता के दौरान, खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और गृह मंत्रालय में वर्तमान सलाहकार एके मिश्रा ने दोहराया कि हालांकि भारत सरकार कुकी-जो समुदाय की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील है, लेकिन वर्तमान नीति नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का समर्थन नहीं करती है. उन्होंने मणिपुर में अन्य समुदायों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता पर भी बल दिया. वहीं, केएनओ और यूपीएफ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र से आग्रह किया कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे कि संविधान सरकारी नीति से ऊपर है.

कुकी समूह के प्रवक्ता सैलेन हाओकिप (Sailen Haokip) ने ईटीवी भारत से कहा, "प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि राज्य में जमीनी हालात ने दोनों समुदायों (मैतेई और कुकी) के बीच सह-अस्तित्व को असंभव बना दिया है, जिससे कुकी-जो के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए संविधान के अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने की जरूरत है."

गृह मंत्रालय और कुकी-जो सशस्त्र समूहों के प्रतिनिधियों, जिनमें कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं, ने 6 और 7 नवंबर को दो दिवसीय वार्ता की, जिसमें विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य मांग पर ध्यान केंद्रित किया गया. वार्ता में कुकी जनजातीय लोगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई.

केएनओ और यूपीएफ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दोनों छत्र समूहों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया और गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व एके मिश्रा ने किया. सूत्रों के अनुसार, पहले दिन चर्चा गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और एसओओ समूह के बीच 4 सितंबर को हुए त्रिपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन पर केंद्रित रही. एसओओ समूह ने वर्तमान परिस्थितियों में कुकी-जो बहुल जिलों में प्रशासन और शासन के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया.

दूसरे दिन की वार्ता में, प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेश की राजनीतिक मांग पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें केएनओ और यूपीएफ नेतृत्व ने दोहराया कि 3 मई, 2023 को इंफाल में शुरू हुई हिंसक 'जातीय संहार' के बाद 'मणिपुर राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सह-अस्तित्व अब संभव नहीं है'.

कुकी-जो प्रतिनिधियों का तर्क
इस राजनीतिक मांग के ऐतिहासिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया कि कुकी-जो पहाड़ियां आजादी से पहले कभी भी मणिपुर राज्य दरबार के नियंत्रण में नहीं थीं. यह भी बताया गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान, कुकी-जो भूमि और अन्य आदिवासी क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत 'बहिष्कृत क्षेत्रों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था. इनका प्रशासन सीधे ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट द्वारा किया जाता था, न कि मैतेई राजा द्वारा - कुकी-जो का शासन पारंपरिक सरदारों के हाथों में था, जो भूमि, न्याय और स्थानीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे.

आदिवासी क्षेत्र मणिपुर का अंग नहीं था...
हाओकिप ने कहा, "जनजातीय भूमि स्वामित्व प्रणाली -जो सरदारों के अधीन स्वामित्व पर आधारित थी- की (इंफाल) घाटी के राज्य-नियंत्रित भूमि मॉडल के साथ असंगतता पर चर्चा की गई. जब अंग्रेजों ने सुविधानुसार प्रशासन का एकीकरण किया, तो दोहरा शासन बरकरार रहा, घाटी महाराजा के शासन में और पहाड़ियां ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट के अधीन थीं. प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से, आदिवासी लोग 1947 से पहले कभी भी मणिपुर राज्य का अभिन्न अंग नहीं थे."

इस इतिहास को देखते हुए, कुकी-जो प्रतिनिधियों ने कहा कि विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की उनकी मांग संवैधानिक और ऐतिहासिक वैधता पर आधारित है. हाओकिप ने कहा, "1949 में मणिपुर के विलय के बाद के एकीकरण ने पहाड़ी क्षेत्रों को घाटी-केंद्रित शासन व्यवस्था में गलत-तरीके से समाहित कर दिया, जिससे आदिवासी स्वायत्तता और पारंपरिक अधिकारों की अवहेलना हुई. सरकार ने केवल मैतेई राजा को मुआवजा दिया, कुकी-जो प्रमुखों को नहीं. भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर पहाड़ी जनजातियों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाना अलगाव का कार्य नहीं होगा, बल्कि हमारी स्वतंत्रता-पूर्व स्वायत्तता की बहाली और भारतीय संघ के भीतर एक स्थायी, समतापूर्ण शासन, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक कदम होगा."

वार्ता में कुकी समुदाय की प्रमुख चिंताओं पर भी चर्चा की गई, जिनमें भूमि, वन, रीति-रिवाज और विकास के मुद्दे शामिल थे, साथ ही नियमित राजनीतिक वार्ता के साथ-साथ आपसी विश्वास-निर्माण के उपायों पर भी चर्चा की गई. एसओओ नेताओं ने गृह मंत्रालय से पारंपरिक जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि और प्रथागत मामलों का प्रबंधन करने वाले प्रमुखों के अधिकार को बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह ग्राम प्रधानों के निधन के बाद उनके उत्तराधिकार से संबंधित प्रशासनिक बाधाओं को दूर करे, तथा भूमि पंजीकरण और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाए, जिसके लिए वर्तमान में इंफाल की यात्रा करनी पड़ती है - एक ऐसा क्षेत्र जो जातीय हिंसा के फैलने के बाद से कुकी-जो समुदाय के लिए दुर्गम और असुरक्षित हो गया है.

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

