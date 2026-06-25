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17 वंदे भारत ट्रेनों में अब करंट बुकिंग सुविधा, कन्फर्म सीट बुक कर सकेंगे यात्री

करंट बुकिंग सुविधा से यात्री ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक खाली सीटें बुक कर सकते हैं, जो वंदे भारत ट्रेनों में उपलब्ध है.

Current Booking Facility Extended to 17 Vande Bharat trains operating in Southern Railway zone
वंदे भारत ट्रेन (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 7:11 PM IST

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चेन्नई: दक्षिण रेलवे जोन से संचालित होने वाली सभी 17 वंदे भारत ट्रेनों में करंट बुकिंग सुविधा बढ़ा दी गई है. अब इन ट्रोनों में सफर करने वाले यात्री ट्रेन के रवाना होने से 15 मिनट पहले तक खाली सीटें बुक कर सकेंगे. रेलवे के इस फैसले से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट पाने में आसानी होगी.

करंट बुकिंग सुविधा से यात्री ट्रेन के प्रस्थान करने से 15 मिनट पहले तक खाली सीटें बुक कर सकते हैं.

करंट बुकिंग की सुविधा जुलाई 2025 में आठ वंदे भारत ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी. इसकी सफलता के बाद दक्षिण रेलवे ने इसके विस्तार का फैसला लिया. दक्षिणी रेलवे के अनुसार, इस पहल से लास्ट-मिनट बुकिंग (ट्रेन छूटने से पहले टिकट बुकिंग) और राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है.

रेलवे के अनुसार, इस विकल्प के जरिये टिकट बुक करने वाले यात्रियों की औसत संख्या अगस्त-अक्टूबर 2025 के दौरान बढ़कर 30,267 प्रति महीने हो गई, जो अप्रैल-जून 2025 के दौरान हर महीने 16,729 थी. यानी नए करंट बुकिंग सिस्टम के लागू होने के बाद से ऐसी यात्रियों की संख्या में 80.93% की बढ़ोतरी हुई है.

दक्षिण रेलवे की आधिकारिक रिलीज के मुताबिक, करंट बुकिंग से मासिक राजस्व 124.80 लाख रुपये से बढ़कर 222.17 लाख रुपये हो गया, जो 78.02% की बढ़ोतरी है.

वंदे भारत ट्रेन सेवा से अच्छी कमाई
दक्षिणी रेलवे द्वारा संचालित और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों को जोड़ने वाली 17 वंदे भारत ट्रेनों ने पैसेंजर ट्रैफिक और कमाई दोनों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की है. रिलीज के मुताबिक, 2025-26 के दौरान दक्षिणी रेलवे की 17 वंदे भारत ट्रेनों ने 77.38 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और 803.86 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया, जबकि 2024-25 में इन ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 54.12 लाख थी और रेलवे को 540.65 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी.

रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ अप्रैल और मई 2026 में, इन वंदे भारत ट्रेनों से 15.21 लाख यात्रियों ने सफर किया और 162.96 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

वंदे भारत ट्रेनों की लोकप्रियता बढ़ी
इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में दक्षिण भारत में वंदे भारत ट्रेनों की लोकप्रियता काफी बढ़ी है. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि फुल बुकिंग और 'करंट बुकिंग' सुविधा के कारण यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

यह भी पढ़ें- रेलवे की 9 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की तैयारी, दिल्ली-मुंबई रूट भी शामिल

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