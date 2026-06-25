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17 वंदे भारत ट्रेनों में अब करंट बुकिंग सुविधा, कन्फर्म सीट बुक कर सकेंगे यात्री

चेन्नई: दक्षिण रेलवे जोन से संचालित होने वाली सभी 17 वंदे भारत ट्रेनों में करंट बुकिंग सुविधा बढ़ा दी गई है. अब इन ट्रोनों में सफर करने वाले यात्री ट्रेन के रवाना होने से 15 मिनट पहले तक खाली सीटें बुक कर सकेंगे. रेलवे के इस फैसले से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट पाने में आसानी होगी.

करंट बुकिंग सुविधा से यात्री ट्रेन के प्रस्थान करने से 15 मिनट पहले तक खाली सीटें बुक कर सकते हैं.

करंट बुकिंग की सुविधा जुलाई 2025 में आठ वंदे भारत ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी. इसकी सफलता के बाद दक्षिण रेलवे ने इसके विस्तार का फैसला लिया. दक्षिणी रेलवे के अनुसार, इस पहल से लास्ट-मिनट बुकिंग (ट्रेन छूटने से पहले टिकट बुकिंग) और राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है.

रेलवे के अनुसार, इस विकल्प के जरिये टिकट बुक करने वाले यात्रियों की औसत संख्या अगस्त-अक्टूबर 2025 के दौरान बढ़कर 30,267 प्रति महीने हो गई, जो अप्रैल-जून 2025 के दौरान हर महीने 16,729 थी. यानी नए करंट बुकिंग सिस्टम के लागू होने के बाद से ऐसी यात्रियों की संख्या में 80.93% की बढ़ोतरी हुई है.

दक्षिण रेलवे की आधिकारिक रिलीज के मुताबिक, करंट बुकिंग से मासिक राजस्व 124.80 लाख रुपये से बढ़कर 222.17 लाख रुपये हो गया, जो 78.02% की बढ़ोतरी है.