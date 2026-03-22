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बिहार दिवस 2026: नहीं जानते होंगे बिहार से जुड़ा ये फैक्ट, लिट्टी चोखा के अलावा भी है इतिहास

सत्तू का जातक कथाओं में वर्णन : जातक कथाओ में प्रतिष्ठित सतभस्त जातक में बताया गया है कि सत्तू भगवान बुद्ध के समय भी खाया जाता था. एक और जातक कथा कुम्मासपिंड जातक में बताया गया है कि सत्तू को कुल्मास भी कहा जाता था. यह कम आय वाले लोगों का महत्वपूर्ण आहार था. पाणिनी के मुताबिक लोग सत्तू को पानी में मिलाकर खाया करते थे. लिट्टी बनने की प्रक्रिया में आटे के भीतर इसे भरा जाता है और फिर आग पर सेंक कर आलू/बैंगन या टमाटर के चोखे के साथ खाया जाता है. 1857 के ग़दर के दरम्यान बाबू कुंवर सिंह के सेना के द्वारा इसके उपयोग की जानकारी मिलती है.

लिट्टी चोखा का इतिहास : खानपान मामलों के जानकार और लेखक रविशंकर उपाध्याय बताते हैं कि लिट्टी-चोखा बिहार का एक प्राचीन और पारंपरिक व्यंजन है. इसमें सत्तू की स्टफिंग की जाती है. सत्तू का इतिहास भी काफी पुराना है. महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के साथ पाली साहित्य में सत्तू के बारे में काफी कुछ बताया गया है. पाणिनी की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार सबसे पहले सत्तू चावल को भूनकर बनाया गया था, जिसे उन्होंने उदमन्थ संबोधित किया है.

स्वाद में बसता है हमारा बिहार : अक्सर बिहार की पहचान लिट्टी चोखा तक सीमित कर दी जाती है. लिट्टी-चोखा बिहार की मिट्टी से जुड़ा वह स्वाद है, जो सादगी में भी समृद्धि का एहसास कराता है. वहीं मखाना (फॉक्स नट) न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी सुपरफूड माना जाता है. दुनिया भर में इसकी मांग बिहार की पहचान को वैश्विक बना रही है.

अपनी अलग पहचान बन चुका है बिहार : देश में बिहार की पहचान खान-पान ऐतिहासिक और संस्कृति पृष्ठभूमि के अलावा कला संस्कृति के वजह से भी होती है. बिहार की पहचान अक्सर लिट्टी-चोखा तक सीमित कर दी जाती है, लेकिन यह राज्य अपनी विविधता और परंपराओं के कारण कहीं अधिक व्यापक है. अपने गौरवशाली अतीत और प्रतिभा के वजह से बिहार आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बन चुका है.

भाषाई आधार पर बिहार राज्य का हुआ गठन : भाषाई आधार पर बिहार को अलग राज्य बनाने की लड़ाई सच्चिदानंद सिन्हा ने लड़ी थी. सच्चिदानंद सिन्हा ने 'द बिहार टाइम्स' और 'बिहारी' अखबारों के माध्यम से जनमत तैयार किया. 1910 में बंगाल विधान परिषद में चुने जाने के बाद उन्होंने अलग प्रांत की मांग जोरदार ढंग से उठाई.उनके संघर्ष से लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 के दिल्ली दरबार में बिहार-ओड़िशा प्रांत की घोषणा की, जो 22 मार्च 1912 को अस्तित्व में आया.

114 साल पहले बिहार का गठन : 22 मार्च 1912 का दिन बिहार वासियों के लिए खास मायने रखता है. ये वो दिन था जब बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया. आज का दिन सिर्फ एक राज्य के गठन का नहीं, बल्कि उस यात्रा की शुरुआत थी, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों से पुष्पित और पल्लवित हुआ था. सच्चिदानंद सिन्हा उन दिनों बंगाल लेजिसलेटिव काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे.

पटना : बिहार राज्य जिसे देश की आत्मा कहलाने का गौरव प्राप्त है. 114 साल के बिहार ने कई मामलों में देश को दिशा दिखाने का काम किया है. बिहार दिवस समारोह गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है. बिहार की पहचान अक्सर लिट्टी-चोखा ही नहीं बल्कि अपनी विविधता और परंपराओं के कारण कहीं अधिक व्यापक और समृद्ध है.

भगवान राम ने बक्सर में खाया था लिट्टी चोखा : आपको बता दें कि लिट्टी चोखा का इतिहास राम युग से भी माना जाता है. भगवान राम जब बक्सर आए थे तब उन्होंने पंचकोश यात्रा के दौरान एक दिन लिट्टी चोखा खाया था और हर साल उस दिन बक्सर में पंचकोश मेला लगता है. बक्सर वासी घरों से बाहर निकाल कर लिट्टी चोखा खुले आकाश के नीचे लगाते हैं, और फिर खाते हैं. बक्सर में लिट्टी चोखा को भगवान राम का प्रसाद भी कहा जाता है.

बिहार का लिट्टी चोखा (ETV Bharat)

बिहार का मखाना दुनिया का सुपरफूड : खानपान की कड़ी में मखाना का नाम भी जुड़ चुका है. विश्वभर में मखाना को आज सुपर फूड कहा जा रहा है. भारत की सरकार ने मखाना को जी आई टैग भी दिया हुआ है. मखाना जिसे भारत में ‘ब्लैक गोल्ड’ भी कहा जाता है. यह मुख्यतः मिथिला और कोसी क्षेत्र के तालाबों में उगाया जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर मखाना में प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट बहुतायत रूप में पाया जाता है.

80-90% मखाना उत्पादन : ये पौष्टिकता का अच्छा स्रोत है, इसलिए इसे सुपरफूड माना जाता है. व्रत-त्योहारों से लेकर रोजमर्रा के खानपान तक इसका व्यापक उपयोग होता है. इन दिनों मखाना को अमेरिका और ब्रिटेन में भी खूब पसंद किया जा रहा है. भारत में लगभग 80-90% मखाना उत्पादन बिहार में ही होता है.



रंगों में अनोखी संस्कृति है मधुबनी पेंटिंग : मधुबनी पेंटिंग सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि मिथिला क्षेत्र की आत्मा क कही जाती है. प्राकृतिक रंगों से बनी ये पेंटिंग्स आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बिहार की सांस्कृतिक छवि को मजबूत कर रही हैं. भारत की सरकार ने मधुबनी पेंटिंग को खूब प्रमोट किया है और मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बबुआ देवी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. मधुबनी पेंटिंग की विदेशों में जबरदस्त डिमांड है.

नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली अतीत : प्राचीन भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय एक समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था. देश विदेश से छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आते थे. नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था. आक्रांत बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर क्षतिग्रस्त करने का काम किया था. 1193 से लेकर 1200 के बीच यह हमले हुए थे और तब के बाद से धीरे-धीरे यह खंडहर में तब्दील होता चला गया. बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत को फिर से हासिल करने के लिए वहां पर केंद्र के सहयोग से विश्वविद्यालय की स्थापना की है जहां देश-विदेश से छात्र पढ़ने आ रहे हैं.

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लोकस्था का महापर्व छठ बिहार की पहचान : लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार को विशिष्ट पहचान दिलाता है. छठ का इतिहास अत्यंत प्राचीन और वैदिक परंपराओं से जुड़ा माना जाता है. इसकी जड़ें ऋग्वेद में वर्णित सूर्य उपासना से मानी जाती हैं. यह पर्व प्रकृति, जल और सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है. समय के साथ यह लोकआस्था का महापर्व बन गया, जिसमें कठोर नियम, पवित्रता और सामूहिक सहभागिता इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं. सूर्य देव की आराधना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का यह पर्व न केवल भारत बल्कि विदेशों में बसे बिहारियों को भी अपनी जड़ों से जोड़े रखता है.

साम्राज्यों और ज्ञान का केंद्र : बिहार का प्राचीन नाम 'मगध' था, जो भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक रहा. मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य जैसे महान साम्राज्यों की राजधानी यही मगध रही है. सम्राट अशोक ने यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार पूरी दुनिया में किया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की नींव रखी. यही कारण है कि बिहार को भारतीय इतिहास की धुरी कहा जाता है.

शिक्षा और ज्ञान की वैश्विक राजधानी : नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थान कभी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र थे. 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच नालंदा में चीन, कोरिया, तिब्बत और अरब देशों से छात्र अध्ययन करने आते थे. यहां हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों आचार्य रहते थे. यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा, बल्कि शोध और बौद्धिक विमर्श का वैश्विक मंच था—आज के आधुनिक विश्वविद्यालयों की अवधारणा का प्रारंभिक स्वरूप.

धर्म और दर्शन की जन्मस्थली बिहार : बिहार वह पवित्र भूमि है जहां गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई. इसी तरह भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार यहीं से किया. इस वजह से बिहार बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए विश्वभर में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

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अतीत की विरासत और भविष्य की दिशा : बिहार दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस गौरवशाली इतिहास का उत्सव है जिसने भारत को ज्ञान, धर्म, संस्कृति और राजनीति के स्तर पर समृद्ध किया. आज जब बिहार विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है, तो उसकी ऐतिहासिक विरासत उसे एक मजबूत पहचान और दिशा प्रदान करती है. जरूरत है इस धरोहर को सहेजने और दुनिया के सामने मजबूती से प्रस्तुत करने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरव को महसूस कर सकें. बिहार दिवस का आयोजन 22 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा.

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