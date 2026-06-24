CUET UG Result 2026: देविना गहलोत ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक-1, दिल्ली LG ने दी बधाई; जानें उनकी सक्सेस स्टोरी
भाजपा विधायक कैलाश गहलोत की बेटी देविना गहलोत ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक-1, चार विषयों में मिला 100 पर्सेंटाइल
Published : June 24, 2026 at 4:35 PM IST
नई दिल्ली: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 के परिणामों में दिल्ली की छात्रा और भाजपा विधायक कैलाश गहलोत की बेटी देविना गहलोत ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. देविना ने पांच विषयों में कुल 1232.19 एग्रीगेट स्कोर हासिल किया और ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की. खास बात यह रही कि जिन पांच विषयों की उन्होंने परीक्षा दी, उनमें से चार विषयों में उन्हें 100 पर्सेंटाइल मिला.
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए इसे दिल्ली के लिए गर्व का क्षण बताया है. परिणाम घोषित होने के बाद देविना गहलोत ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि परीक्षा अच्छी गई थी और अच्छे परिणाम की उम्मीद भी थी, लेकिन पूरे देश में पहला स्थान हासिल करने की कभी कल्पना नहीं की थी. उन्होंने कहा कि जब परिणाम सामने आया तो बेहद खुश और भावुक हो गईं. देविना ने कहा,
"CUET-UG में ऑल इंडिया टॉपर बनना किसी सपने के सच होने जैसा है. रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले माता-पिता का ख्याल आया. उन्होंने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और हमेशा मुझ पर भरोसा रखा. यह उपलब्धि जितनी मेरी है, उतनी ही मेरे परिवार की भी है."
NCERT और नियमित अभ्यास बना सफलता का आधार
अपनी तैयारी के बारे में बताते हुए देविना ने कहा कि कभी खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डाला. उनका मानना है कि पढ़ाई के साथ मानसिक संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से NCERT की किताबों पर ध्यान दिया और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का नियमित अभ्यास किया. उन्होंने कहा, "मैंने कभी यह नहीं सोचा कि पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करनी है. पढ़ाई के बीच आराम और ब्रेक लेना भी जरूरी होता है. बोर्ड परीक्षा की तैयारी ने भी CUET में काफी मदद की. मैंने NCERT को अच्छी तरह पढ़ा और पुराने प्रश्नपत्र हल किए."
परिवार और शिक्षकों का मिला पूरा सहयोग
देविना ने अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने माता-पिता, बहन और शिक्षकों को दिया. उन्होंने कहा कि परिवार ने कभी किसी विशेष रैंक या अंक लाने का दबाव नहीं बनाया. यही वजह रही कि वह बिना तनाव के अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकीं. उन्होंने कहा, "मेरे माता-पिता और मेरी बहन का योगदान सबसे ज्यादा रहा. उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया. अगर उनका सहयोग नहीं होता तो यह सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल होता." देविना ने अपने स्कूल शिक्षकों का भी धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि स्कूल से मिले मार्गदर्शन और सहयोग ने उनकी तैयारी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई.
कभी टॉप करने का दबाव नहीं लिया
देविना ने बताया कि "मैं परीक्षा केंद्र यह सोचकर नहीं गई थी कि मुझे ही टॉप करना है. जब प्रश्नपत्र देखा तो लगा कि सवाल अच्छे से आते हैं और वहीं से आत्मविश्वास बढ़ गया. परीक्षा खत्म होने के बाद लगा कि पेपर अच्छा गया है, लेकिन देश में पहला स्थान मिलेगा, यह नहीं सोचा था."
देशभर के छात्रों के लिए संदेश देते हुए देविना ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. मेहनत, अनुशासन और खुद पर भरोसा ही सफलता की असली कुंजी है. उन्होंने कहा, "खुद पर विश्वास रखिए, लगातार मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए. कई बार मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है. अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी."
Heartiest congratulations to Devina Gahlot, daughter of Shri @kgahlot, on securing All India Rank 1 in the CUET-UG examination!— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 24, 2026
Delhi is immensely proud of this stellar achievement. Her hard work, perseverance, and dedication have yielded extraordinary results and serve as an…
दिल्ली के LG ने दी शुभकामनाएं
देविना गहलोत की इस उपलब्धि पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि देविना की मेहनत, लगन और समर्पण ने उन्हें यह शानदार सफलता दिलाई है. एलजी ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरी दिल्ली के लिए गर्व की बात है. अपने संदेश में उन्होंने कहा कि देविना की सफलता देशभर के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उन्होंने देविना के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा जताई कि वह आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी.
इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई करना चाहती हैं देविना
ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने के बाद अब देविना गहलोत की नजर अपने अगले शैक्षणिक लक्ष्य पर है. उन्होंने बताया कि वह आगे चलकर इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई करना चाहती हैं.
ये भी पढ़ें: