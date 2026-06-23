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CUET (UG) 2026 Results: छात्रों का इंतजार खत्म, परीक्षा खत्म होने के 16 दिनों के अंदर आया परिणाम, अब होगी प्रवेश प्रक्रिया

इस वर्ष परीक्षा में छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली. महिला उम्मीदवारों के पंजीकरण में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. आंकड़ों के अनुसार 7,74,607 छात्राओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 5,85,596 परीक्षा में शामिल हुईं. वहीं 7,94,257 पुरुष उम्मीदवारों ने आवेदन किया और 5,78,500 ने परीक्षा दी. इसके अलावा थर्ड जेंडर श्रेणी के 3 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 2 ने परीक्षा में भाग लिया. श्रेणीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सामान्य वर्ग के 6,86,419 उम्मीदवारों ने आवेदन किया. इसके बाद ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) वर्ग से 5,28,838 छात्रों ने पंजीकरण कराया. इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से लगभग 1,71,397 लाख, अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से 95,464 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से लगभग 86,749 उम्मीदवारों ने आवेदन किया.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. इस परीक्षा के जरिए देश के केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है. इस वर्ष 15.68 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जबकि 11.64 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. छात्र अब अपना स्कोर कार्ड देखकर विश्वविद्यालयों की मेरिट सूची और प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं. पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकरण कराने वाले छात्रों की संख्या में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है.

19 दिनों तक चली परीक्षा

CUET (UG) 2026 का आयोजन 11 मई से 31 मई और 6-7 जून के बीच किया गया. परीक्षा कुल 19 दिनों में 35 पालियों में आयोजित हुई. इस बार छात्रों को 37 विषयों का विकल्प दिया गया, जिनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन विषय और एक जनरल टेस्ट शामिल था. परीक्षा के लिए एनटीए ने 332 अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार किए और कुल 18,160 प्रश्न पूछे गए. परीक्षा का आयोजन भारत के 321 शहरों और विदेशों के 13 शहरों में किया गया. विदेशों में अबू धाबी, वियना, ओमान, सिंगापुर और वाशिंगटन में परीक्षा हुई.भाषा के आधार पर देखा जाए तो अंग्रेजी माध्यम सबसे अधिक पसंद किया गया. अंग्रेजी माध्यम में 13.22 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया. हिंदी माध्यम दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 2.18 लाख छात्रों ने आवेदन किया. इसके अलावा बंगाली, तमिल, असमिया और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी हजारों छात्रों ने परीक्षा दी.

कई छात्रों को 100 पर्सेंटाइल हासिल

इस वर्ष कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. एक छात्र ने अपने चुने गए पांच विषयों में से चार विषयों में 100 पर्सेंटाइल पाकर नया रिकॉर्ड बनाया. इसके अलावा 22 छात्रों ने तीन विषयों में और 180 छात्रों ने दो विषयों में 100 पर्सेंटाइल हासिल किए. कम से कम एक विषय में 100 पर्सेंटाइल प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 3,214 रही.एनटीए के अनुसार, सर्वाधिक स्कोर हासिल करने वाले उम्मीदवार ने पांच विषयों में कुल 1232.19 का एग्रीगेट स्कोर मिला. इस बार एनटीए ने परिणाम जारी करने में तेजी दिखाई. परीक्षा खत्म होने के केवल 16 दिनों के अंदर परिणाम घोषित कर दिए गए. यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14 दिन कम समय है.एनटीए का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के कारण परिणाम जल्दी जारी किए जा सके. परिणाम घोषित होने के बाद अब संबंधित विश्वविद्यालय अपनी मेरिट सूची और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे जिन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.



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