CUET UG 2026 Result : एक भी कैंडिडेट पूरे पांच सब्जेक्ट में नहीं ला पाया 100 परसेंटाइल
स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में परीक्षा दे सकता था. एग्जाम में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है, जिसने पांचों सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल स्कोर किया हो.
Published : June 23, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 4:57 PM IST
कोटा: देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) का परिणाम मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित कर दिया है. इस परीक्षा के जारी किए गए डाटा के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि 1568867 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 1160498 परीक्षा में बैठे हैं.
दूसरी तरफ परीक्षा में एक खुलासा और रिजल्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया है, जिसके तहत बताया है कि स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में परीक्षा को दे सकता था. एग्जाम में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है, जिसने पांचों सब्जेक्ट में हंड्रेड परसेंटाइल स्कोर किया हो.
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सीयूईटी यूजी के एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि एनटीए ने बताया कि केवल पांच में से चार सब्जेक्ट में केवल एक कैंडिडेट 100 परसेंटाइल स्कोर कर पाया, लेकिन पूरे पांच सब्जेक्ट में एक भी नहीं है. जबकि 22 विद्यार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने हंड्रेड परसेंटाइल स्कोर तीन सब्जेक्ट में किया है. इसी तरह 180 विद्यार्थी ऐसे हैं, जो हंड्रेड परसेंटाइल दो सब्जेक्ट में लेकर आए हैं. जबकि 3214 कैंडिडेट 100 परसेंटाइल एक सब्जेक्ट में बना पाए हैं. इसी तरह एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो हंड्रेड परसेंटाइल का स्कोर कर पांचों सब्जेक्ट में बना पाया हो.
The wait is over. CUET (UG) 2026 results are now available.— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 23, 2026
Students can access their scorecard by logging in through the official CUET website using their credentials.#NTA #NTAUpdate #NTAExams #CUET2026 #StudentUpdate pic.twitter.com/iBaTiB9jyr
पांच सब्जेक्ट में हाईएस्ट 250 NTA स्कोर : कमल सिंह चौहान ने बताया कि परीक्षा में 6756327 टेस्ट इंस्टेंस हुए हैं. इनके लिए 12906 डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट कांबिनेशन बनाए गए थे. परीक्षा में 37 सब्जेक्ट थे, जिनमें 13 लैंग्वेज और 23 डोमेन स्पेसिफिक थे. साथ ही एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट था, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाना था.
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अलग-अलग यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग टेस्ट को मान्यता दी हुई थी. परीक्षा में सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम के 976177 विद्यार्थी बैठे थे. इसके बाद हिंदी माध्यम के 170770 विद्यार्थी थे. परीक्षा में इंग्लिश में 914653 विद्यार्थी बैठे थे और हाईएस्ट स्कोर 244 रहा है. जबकि परीक्षा में हाईएस्ट एनटीए स्कोर की बात की जाए तो फिजियोलॉजी, उड़िया, संस्कृत, अकाउंटेंसी/बुक कीपिंग और हिस्ट्री में सर्वाधिक 250 स्कोर विद्यार्थियों ने किया था. यह परीक्षा 300 अंकों की थी.