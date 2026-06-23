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CUET UG 2026 Result : एक भी कैंडिडेट पूरे पांच सब्जेक्ट में नहीं ला पाया 100 परसेंटाइल

कोटा: देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) का परिणाम मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित कर दिया है. इस परीक्षा के जारी किए गए डाटा के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि 1568867 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 1160498 परीक्षा में बैठे हैं.

दूसरी तरफ परीक्षा में एक खुलासा और रिजल्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया है, जिसके तहत बताया है कि स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में परीक्षा को दे सकता था. एग्जाम में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है, जिसने पांचों सब्जेक्ट में हंड्रेड परसेंटाइल स्कोर किया हो.

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सीयूईटी यूजी के एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि एनटीए ने बताया कि केवल पांच में से चार सब्जेक्ट में केवल एक कैंडिडेट 100 परसेंटाइल स्कोर कर पाया, लेकिन पूरे पांच सब्जेक्ट में एक भी नहीं है. जबकि 22 विद्यार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने हंड्रेड परसेंटाइल स्कोर तीन सब्जेक्ट में किया है. इसी तरह 180 विद्यार्थी ऐसे हैं, जो हंड्रेड परसेंटाइल दो सब्जेक्ट में लेकर आए हैं. जबकि 3214 कैंडिडेट 100 परसेंटाइल एक सब्जेक्ट में बना पाए हैं. इसी तरह एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो हंड्रेड परसेंटाइल का स्कोर कर पांचों सब्जेक्ट में बना पाया हो.