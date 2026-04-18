ETV Bharat / bharat

CUET UG 2026: छात्रों को मिली बड़ी सुविधा, 19 अप्रैल तक बदल सकेंगे अपने सब्जेक्ट्स, पढ़ें पूरी डिटेल

कोटा : देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी (CUET UG 2026) नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) करवा रही है. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने विद्यार्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने चुने हुए विषयों (Subjects) में बदलाव करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया है.

​19 अप्रैल तक है समय सीमा : सीयूईटी यूजी एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान के अनुसार, एनटीए की निदेशक अर्चना शुक्ला द्वारा इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जिन विद्यार्थियों ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है और अपनी फीस जमा कर दी है, वे 19 अप्रैल की रात 11:50 बजे तक अपने विषयों में संशोधन कर सकते हैं. यह सुविधा केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिनका आवेदन शुल्क जमा हो चुका है.

इसे भी पढ़ें: देश के 230 विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए बड़ा मौका; जानिए कैसे करें CUET की तैयारी

इस परीक्षा का आयोजन 11 से 31 मई के बीच में किया जाना है. करीब 12 लाख स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर चुके हैं. विद्यार्थियों की डिमांड पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सब्जेक्ट बदलने का मौका विद्यार्थियों को दिया है. जिसके तहत शुक्रवार रात को नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद से विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट को बदल सकते हैं. इसके लिए उन्हें सीयूईटी यूजी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर लॉगिन करने के बाद अपने चुने हुए सब्जेक्ट में बदलाव कर सकेंगे. केवल वही विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट में बदलाव कर सकते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस का भुगतान कर दिया था. इस परीक्षा को विद्यार्थी 5 सब्जेक्ट में दे सकते हैं. विद्यार्थी ने पहले जितने सब्जेक्ट में आवेदन किया है. उन सभी में बदलाव कर सकता है, यानी वह एक से लेकर पांच सब्जेक्ट को भी बदल भी सकता है.