CUET UG 2026: छात्रों को मिली बड़ी सुविधा, 19 अप्रैल तक बदल सकेंगे अपने सब्जेक्ट्स, पढ़ें पूरी डिटेल

CUET UG 2026: छात्रों को मिली बड़ी सुविधा, 19 अप्रैल तक बदल सकेंगे अपने सब्जेक्ट्स, पढ़ें पूरी डिटेल
NTA ने CUET UG 2026 के अभ्यर्थियों को 19 अप्रैल तक विषय बदलने की सुविधा दी है.
Published : April 18, 2026 at 10:17 AM IST
कोटा : देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी (CUET UG 2026) नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) करवा रही है. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने विद्यार्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने चुने हुए विषयों (Subjects) में बदलाव करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया है.
19 अप्रैल तक है समय सीमा : सीयूईटी यूजी एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान के अनुसार, एनटीए की निदेशक अर्चना शुक्ला द्वारा इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जिन विद्यार्थियों ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है और अपनी फीस जमा कर दी है, वे 19 अप्रैल की रात 11:50 बजे तक अपने विषयों में संशोधन कर सकते हैं. यह सुविधा केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिनका आवेदन शुल्क जमा हो चुका है.
The correction window for CUET (UG)- 2026 subject selection is now open.— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 17, 2026
Students can now review and update their selected subjects within the given time. Please check everything carefully as this is a one time opportunity and no further changes will be allowed.
🗓️ 17 to 19… pic.twitter.com/EJbFWwZa58
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इस परीक्षा का आयोजन 11 से 31 मई के बीच में किया जाना है. करीब 12 लाख स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर चुके हैं. विद्यार्थियों की डिमांड पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सब्जेक्ट बदलने का मौका विद्यार्थियों को दिया है. जिसके तहत शुक्रवार रात को नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद से विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट को बदल सकते हैं. इसके लिए उन्हें सीयूईटी यूजी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर लॉगिन करने के बाद अपने चुने हुए सब्जेक्ट में बदलाव कर सकेंगे. केवल वही विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट में बदलाव कर सकते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस का भुगतान कर दिया था. इस परीक्षा को विद्यार्थी 5 सब्जेक्ट में दे सकते हैं. विद्यार्थी ने पहले जितने सब्जेक्ट में आवेदन किया है. उन सभी में बदलाव कर सकता है, यानी वह एक से लेकर पांच सब्जेक्ट को भी बदल भी सकता है.
इस पूरी परीक्षा में 37 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट व एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है. अधिकांश यूनिवर्सिटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए ही प्रवेश दे देती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से एग्जाम क्लियर करने पर ही परीक्षा देते हैं. सीयूईटी यूजी की परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड पर आयोजित की जाएगी.
यह कर रहे थे स्टूडेंट्स डिमांड : कमल सिंह चौहान ने बताया कि 3 से 30 जनवरी के बीच विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था. इसके साथ 31 जनवरी से 4 फरवरी तक दोबारा रजिस्ट्रेशन खोले गए थे, वहीं तीसरी बार 23 से 26 फरवरी के बीच भी ऑनलाइन आवेदन विद्यार्थियों की मांग पर खोले गए थे.
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एक्सपर्ट चौहान का कहना है कि सब्जेक्ट बदलने की मांग करने वाले विद्यार्थियों की भी समस्या थी. क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जरिए ही कुछ कोर्सेज में ही CUET UG के जरिए प्रवेश देती है, लेकिन उन्होंने वह सिलेक्ट परीक्षा के लिए नहीं चुना है. ऐसे में उनके लिए सब्जेक्ट बदलना काफी जरूरी है. कुछ विद्यार्थियों ने यह भी कहा था कि उन्होंने पहले जल्दबाजी में ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, जिसमें सब्जेक्ट चुने हैं, उनमें बदलाव करना जरूरी है.
परीक्षा का प्रारूप और महत्वपूर्ण तिथियां :-
- परीक्षा आयोजन: 11 मई से 31 मई 2026 के बीच
- आवेदन संख्या: अब तक करीब 12 लाख छात्र आवेदन कर चुके हैं
- सब्जेक्ट विकल्प: कुल 37 विषयों के विकल्प उपलब्ध हैं (13 भाषाएं, 23 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट)
- मोड: परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी