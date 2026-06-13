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CUET (PG) 2026: NTA ने नॉर्मलाइजेशन विवाद पर दी सफाई, कहा- सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन एक ही आधार पर हुआ

CUET (PG) 2026 में सभी उम्मीदवारों के अंक एक समान और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तैयार किए गए हैं- NTA

NTA ने नॉर्मलाइजेशन विवाद पर दी सफाई
NTA ने नॉर्मलाइजेशन विवाद पर दी सफाई (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 13, 2026 at 1:19 PM IST

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नई दिल्ली: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-PG) 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के अंकों का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है. एजेंसी ने कहा कि सभी उम्मीदवारों के परिणाम पूर्ण अंक के आधार पर तैयार किए गए हैं. सभी के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया समान रही है.

कुछ अभ्यर्थियों के लिए दोबारा हुई थी परीक्षा

NTA के अनुसार, मार्च 2026 में मेघालय के तुरा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा कुछ विदेशी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते 565 अभ्यर्थी अपनी निर्धारित तिथि पर परीक्षा नहीं दे सके थे. यह परिस्थितियां उम्मीदवारों के नियंत्रण से बाहर थी. ऐसे में अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए केवल इन 565 छात्रों के लिए 29 और 30 मार्च 2026 को पुनर्परीक्षा हुई.

नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया गया

एजेंसी ने स्पष्ट किया कि CUET (PG) में नीति हमेशा से सभी विषयों में अभ्यर्थियों के वास्तविक प्राप्तांक जारी करने की रही है. मुख्य परीक्षा और पुनर्परीक्षा, दोनों में यही व्यवस्था लागू की गई. इसलिए किसी भी उम्मीदवार को नॉर्मलाइजेशन से छूट नहीं दी गई, क्योंकि पूरी परीक्षा प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान ही नहीं था.

सांख्यिकीय रूप से भी संभव नहीं था नॉर्मलाइजेशन

NTA ने बताया कि मुख्य परीक्षा और पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर था. उदाहरण के लिए अंग्रेजी विषय में मुख्य परीक्षा में लगभग 16 हजार उम्मीदवार शामिल हुए, जबकि पुनर्परीक्षा में केवल करीब 120 छात्र थे. इसी तरह राजनीतिक विज्ञान में लगभग 26 हजार बनाम 100 और इतिहास में करीब 13,600 बनाम 80 उम्मीदवार थे. एजेंसी का कहना है कि इतने छोटे समूह की तुलना हजारों उम्मीदवारों से करना और नॉर्मलाइजेशन लागू करना सांख्यिकीय रूप से उचित नहीं होता.

विशेषज्ञों ने सुनिश्चित की समान कठिनाई स्तर की परीक्षा

NTA ने बताया कि पुनर्परीक्षा के लिए उपयोग किए गए प्रश्नपत्र पहले से विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए थे. विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया था कि इन प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर मुख्य परीक्षा में उपयोग किए गए प्रश्नपत्रों के समान है. इससे सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित की गई.

पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्ध NTA

एजेंसी ने कहा कि CUET (PG) 2026 में सभी उम्मीदवारों के अंक एक समान और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तैयार किए गए हैं. पुनर्परीक्षा केवल उन छात्रों को अवसर देने के लिए आयोजित की गई थी, जो विशेष परिस्थितियों के कारण परीक्षा नहीं दे सके थे. NTA ने दोहराया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही एनटीए किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से बचने के लिए समय-समय पर जरूरी स्पष्टीकरण जारी करती रहेगी.

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