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हम कभी भी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, भुवनेश्वर में बोले क्यूबा के राजदूत मार्सन

भुवनेश्वर: क्यूबा एक छोटा देश है. इसके आर्थिक संसाधन खास तौर पर मजबूत नहीं हैं; यहां खनिजों की बहुत ज्यादा कमी है और यह कोई अमीर देश नहीं है. इसके बावजूद, भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन अगुइलेरा (Juan Carlos Marsán Aguilera) ने कहा है कि उनका देश कभी भी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे.

भुवनेश्वर की यात्रा पर आए क्यूबा के राजदूत मार्सन ने शनिवार को प्रिंट मीडिया संगठन 'प्रगतिवादी' (Pragativadi) के परिसर का दौरा किया, यहां उन्होंने बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत की और मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि क्यूबा में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की कमी है; इसके बजाय, इसकी मुख्य संपत्ति इसकी बौद्धिक पूंजी है. इसी बुनियाद पर क्यूबा ने टिका हुआ है और अमेरिका का विरोध करना जारी रखा है.

उन्होंने कहा, "क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने देश के भीतर शिक्षा के प्रसार और बौद्धिक विकास पर लगातार जोर दिया. जिसके कारण, क्यूबा आज एक मजबूत नींव पर खड़ा है. वहां के लोगों के बीच एकता, शांति और सद्भाव है. इसे सिर्फ एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त है. देश अमेरिका या किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है."

एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्यूबा, अमेरिका या किसी अन्य देश या संगठन का विरोध नहीं करता है; बल्कि, वह शोषण, साम्राज्यवाद और सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करता है. अमेरिका और क्यूबा कभी मित्र थे, और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आज भी एक अटूट बंधन है. हालांकि, क्यूबा उस तरीके का विरोध करता है जिसके तहत अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के लिए बल का प्रयोग किया है और वह देश के तेल संसाधनों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है.