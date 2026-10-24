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दिवाली व्यापार संगठन CTI ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर रामलीला मैदान की रैली स्थगित करने की मांग की

1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली स्थगित करने की मांग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आगामी त्योहारों विशेषकर धनतेरस और दीपावली के पीक सीजन को देखते हुए व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है. CTI ने आगामी 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली को 10 नवंबर (भैया दूज) के बाद आयोजित करने की विनम्र अपील की है. संगठन का कहना है कि त्योहारों के इस मुख्य कारोबारी समय में रैली के कारण होने वाले ट्रैफिक डायवर्जन और पुलिस बैरिकेडिंग से दिल्ली का लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है.

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