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दिल्ली में प्रदर्शनों से व्यापार ठप, CTI ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नवरात्रि से दिवाली तक रोक लगाने की की मांग

दिल्ली में प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे बड़े धरना-प्रदर्शनों और उसके चलते सुरक्षा कारणों से चरमराई यातायात व्यवस्था ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है. जंतर-मंतर और लुटियंस दिल्ली समेत प्रमुख इलाकों में हजारों लोगों के प्रदर्शनों के कारण पिछले तीन दिनों में बाजारों का हाल बेहाल हो गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पर तत्काल कड़े कदम उठाने की गुहार लगाई है.

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि और रामलीलाओं का शुभारंभ हो रहा है, जिसके बाद दीवाली तक त्योहारी सीजन का सबसे महत्वपूर्ण दौर चलेगा. ऐसे में राजधानी के मुख्य व्यापारिक केंद्रों पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों से करीब 15 लाख व्यापारियों का कारोबार संकट में पड़ गया है.