दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में 10 हजार करोड़ के व्यापार पर संकट! CTI ने 'रामलीला मार्च' को टालने की उठाई मांग
CTI चेयरमैन ने कहा कि पीक सीजन में व्यापारिक क्षेत्रों के आसपास बड़ी रैलियों से लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ता है.
Published : October 26, 2026 at 7:51 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के इस सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण सीजन में राजधानी दिल्ली का व्यापारिक माहौल एक बड़े संकट के साये में नजर आ रहा है. आगामी धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी दलों और कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित एक विशाल रैली ने दिल्ली भर के दुकानदारों और व्यापारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. व्यापारियों की संस्था 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर यह रैली अपने तय समय पर होती है, तो इससे दिल्ली के व्यापार को 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का भारी-भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसे लेकर सोमवार को व्यापारियों ने चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया.
CTI ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लिखा पत्र
व्यापारियों की इस गंभीर समस्या को लेकर CTI ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को बाकायदा पत्र भेजा है. इस पत्र के माध्यम से CTI ने जनहित और व्यापारियों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस रैली को दिवाली और भैया दूज यानी महज 10 दिनों के लिए, 10 नवंबर के बाद तक टालने की मांग की है. CTI का कहना है कि दिवाली और त्योहारों का मुख्य खरीदारी सीजन बीत जाने के बाद इस रैली को किसी भी समय आयोजित किया जा सकता है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन त्योहारों के पीक सीजन में मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों के आसपास ऐसी बड़ी रैलियों से लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ता है.
Delhi: CTI Chairman Brijesh Goyal says, "Business will be heavily impacted because, as reports suggest, 10 lakh people might gather at Ramlila Maidan, whereas its actual capacity is around 50,000. On October 10 at Jantar Mantar, we saw that just 2,000 to 4,000 people gathering led to metro station closures, barricades, and a lockdown-like situation across Delhi, forcing over 20 major markets to shut down. If 10 lakh people gather at Ramlila Maidan, within a 5 km radius, over 20 major wholesale hubs in Delhi—including Chandni Chowk, Sadar Bazar, Khari Baoli, Naya Bazar, Chawri Bazar, Daryaganj, and Kashmere Gate—will be severely affected. Police will set up barricades and block roads, preventing the 3 to 4 lakh outside buyers who visit Delhi daily from coming. The resulting panic will keep local Delhi buyers away as well..."— IANS (@ians_india) October 26, 2026
क्षमता 50 हजार की और जुटेंगे 10 लाख लोग!
बृजेश गोयल ने आयोजकों के दावों पर कड़े सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इस रैली के दौरान लगभग 10 लाख लोगों का हुजूम जुटाने का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इस मैदान की अपनी कुल क्षमता केवल 50,000 लोगों की ही है. क्षमता से कई गुना अधिक भीड़ जुटने की स्थिति में पूरी दिल्ली की यातायात और सुरक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी. रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के पास जाम की स्थिति पैदा होने से बाहरी राज्यों से आने वाले खरीदारों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाएगी.
जंतर-मंतर की घटना से डरे हैं थोक और खुदरा व्यापारी
उन्होंने हाल ही की एक घटना का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि बीते 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान महज 2,000 से 4,000 लोग ही इकट्ठा हुए थे. लेकिन उतनी सी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन को सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम करने पड़े कि जगह-जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए और एहतियातन मेट्रो स्टेशन तक बंद करने पड़े थे. उसी एक घटना के कारण पूरी दिल्ली में लॉकडाउन जैसी भयावह स्थिति बन गई थी और करीब 20 से ज्यादा प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद हो गए थे. व्यापारियों का तर्क है कि जब चंद हजार लोगों की मौजूदगी पूरी राजधानी की रफ्तार रोक सकती है, तो 10 लाख लोगों का हुजूम आने पर दिल्ली की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. CTI के मुताबिक अकेले अक्टूबर महीने में लगातार रैलियों और रास्तों की बंदी के कारण कारोबारियों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है.
चांदनी चौक और सदर बाजार समेत 20 बड़े होलसेल हब होंगे प्रभावित
अगर रामलीला मैदान में यह रैली आयोजित होती है, तो इसके 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दिल्ली के कम से कम 20 बड़े होलसेल और रिटेल मार्केट सीधे तौर पर प्रभावित होंगे. बृजेश गोयल का अनुमान है कि चांदनी चौक और सदर बाजार में कपड़ा, बर्तन और सजावटी सामान का केंद्र है, जो कि रैली से प्रभावित होगा. वहीं मेवे, खाद्यान्न व किराना मंडी खारी बावली और नया बाजार भी दिवाली से पहले प्रभावित होगा. चावड़ी बाजार और कश्मीरी गेट साथ ही दरियागंज, भागीरथ पैलेस और लाजपत राय मार्केट है जो प्रभावित होंगे. सुरक्षा कारणों से पुलिस द्वारा रास्ते बंद किए जाने और भारी बैरिकेडिंग के चलते हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले रोजाना करीब 3 से 4 लाख थोक खरीदार दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे.
10,000 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका
दिवाली का समय दिल्ली के व्यापारियों के लिए पूरे साल की कमाई का सबसे अहम वक्त होता है. 6 नवंबर को धनतेरस है, जिसे दिवाली की खरीदारी का पीक डे माना जाता है. इस बड़े दिन से महज 4 दिन पहले 1 नवंबर को इतनी बड़ी रैली का आयोजन पूरे बाजार के माहौल को बिगाड़ सकता है. CTI का आकलन है कि समय रहते रैली की तारीख में बदलाव न होने पर दिल्ली का व्यापार बुरी तरह ठप हो जाएगा.
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क्या है रैली का मुद्दा? विपक्ष ने भरी हुंकार
दूसरी ओर, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने 1 नवंबर को होने वाली इस रैली को 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महा रैली का नाम दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश की जनता कमरतोड़ महंगाई से जूझ रही है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 'वोट चोरी' और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के मुद्दे उठाए हैं. विपक्षी दलों की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार तत्काल इस्तीफा दें. साथ ही SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए. विपक्ष ने आम जनता, किसानों, मजदूरों, छात्रों और व्यापारियों से संविधान की रक्षा के लिए 1 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचने का आह्वान किया है। हालांकि, अब गेंद आयोजकों के पाले में है कि वे दिल्ली के 10,000 करोड़ रुपये के व्यापार और लाखों व्यापारियों की अपील पर क्या रुख अपनाते हैं.
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