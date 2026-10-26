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दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में 10 हजार करोड़ के व्यापार पर संकट! CTI ने 'रामलीला मार्च' को टालने की उठाई मांग

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल व अन्य व्यापारियों ने रामलीला मार्च टालने की मांग की ( IANS )

​नई दिल्ली: त्योहारों के इस सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण सीजन में राजधानी दिल्ली का व्यापारिक माहौल एक बड़े संकट के साये में नजर आ रहा है. आगामी धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी दलों और कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित एक विशाल रैली ने दिल्ली भर के दुकानदारों और व्यापारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. व्यापारियों की संस्था 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर यह रैली अपने तय समय पर होती है, तो इससे दिल्ली के व्यापार को 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का भारी-भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसे लेकर सोमवार को व्यापारियों ने चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया.

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