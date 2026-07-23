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धरना-प्रदर्शनों से व्यापार ठप: CTI ने पीएम को पत्र लिखकर बाहरी दिल्ली में 'परमानेंट प्रोटेस्ट जोन' बनाने की मांग की

पिछले तीन दिनों में दिल्ली का कुल कारोबार गिरकर मात्र 30% रह गया, व्यापार में सीधे तौर पर 70% की गिरावट दर्ज हुई-CTI

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दिल्ली में धरने प्रदर्शन के कारण व्यापार को बड़ा झटका, CTI ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 11:05 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे बड़े धरना-प्रदर्शनों और सुरक्षा कारणों से मेट्रो सेवाएं बाधित होने के कारण व्यापार पर पड़े गंभीर असर को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने गहरी चिंता व्यक्त की है. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में बड़े प्रदर्शनों के नियंत्रण और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है.

CTI का कहना है कि जंतर मंतर और मध्य दिल्ली में होने वाले इन प्रदर्शनों से राजधानी का व्यापार और आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे पिछले कुछ दिनों में कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

पिछले 3 दिनों में बाजारों का हाल और 70 फीसदी तक की गिरावट

CTI द्वारा दिल्ली के प्रमुख बाजारों में किए गए सर्वे और व्यापारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले तीन दिनों के दौरान राजधानी के व्यापार को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है. पिछले तीन दिनों में दिल्ली का कुल कारोबार गिरकर मात्र 30 प्रतिशत पर आ गया है, यानी व्यापार में सीधे तौर पर 70 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली के बाहर से रोजाना खरीदारी के लिए आने वाले दो से तीन लाख लोग घटकर केवल 40 से 50 हजार के बीच रह गए हैं. राजधानी के स्थानीय बाजारों में आने वाले ग्राहकों की संख्या में भी 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है.

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दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान की तस्वीर (ETV BHARAT)

16 मेट्रो स्टेशन बंद, यातायात व्यवस्था चरमराई

सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों को बंद करना पड़ा है, जिसके कारण खरीदारों और व्यापारियों का आवागमन लगभग ठप हो गया है. जंतर मंतर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में भीषण जाम के चलते लोग बाजारों का रुख करने से बच रहे हैं. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि संगठन लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा सम्मान करता है. हालांकि, जब जंतर मंतर और दिल्ली के केंद्र में स्थित प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग धरना-प्रदर्शन करते हैं और साथ ही मेट्रो सेवाएं भी बाधित हो जाती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव राजधानी के लगभग 15 लाख व्यापारियों और 10 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर पड़ता है.

3 दिन में व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान

उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में ही व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ चुका है. बाहरी राज्यों से आने वाले लोग अब दिल्ली आने से कतराने लगे हैं. मेट्रो बंद होने के कारण स्थानीय खरीदार भी बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. यदि यही स्थिति बनी रही, तो आगामी त्योहारी सीजन और शादी-ब्याह के महत्वपूर्ण व्यापार पर भी इसका गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, जहां देश-दुनिया से रोजाना लाखों लोग आते-जाते हैं. यहां व्यापार, पर्यटन और रोजगार का संचालन भी उतना ही आवश्यक है जितना कि लोकतांत्रिक आवाज का उठना. हमें इन सभी पहलुओं के बीच एक बेहतर संतुलन बनाना होगा. CTI को पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस गंभीर विषय पर शीघ्र संज्ञान लेगी और दिल्ली के लाखों व्यापारियों को संकट से उबारने के लिए उचित कदम उठाएगी.

CTI की ओर से प्रधानमंत्री को दो प्रमुख सुझाव-व्यापार, यातायात और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए CTI ने केंद्र सरकार के समक्ष दो मुख्य मांगें रखी हैं.

1. संख्या की सीमा तय हो: जंतर मंतर और दिल्ली के अन्य प्रमुख सरकारी तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में 1000 से अधिक लोगों के धरना-प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए, ताकि सामान्य जनजीवन और व्यापार बाधित न हो.

2. बाहरी दिल्ली में बने परमानेंट प्रोटेस्ट जोन: बाहरी दिल्ली में किसी उपयुक्त और खुले स्थान पर एक स्थायी धरना-प्रदर्शन स्थल आवंटित किया जाए, जहां बड़े आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए जा सकें और दिल्ली का व्यापार तथा यातायात सुचारू रूप से चलता रहे.

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