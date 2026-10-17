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Explainer: दिल्ली में लगातार प्रदर्शनों से व्यापार को 3000 करोड़ का नुकसान, कौन जिम्मेदार ?

नई दिल्ली: बीते दिनों दिल्ली में लगातार जारी आंदोलनों ने राजधानी की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि उसका असर अब कारोबार के आंकड़ों में साफ दिखने लगा है. सड़कों पर जाम, बाजारों तक ग्राहकों की घटती पहुंच, माल की आवाजाही में रुकावट और रोज़मर्रा के कारोबार में आई सुस्ती के बीच व्यापार जगत को करीब 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है. यह सिर्फ कारोबारियों की कमाई में आई गिरावट नहीं, बल्कि उन हजारों छोटे-बड़े व्यवसायों, कर्मचारियों और आपूर्ति-श्रृंखलाओं पर पड़ा दबाव भी है, जिनकी रोज़ी-रोटी दिल्ली के सामान्य रूप से चलते रहने पर निर्भर करती है.

ऐसे में सवाल उठता है आंदोलनों की कीमत आखिर कौन चुका रहा है, और इस आर्थिक चोट से उबरने में कारोबार को कितना वक्त लगेगा?

व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए CTI ने प्रशासन और सरकार के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखी हैं. जिसमें आगामी दिवाली के त्योहार तक सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली और लुटियंस जोन में किसी भी प्रकार के धरने-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, भविष्य के आयोजनों या प्रदर्शनों के लिए बुराड़ी, रोहिणी या द्वारका जैसे बाहरी इलाकों में एक स्थायी प्रोटेस्ट जोन निर्धारित करने, अक्टूबर माह में हुए 3000 करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रभावित व्यापारियों को राहत पैकेज दिया जाए, साथ ही बिजली-पानी के बिलों और जीएसटी में विशेष छूट प्रदान करने, पुलिस प्रशासन दुकानदारों पर जबरन दुकानें बंद करने का दबाव न बनाए, बल्कि बाजारों को सुरक्षित रूप से खुला रखने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की रखी है.

अनौपचारिक सेक्टर - दिहाड़ी मजदूर और कारीगर (120 करोड़ रुपये - 4%): इसका सबसे गंभीर असर गरीब तबके और कामगारों पर पड़ा है. लोडिंग-अनलोडिंग मजदूर, कारीगर, सेल्समैन, हॉकर और रेडी-पटरी वाले बेरोजगार बैठे रहे। अकेले गांधी नगर और सदर बाजार में 50,000 से अधिक दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिला.

ट्रांसपोर्ट, ऑटो-टैक्सी और टूरिज्म (180 करोड़ रुपये - 6%): 20 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों के बंद रहने, 10-12 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम और बस रूटों में डायवर्जन के कारण ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों की रोजी-रोटी छिन गई. इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों के 5000 से अधिक ट्रक और टेंपो जाम में फंसे रहे.

हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर (300 करोड़ रुपये - 10%): होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, जिम और क्लबों में लगभग 80% बुकिंग रद्द करनी पड़ीं. कनॉट प्लेस और खान मार्केट जैसे इलाकों में शाम के वक्त रेस्टोरेंट की बुकिंग शून्य तक दर्ज की गई, क्योंकि विदेशी सैलानी और पर्यटक सेंट्रल दिल्ली आने से कतरा रहे हैं.

थोक व्यापार और बाहरी खरीदार (600 करोड़ रुपये - 20%): सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान से आने वाले 3 से 4 लाख थोक खरीदार दिल्ली नहीं पहुँच सके. ट्रकों की आवाजाही बाधित होने से सप्लाई चेन टूट गई और त्यौहारी सीजन का माल गोदामों में ही फंसा रह गया.

व्यापार को हुए कुल 3000 करोड़ रुपये के नुकसान का क्षेत्रवार विवरण रिटेल व्यापार (1800 करोड़ रुपये - 60%): सबसे अधिक मार खुदरा व्यापार पर पड़ी है. सदर बाजार, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, भागीरथ प्लेस, गांधी नगर, नया बाजार, खारी बावली, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट और कनॉट प्लेस समेत दिल्ली के 700 से अधिक प्रमुख बाजार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

त्योहारों का यह दौर कारोबारियों के लिए साल भर की सबसे अहम अवधि माना जाता है. CTI के मुताबिक,

10 अक्टूबर को हुए शुरुआती प्रदर्शन के दौरान लगभग 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. इसके बाद 13 से 16 अक्टूबर के बीच सेंट्रल दिल्ली में हुई नाकाबंदी, मेट्रो स्टेशनों के बंद होने और सेंट्रल पार्क जैसी जगहों पर पाबंदियों के कारण व्यापार को 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ा. इन हालातों के चलते पूरे शहर में असमंजस और पैनिक का माहौल बन गया है, जिससे नवरात्रि और दिवाली की पीक शॉपिंग लगभग ठप होकर रह गई है.

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी और दिवाली तक प्रदर्शनों का यह सिलसिला जारी रहा, तो कुल व्यापारिक नुकसान का यह आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच सकता है.

राजधानी दिल्ली में अक्टूबर महीने के दौरान हो रहे लगातार धरने-प्रदर्शनों और पाबंदियों के कारण व्यापारिक गतिविधियों को भारी आघात पहुंचा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) द्वारा जारी एक हालिया डेटा के अनुसार, इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से अब तक दिल्ली के व्यापार को लगभग 3000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ चुका है.

CTI की सरकार से मांग





एनडीटीए (NDTA) के महासचिव विक्रम बडवाह (ETV Bharat)

बाजार के सामने जुटी भीड़, दुकानदारों में रोष

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से शुक्रवार 16 अक्टूबर की शाम को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में फहरा दो तिरंगा यात्रा निकालने के आह्वान के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. प्रशासन की ओर से सेंट्रल पार्क को बंद कर दिया गया है और आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 163 लागू की गई है. पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने व मौके से हटने की अपील की जा रही है. प्रदर्शन के चलते पालिका बाजार का कारोबार प्रभावित होने से व्यापारियों में रोष है.

दुकानदारों का कहना है कि पहले से ही दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों व बैरिकेडिंग का असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है. अब कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के कारण स्थिति और खराब हो गई. पालिका बाजार के दुकानदारों का कहना है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय कारोबार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है. खासकर दीपावली व अन्य त्योहारों के दौरान बाजारों में खरीदारी बढ़ती है. ऐसे समय में ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका सीधा असर उनकी बिक्री पर पड़ रहा है. दुकानदारों के मुताबिक, उन्होंने त्योहार को ध्यान में रखते हुए सामान खरीदा है, लेकिन ग्राहकों के नहीं आने से माल दुकानों में ही पड़ा हुआ है.

न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) के अध्यक्ष अतुल भार्गव (ETV Bharat)

पिछले दिनों में 90% से 95% तक गिर गया था व्यापार: अतुल भार्गव

न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने दर्द को खुलकर बयां किया. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान लगातार होने वाले प्रदर्शनों और कड़े सुरक्षा पहरे के कारण उनके बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा था.

उन्होंने आगे बताया कि पिछले दिनों में उनका बिजनेस गिरकर मात्र 20 से 25 प्रतिशत के करीब रह गया था. जंतर-मंतर पर चले प्रदर्शनों के दौरान ऐसे 10 दिन भी आए जब व्यापार गिरकर सिर्फ 10 प्रतिशत ही रह गया था. अतुल भार्गव ने एक रेस्टोरेंट संचालक का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां सामान्य दिनों में रोजाना 1 लाख रुपये तक की बिक्री होती थी, वह घटकर महज 10,000 रुपये रह गई थी. इसके बावजूद दुकानों का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स जैसे खर्चे जस के तस बने हुए थे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन दुकानदारों और व्यापारियों को भी अपनी आजीविका चलाने का पूरा हक है.

CTI की सरकार से मांग (ETV Bharat)

टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ा था असर, होटल बुकिंग्स हुई थीं कैंसिल

एनडीटीए के ज्वाइंट सेक्टरी अमित गुप्ता ने बताया कि कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में विदेशी टूरिस्ट आते हैं. जब नई दिल्ली का यह इलाका पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुका था, तब सेंट्रल दिल्ली के होटलों में पर्यटकों की भारी कैंसिलेशन देखने को मिली थी. कई पर्यटकों ने सुरक्षा व्यवस्था और असुविधा के डर से अपनी बुकिंग्स रद्द करवाकर साउथ दिल्ली या गुरुग्राम का रुख कर लिया था. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि अब प्रोटेस्ट रुक जाते हैं, तो दिसंबर के अंत तक इनबाउंड टूरिज्म का सीजन पूरी तरह पटरी पर लौट आएगा और इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी.

कनॉट प्लेस पर आंदोलन की भारी भीड़ (ETV Bharat)

कई दिनों तक बाजार में पसरा रहा सन्नाटा: विक्रम बडवाह

एनडीटीए (NDTA) के महासचिव विक्रम बडवाह ने बताया कि उन्होंने अपने 50-55 साल के कार्यकाल में कोविड के विशेष हालातों को छोड़कर इतनी भारी गिरावट कभी नहीं देखी. विक्रम ने बताया कि ऐसा प्रभाव वैसे जिंदगी में तो मैंने पहली बार देखा है. ऐसा कभी भी नहीं था कि हमें अपना रोजगार बंद करना पड़े. उन्होंने बताया कि एक वक्त तो ऐसा आया जब व्यापार में 95 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. कई बड़ी दुकानों के इतने भारी-भरकम खर्चे और टैक्स होने के बावजूद हालात यह थे कि कई दुकानों की तो दिनभर में 'बोनी' तक नहीं हुई.

प्रदर्शन के चलते लगाए गए बैरिकेड (ETV Bharat)

दिल्ली के आंदोलनों ने जहां अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा, वहीं कारोबार पर पड़ा करीब 3,000 करोड़ रुपये का अनुमानित असर एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनकर सामने आया है. अब कारोबारियों की निगाहें हालात सामान्य होने और बाजारों में रौनक लौटने पर टिकी हैं. सवाल यही है क्या दिल्ली का व्यापार जल्द इस नुकसान से उबर पाएगा, या इसकी भरपाई में लंबा वक्त लगेगा?

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