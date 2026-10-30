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CTI ने अब सोनिया गांधी को लिखा पत्र: 1 नवंबर की रैली टालने की अपील की, 10 हजार करोड़ के नुकसान का डर

CTI ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: व्यापार एवं उद्योग मंडल (CTI) ने गुरुवार को संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को सीधे पत्र लिखकर, रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली भारत ब्लॉक की विशाल रैली को तुरंत स्थगित करने की मांग की.

त्योहारी खरीदारी के इस महत्वपूर्ण समय में होने वाले गंभीर आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए, व्यापारियों के संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्रीय दिल्ली में लगभग 10 लाख लोग एवं 15,000 से 20,000 वाहन आएं, तो 20 ऐतिहासिक बाजारों में भारी यातायात जाम हो जाएगा.

सीटीआई ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में लिखा कि, “हम मांग करते हैं कि 1 नवंबर को होने वाली, 10 लाख लोगों की इस विशाल रैली की तारीख को दीवाली के बाद की कोई तारीख पर निर्धारित किया जाए. 15,000-20,000 वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो सकता है,“. यह आयोजन दिल्ली में त्योहारों के बीच हो रहा है. चूंकि धनतेरस 6 नवंबर को और दीवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी, इसलिए व्यापारियों का कहना है कि 1 नवंबर, त्योहारी सामानों के परिवहन एवं ग्राहकों की आवाजाही के लिहाज से सबसे व्यस्त दिन होगा. सीटीआई के अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल ने कहा कि व्यवसायियों को व्यापक स्तर पर चिंता का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यवसायियों की मांगें पूरी तरह से अपने व्यवसायों को बचाने से संबंधित हैं; ये कोई राजनीतिक मांगें नहीं हैं. “हम इस रैली का विरोध नहीं कर रहे हैं; हम तो दीपावली के इस महत्वपूर्ण त्यौहार के दौरान अपनी आजीविका की रक्षा हेतु विनम्र अनुरोध कर रहे हैं,” उन्होंने लिखा “ये 20 बाजार केवल व्यापारिक केंद्र ही नहीं हैं; बल्कि ये दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी हैं. इन बाजारों में प्रतिदिन 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का लेन-देन होता है. धनतेरस 6 नवंबर को मनाया जाता है. व्यापारी चिंतित हैं… यदि 31 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो धनतेरस के लिए आवश्यक सामानों की आपूर्ति कैसे होगी?”