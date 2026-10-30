CTI ने अब सोनिया गांधी को लिखा पत्र: 1 नवंबर की रैली टालने की अपील की, 10 हजार करोड़ के नुकसान का डर
सीटीआई के अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल ने कहा कि व्यवसायियों को व्यापक स्तर पर चिंता का सामना करना पड़ रहा है.
Published : October 30, 2026 at 7:16 PM IST
नई दिल्ली: व्यापार एवं उद्योग मंडल (CTI) ने गुरुवार को संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को सीधे पत्र लिखकर, रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली भारत ब्लॉक की विशाल रैली को तुरंत स्थगित करने की मांग की.
त्योहारी खरीदारी के इस महत्वपूर्ण समय में होने वाले गंभीर आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए, व्यापारियों के संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्रीय दिल्ली में लगभग 10 लाख लोग एवं 15,000 से 20,000 वाहन आएं, तो 20 ऐतिहासिक बाजारों में भारी यातायात जाम हो जाएगा.
सीटीआई ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में लिखा कि,
“हम मांग करते हैं कि 1 नवंबर को होने वाली, 10 लाख लोगों की इस विशाल रैली की तारीख को दीवाली के बाद की कोई तारीख पर निर्धारित किया जाए. 15,000-20,000 वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो सकता है,“.
यह आयोजन दिल्ली में त्योहारों के बीच हो रहा है. चूंकि धनतेरस 6 नवंबर को और दीवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी, इसलिए व्यापारियों का कहना है कि 1 नवंबर, त्योहारी सामानों के परिवहन एवं ग्राहकों की आवाजाही के लिहाज से सबसे व्यस्त दिन होगा.
सीटीआई के अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल ने कहा कि व्यवसायियों को व्यापक स्तर पर चिंता का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यवसायियों की मांगें पूरी तरह से अपने व्यवसायों को बचाने से संबंधित हैं; ये कोई राजनीतिक मांगें नहीं हैं. “हम इस रैली का विरोध नहीं कर रहे हैं; हम तो दीपावली के इस महत्वपूर्ण त्यौहार के दौरान अपनी आजीविका की रक्षा हेतु विनम्र अनुरोध कर रहे हैं,”
उन्होंने लिखा “ये 20 बाजार केवल व्यापारिक केंद्र ही नहीं हैं; बल्कि ये दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी हैं. इन बाजारों में प्रतिदिन 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का लेन-देन होता है. धनतेरस 6 नवंबर को मनाया जाता है. व्यापारी चिंतित हैं… यदि 31 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो धनतेरस के लिए आवश्यक सामानों की आपूर्ति कैसे होगी?”
गोयल ने कहा, “धनतेरस 6 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि दीवाली 8 नवंबर को है. 1 नवंबर को तैयारियों हेतु सबसे अधिक व्यस्तता रहती है… यदि 1 नवंबर को 1 मिलियन लोग एवं 15,000-20,000 वाहन मध्य दिल्ली में पहुंच जाएं, तो 20 ऐतिहासिक बाजारों में प्रतिदिन होने वाला 10,000-12,000 करोड़ रुपये का व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा”
अपने बयान में, सीटीआई ने चार प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया, जिनके कारण गुरुवार शाम से ही पूंजी-परिवहन संबंधी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. इनमें से एक समस्या रामलीला मैदान में पार्किंग की कमी है. “15,000–20,000 वाहनों को कहां पार्क किया जाएगा? रामलीला मैदान में तो 200 बड़े बसों को भी पार्क करने की क्षमता ही नहीं है.”
उन्होंने 20 ऐतिहासिक थोक एवं खुदरा व्यापार केंद्रों के लिए मौजूद खतरों को लेकर भी चिंता व्यक्त की. “5 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित 20 ऐतिहासिक थोक एवं खुदरा बाजार हैं; इन बाजारों में प्रतिदिन 10,000–12,000 करोड़ रुपये का लेन-देन होता है.”
5 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित कई ऐतिहासिक बाजार प्रभावित हुए हैं. इनमें चंदनी चौक, सदर बाजार, कनॉट प्लेस, पालीका बाजार, जनपथ, भगीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, लाजपत राय मार्केट, चौरी बाजार, किनारी बाजार, दरिबा कलां, बल्लीमारन, फतेहपुरी, तिलक बाजार, करोल बाग, जामा मस्जिद, नबी करीम, गफ्फार मार्केट, अजमेरी गेट-पहाड़गंज एवं दरियागंज शामिल हैं.
31 अक्टूबर की दोपहर से, दिल्ली की सीमाओं पर स्थित सिंघु, टिकरी, गाजीपुर एवं बदरपुर जैसे स्थानों पर बसें एवं अन्य वाहन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। शाम तक, बहादुर शाह जफर मार्ग एवं जेएलएन मार्ग पर बैरिकेड लगा दिए जाएंगे. 31 अक्टूबर से ही परिवहन कंपनियां अपने वाहनों को रवाना करने से इनकार कर रही हैं.
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