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अमेरिका में 'नौकरी चोर' और 'घुसपैठिया' बताकर प्रवासियों का ऑनलाइन उत्पीड़न, CSOH की रिपोर्ट में खुलासा

ट्रंप की समर्थक. (फाइल फोटो) ( AFP )

नई दिल्लीः अमेरिका में एक बेहद चिंताजनक चलन देखने को मिल रहा है, जहां भारतीयों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है. 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट' (CSOH) की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत में जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच 240 फीसदी का भारी उछाल आया है.

प्रति माह नफरत भरे पोस्ट की संख्या 12,904 से बढ़कर 43,843 हो गई है. शोधकर्ताओं ने जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच 5 लाख से अधिक नफरत भरे पोस्ट की पहचान की है. यह उछाल अमेरिका में अप्रवासन, नौकरियों, आर्थिक चिंता और अमेरिकी समाज में दक्षिण एशियाई लोगों की स्थिति को लेकर बढ़ते तनाव और असुरक्षा को दर्शाता है. डिजिटल नफरत में भारी उछाल रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2025 में भी इस प्लेटफॉर्म (X) पर दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत काफी बढ़ी हुई थी. इसकी मुख्य वजह विवेक रामास्वामी और श्रीराम कृष्णन द्वारा अमेरिकी संस्कृति व एच-1बी (H-1B) वीजा मुद्दे से जुड़े पोस्ट पर हुआ विवाद था. साथ ही, दिसंबर 2024 में एलन मस्क द्वारा इस वीजा प्रोग्राम का बचाव करने के कारण भी लोगों में नाराजगी थी. यह पूरा विवाद इमिग्रेशन (प्रवास), विदेशी कामगारों और भारतीय-अमेरिकियों के मुद्दों पर केंद्रित था, जो दिसंबर 2024 से शुरू होकर जनवरी 2025 तक चलता रहा. रिपोर्ट में इस उछाल को अमेरिका के बदलते राजनीतिक और डिजिटल माहौल से भी जोड़ा गया है. इसमें 'मागा' (MAGA - मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) आंदोलन के उभार और डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट का इसके बारे में कहना है कि इसने अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे बयानों को इंटरनेट पर आम बना दिया है. रिपोर्ट में नफरत भरी बातों का बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने और बड़ी टेक कंपनियों द्वारा कंटेंट मॉडरेशन (नफरत भरे पोस्ट पर रोक लगाने की नीति) में किए गए बदलावों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ट्रंप और उनके प्रशासन ने इमिग्रेशन (प्रवास) के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया है. इस एजेंडे में इमिग्रेशन कानूनों में बदलाव करना, छात्रों और प्रवासी कामगारों के वीजा कार्यक्रमों को निशाना बनाना, और 'यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट' (ICE) एजेंसी के जरिए बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी कामगारों की गिरफ्तारी, उन्हें जेल में डालना और देश से बाहर निकालना शामिल है. डोनाल्ड ट्रंप. (फाइल) (AFP) निशाना बनाकर किया जाने वाला उत्पीड़न रिपोर्ट के अध्यायों के अनुसार, इस गुस्से का एक बड़ा हिस्सा इमिग्रेशन और एच-1बी (H-1B) वीजा कार्यक्रम पर केंद्रित है, जहां वीजा धारकों में भारतीयों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है. कुशल प्रवासियों और अमेरिकियों की नौकरियों को लेकर होने वाली राजनीतिक बहसें अब तेज़ी से इंटरनेट के मंचों पर पहुंच गई हैं. वहीं, अमेरिकी राजनीति में दक्षिण एशियाई मूल के चेहरों की बढ़ती मौजूदगी ने इस समुदाय को पहले से कहीं अधिक चर्चा में ला दिया है. सोशल मीडिया ने इन बातों को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने में मदद की है, और जेनरेटिव एआई (Generative AI) के कारण नस्लवादी कंटेंट बनाना और फैलाना और भी आसान हो गया है. चिंता की बात यह है कि यह दुश्मनी सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रह सकती. रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के मुख्य कारणों में सरकारी ताकत, नस्लवादी नीतियां और भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया गया है. इसके साथ ही विदेशी लोगों से नफरत वाली राष्ट्रवाद की भावना, नस्लीय दुश्मनी, राजनीतिक रूप से बढ़ता वर्चस्व, जनसांख्यिकीय खतरा, आर्थिक नाराजगी और डिजिटल माध्यमों से नफरत का फैलना भी इसके बड़े कारण हैं. ये सभी कारक अक्सर आपस में जुड़े होते हैं, विशेष रूप से इमिग्रेशन, नौकरियों और अमेरिकी राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में दक्षिण एशियाई लोगों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर.

नफरत फैलाने वाले मुख्य नैरेटिव नौकरियां और आर्थिक नाराजगी: अमेरिकियों में यह भावना भड़काना कि दक्षिण एशियाई लोग उनकी नौकरियां छीन रहे हैं.

अमेरिकियों में यह भावना भड़काना कि दक्षिण एशियाई लोग उनकी नौकरियां छीन रहे हैं. एच-1बी (H-1B) वीजा और इमिग्रेशन (प्रवास): स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम और वीजा नीतियों को निशाना बनाना.

स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम और वीजा नीतियों को निशाना बनाना. 'घुसपैठिए' और 'नौकरी चोर' का नैरेटिव: प्रवासियों को देश पर अवैध कब्जा करने वाले और रोजगार चुराने वाले के रूप में पेश करना.

प्रवासियों को देश पर अवैध कब्जा करने वाले और रोजगार चुराने वाले के रूप में पेश करना. विदेशी लोगों से नफरत वाली राष्ट्रवाद की भावना: अमेरिकी नागरिकों में बाहरी देशों के लोगों के प्रति आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना.

अमेरिकी नागरिकों में बाहरी देशों के लोगों के प्रति आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना. धार्मिक आधार पर निशाना बनाना: दक्षिण एशियाई समुदायों की धार्मिक आस्था और पहचान पर नस्लीय टिप्पणियां करना.

दक्षिण एशियाई समुदायों की धार्मिक आस्था और पहचान पर नस्लीय टिप्पणियां करना. डॉक्सिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न: लोगों की निजी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक करके उन्हें प्रताड़ित करना.

लोगों की निजी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक करके उन्हें प्रताड़ित करना. 'जनसांख्यिकीय खतरा' के दावे: यह डर फैलाना कि दक्षिण एशियाई लोगों की बढ़ती आबादी अमेरिकी मूल के लोगों के अस्तित्व के लिए खतरा है.

यह डर फैलाना कि दक्षिण एशियाई लोगों की बढ़ती आबादी अमेरिकी मूल के लोगों के अस्तित्व के लिए खतरा है. एआई (AI) द्वारा तैयार नस्लवादी तस्वीरें: नफरत और नस्लवाद फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी विवादित इमेज का इस्तेमाल.

नफरत और नस्लवाद फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी विवादित इमेज का इस्तेमाल. राजनीति में बढ़ती मौजूदगी और 'वर्चस्व' का नैरेटिव: अमेरिकी राजनीति व सार्वजनिक जीवन में दक्षिण एशियाई चेहरों के उभरने को 'देश पर कब्जा' करने के रूप में दिखाना.

डिजिटल माध्यमों से नफरत का फैलाव रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली कई मुख्य बातों और तरीकों की पहचान की गई है. इसमें नस्लीय गालियों और सांस्कृतिक रूप से नीचा दिखाने से लेकर दक्षिण एशियाई लोगों को 'घुसपैठिए' और अपनी आबादी के लिए खतरे के रूप में पेश करना शामिल है. इसके अलावा, बार-बार सामने आने वाले अन्य विषयों में गंदगी, साफ-सफाई की कमी और नस्लीय गिरावट की बातें शामिल हैं. साथ ही यह दावा भी किया जाता है कि दक्षिण एशियाई लोग धार्मिक और नैतिक रूप से भ्रष्ट होते हैं. रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाकर किए जाने वाले उत्पीड़न, राजनीति में प्रमुख दक्षिण एशियाई चेहरों के खिलाफ नफरत और नस्लवादी कंटेंट बनाने व फैलाने के लिए एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को भी दर्ज किया गया है.