अमेरिका में 'नौकरी चोर' और 'घुसपैठिया' बताकर प्रवासियों का ऑनलाइन उत्पीड़न, CSOH की रिपोर्ट में खुलासा
अमेरिका में प्रवासियों को नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है. विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जतायी है. पढ़ें- सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 8:25 PM IST
नई दिल्लीः अमेरिका में एक बेहद चिंताजनक चलन देखने को मिल रहा है, जहां भारतीयों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है. 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट' (CSOH) की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत में जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच 240 फीसदी का भारी उछाल आया है.
प्रति माह नफरत भरे पोस्ट की संख्या 12,904 से बढ़कर 43,843 हो गई है. शोधकर्ताओं ने जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच 5 लाख से अधिक नफरत भरे पोस्ट की पहचान की है. यह उछाल अमेरिका में अप्रवासन, नौकरियों, आर्थिक चिंता और अमेरिकी समाज में दक्षिण एशियाई लोगों की स्थिति को लेकर बढ़ते तनाव और असुरक्षा को दर्शाता है.
डिजिटल नफरत में भारी उछाल
रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2025 में भी इस प्लेटफॉर्म (X) पर दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत काफी बढ़ी हुई थी. इसकी मुख्य वजह विवेक रामास्वामी और श्रीराम कृष्णन द्वारा अमेरिकी संस्कृति व एच-1बी (H-1B) वीजा मुद्दे से जुड़े पोस्ट पर हुआ विवाद था. साथ ही, दिसंबर 2024 में एलन मस्क द्वारा इस वीजा प्रोग्राम का बचाव करने के कारण भी लोगों में नाराजगी थी.
यह पूरा विवाद इमिग्रेशन (प्रवास), विदेशी कामगारों और भारतीय-अमेरिकियों के मुद्दों पर केंद्रित था, जो दिसंबर 2024 से शुरू होकर जनवरी 2025 तक चलता रहा. रिपोर्ट में इस उछाल को अमेरिका के बदलते राजनीतिक और डिजिटल माहौल से भी जोड़ा गया है. इसमें 'मागा' (MAGA - मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) आंदोलन के उभार और डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी का जिक्र किया गया है.
रिपोर्ट का इसके बारे में कहना है कि इसने अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे बयानों को इंटरनेट पर आम बना दिया है. रिपोर्ट में नफरत भरी बातों का बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने और बड़ी टेक कंपनियों द्वारा कंटेंट मॉडरेशन (नफरत भरे पोस्ट पर रोक लगाने की नीति) में किए गए बदलावों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है.
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ट्रंप और उनके प्रशासन ने इमिग्रेशन (प्रवास) के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया है. इस एजेंडे में इमिग्रेशन कानूनों में बदलाव करना, छात्रों और प्रवासी कामगारों के वीजा कार्यक्रमों को निशाना बनाना, और 'यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट' (ICE) एजेंसी के जरिए बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी कामगारों की गिरफ्तारी, उन्हें जेल में डालना और देश से बाहर निकालना शामिल है.
निशाना बनाकर किया जाने वाला उत्पीड़न
रिपोर्ट के अध्यायों के अनुसार, इस गुस्से का एक बड़ा हिस्सा इमिग्रेशन और एच-1बी (H-1B) वीजा कार्यक्रम पर केंद्रित है, जहां वीजा धारकों में भारतीयों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है. कुशल प्रवासियों और अमेरिकियों की नौकरियों को लेकर होने वाली राजनीतिक बहसें अब तेज़ी से इंटरनेट के मंचों पर पहुंच गई हैं.
वहीं, अमेरिकी राजनीति में दक्षिण एशियाई मूल के चेहरों की बढ़ती मौजूदगी ने इस समुदाय को पहले से कहीं अधिक चर्चा में ला दिया है. सोशल मीडिया ने इन बातों को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने में मदद की है, और जेनरेटिव एआई (Generative AI) के कारण नस्लवादी कंटेंट बनाना और फैलाना और भी आसान हो गया है. चिंता की बात यह है कि यह दुश्मनी सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रह सकती.
रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के मुख्य कारणों में सरकारी ताकत, नस्लवादी नीतियां और भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया गया है. इसके साथ ही विदेशी लोगों से नफरत वाली राष्ट्रवाद की भावना, नस्लीय दुश्मनी, राजनीतिक रूप से बढ़ता वर्चस्व, जनसांख्यिकीय खतरा, आर्थिक नाराजगी और डिजिटल माध्यमों से नफरत का फैलना भी इसके बड़े कारण हैं. ये सभी कारक अक्सर आपस में जुड़े होते हैं, विशेष रूप से इमिग्रेशन, नौकरियों और अमेरिकी राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में दक्षिण एशियाई लोगों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर.
नफरत फैलाने वाले मुख्य नैरेटिव
- नौकरियां और आर्थिक नाराजगी: अमेरिकियों में यह भावना भड़काना कि दक्षिण एशियाई लोग उनकी नौकरियां छीन रहे हैं.
- एच-1बी (H-1B) वीजा और इमिग्रेशन (प्रवास): स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम और वीजा नीतियों को निशाना बनाना.
- 'घुसपैठिए' और 'नौकरी चोर' का नैरेटिव: प्रवासियों को देश पर अवैध कब्जा करने वाले और रोजगार चुराने वाले के रूप में पेश करना.
- विदेशी लोगों से नफरत वाली राष्ट्रवाद की भावना: अमेरिकी नागरिकों में बाहरी देशों के लोगों के प्रति आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना.
- धार्मिक आधार पर निशाना बनाना: दक्षिण एशियाई समुदायों की धार्मिक आस्था और पहचान पर नस्लीय टिप्पणियां करना.
- डॉक्सिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न: लोगों की निजी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक करके उन्हें प्रताड़ित करना.
- 'जनसांख्यिकीय खतरा' के दावे: यह डर फैलाना कि दक्षिण एशियाई लोगों की बढ़ती आबादी अमेरिकी मूल के लोगों के अस्तित्व के लिए खतरा है.
- एआई (AI) द्वारा तैयार नस्लवादी तस्वीरें: नफरत और नस्लवाद फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी विवादित इमेज का इस्तेमाल.
- राजनीति में बढ़ती मौजूदगी और 'वर्चस्व' का नैरेटिव: अमेरिकी राजनीति व सार्वजनिक जीवन में दक्षिण एशियाई चेहरों के उभरने को 'देश पर कब्जा' करने के रूप में दिखाना.
डिजिटल माध्यमों से नफरत का फैलाव
रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली कई मुख्य बातों और तरीकों की पहचान की गई है. इसमें नस्लीय गालियों और सांस्कृतिक रूप से नीचा दिखाने से लेकर दक्षिण एशियाई लोगों को 'घुसपैठिए' और अपनी आबादी के लिए खतरे के रूप में पेश करना शामिल है. इसके अलावा, बार-बार सामने आने वाले अन्य विषयों में गंदगी, साफ-सफाई की कमी और नस्लीय गिरावट की बातें शामिल हैं.
साथ ही यह दावा भी किया जाता है कि दक्षिण एशियाई लोग धार्मिक और नैतिक रूप से भ्रष्ट होते हैं. रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाकर किए जाने वाले उत्पीड़न, राजनीति में प्रमुख दक्षिण एशियाई चेहरों के खिलाफ नफरत और नस्लवादी कंटेंट बनाने व फैलाने के लिए एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को भी दर्ज किया गया है.
दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत के मुख्य आंकड़े:
- X पर 5 लाख से अधिक नफरत भरे पोस्ट: जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच दर्ज किए गए.
- नफरत भरे पोस्ट की मासिक संख्या में 75% का उछाल: अध्ययन की अवधि के दौरान दर्ज की गई बढ़ोतरी.
- जनवरी 2024 की तुलना में 240% की भारी वृद्धि: एक्स प्लेटफॉर्म पर नफरत में कुल बढ़ोतरी.
- फ्रींज प्लेटफॉर्म पर 3,97,522 नफरत भरे उल्लेख: साल 2025 में दर्ज आंकड़े.
- X के 45% पोस्ट में दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाया गया: इसमें उन्हें 'घुसपैठिया', 'नौकरियां चुराने वाला' या 'आबादी के लिए खतरा' बताया गया.
- X के 30% पोस्ट में 'pajeet' या उससे मिलते-जुलते नस्लीय अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ: दक्षिण एशियाई लोगों (विशेषकर भारतीयों) को नीचा दिखाने के लिए इस आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया.
- फ्रींज प्लेटफॉर्म पर भी इसी आपत्तिजनक शब्द का 45% इस्तेमाल हुआ: वहां के पोस्ट में भी यही ट्रेंड दिखा.
- साफ-सफाई के नाम पर अमानवीय तरीके से नीचा दिखाने वाले पोस्ट में 171% की वृद्धि: X पर गंदगी और साफ-सफाई को लेकर किए जाने वाले नस्लीय हमलों में भारी उछाल.
CSOH क्या है?
वाशिंगटन डीसी में स्थित 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट' (CSOH) एक गैर-लाभकारी और गैर-पक्षपातपूर्ण थिंक टैंक है. यह संगठन नफरत, हिंसा, उग्रवाद, कट्टरपंथ और भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा देने वाली ताकतों को समझने के लिए समर्पित है.
अनुसंधान और नीतिगत कार्यों के माध्यम से, यह केंद्र इन खतरों के प्रति जनता की समझ को गहरा करने और उनसे निपटने के प्रयासों को मजबूत करने का काम करता है. इस रिपोर्ट को रोहित चोपड़ा, राकिब नाइक, श्रीनिधि वेंकिटासामी, ऋषभ ठाकुर और यास्मीन बेनिटेज़ द्वारा लिखा और विश्लेषित किया गया है.
इस नफरत का क्या होगा असर
इस रिपोर्ट के महत्व और नफरत भरे भाषणों के बढ़ने के पीछे के कारणों को समझने के लिए, 'ईटीवी भारत' ने पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा से बात की. वह इटली, रोमानिया, मोल्दोवा और अल्बानिया में भारत के राजदूत और पाकिस्तान के कराची में भारत के अंतिम महावाणिज्य दूत के रूप में काम कर चुके हैं.
उन्होंने कहा कि जब किसी देश का मुखिया किसी विदेशी समुदाय के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां करता है, तो इससे समाज के संवेदनशील और उग्र वर्गों में दुश्मनी की भावना को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिल सकता है.
डोगरा ने आगे कहा कि इस मामले में, दक्षिण एशियाई लोगों, विशेष रूप से भारतीयों के खिलाफ की जा रही बयानबाज़ी अमेरिकी कार्यबल के उस हिस्से को आकर्षित कर सकती है जो एआई और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपनी नौकरियों को लेकर चिंतित है. लेकिन यह रुख खुद को नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय पेशेवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसे एआई (AI) महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं.
उनके अनुसार, इसका तात्कालिक असर भारतीय वीजा धारकों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है. कुछ पेशेवरों को समय से पहले ही अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें किसी अन्य देश में जाने या भारत लौटने पर विचार करना पड़ रहा है. हालांकि एक तर्क यह भी है कि इससे भारत के लिए 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) की स्थिति पलट सकती है, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर यह उथल-पुथल बहुत बड़ी है- विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो अमेरिकी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं.
राजीव डोगरा ने इस बात पर जोर दिया कि आप घरेलू राजनीतिक फायदों के लिए प्रवासियों को इस तरह निशाना नहीं बना सकते. इस प्रक्रिया में पैदा होने वाली नाराजगी और दुश्मनी किसी भी राजनीतिक सरकार के कार्यकाल से कहीं अधिक समय तक बनी रह सकती है, और हम पहले ही भारतीयों के खिलाफ नफरत भरे बयानों और हिंसा की घटनाएं देख चुके हैं.
जिम्मेदार सोशल मीडिया?
इन प्लेटफॉर्म्स के काम करने के तरीके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब इस तरह की बयानबाजी नफरत में बदल जाती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी एक जिम्मेदारी बनती है. नफरत फैलाने वाली किसी भी चीज़ को जगह नहीं दी जानी चाहिए, हालांकि इसे लागू करना तब मुश्किल हो जाता है जब ये प्लेटफॉर्म काफी हद तक अमेरिकी कंपनियों के नियंत्रण में होते हैं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की असिस्टेंट प्रोफेसर अंशु जोशी ने कहा कि यह नैरेटिव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मुख्य रूप से राजनीतिक लाभ के लिए तैयार किया गया है. वह वर्तमान में जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द अमेरिकाज़' से जुड़ी हुई हैं. इस रिपोर्ट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सामूहिक दक्षिण एशियाई पहचान के कारण, भारतीय भी नफरत के एक बड़े नैरेटिव का शिकार बन सकते हैं.
अंशु जोशी ने आगे कहा कि यह मुद्दा आंशिक रूप से नौकरियों और इमिग्रेशन से जुड़ा है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह धारणा है कि दक्षिण एशियाई लोग अमेरिकियों से रोजगार के अवसर छीन रहे हैं. लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय पेशेवर अमेरिका इसलिए गए क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल लोगों की आवश्यकता थी.
भारत-अमेरिका संबंधों पर असर
अंशु जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि इस भड़काऊ बयानबाज़ी का असर केवल प्रवासी भारतीयों (डायस्पोरा) तक ही सीमित नहीं है. यह भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है. हमारे प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच एक पुल के रूप में काम करते हैं और दोनों अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि यदि हेट स्पीच या नफरत के अपराधों के कारण यह समुदाय असुरक्षित हो जाता है, तो इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और सॉफ्ट पावर कमजोर हो सकती है.
अंशु जोशी के अनुसार, अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन लोगों के बीच आपसी संबंध इस रिश्ते का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. इसलिए, अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए.
इसे भी पढ़ेंः