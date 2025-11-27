ETV Bharat / bharat

NML में हाइड्रोजन टेस्ट फैसिलिटी की रखी गई नींव, CSIR DG बोलीं- यह भारत की पहली टेस्टिंग सुविधा होगी

CSIR DG ने राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के 75वीं वर्षगांठ में हिस्सा ली. मौके पर उन्होंने हाइड्रोजन टेस्ट फैसिलिटी की नींव रखी.

csir-dg-dr-n-kalaiselvi-lays-foundation-stone-for-green-hydrogen-test-facilities-at-nml
किताबों का विमोचन करती CSIR DG (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 10:56 AM IST

3 Min Read
जमशेदपुर: झारखंड का लौहनगरी जमशेदपुर में स्थापित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के 75वीं वर्षगांठ पर CSIR DG डॉ. एन कलैसेल्वी शामिल हुई. मौके पर डॉ एन कलैसेल्वी ने कहा कि आज ये संस्थान विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत आने वाले साल 2026 में पूरे देश में CCUS मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला की 75वीं वर्षगांठ

दरअसल, CSIR (Central Mechanical Engineering Research Institute) भवन में जमशेदपुर के बर्ममाईनस क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (NML) का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया. 1950 में स्थापित CSIR-NML पहली प्रयोगशाला है, जिन्हें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले डायरेक्टर जनरल सर शांति स्वरूप भटनागर ने बनाया था. इस स्थापना दिवस के मौके पर CSIR की DG पद पर बैठने वाली पहली महिला डॉ एन कलैसेल्वी शामिल हुई. इस दौरान CSIR यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर के डायरेक्टर डॉ. एन मुर्मू और एस के झा मौजूद रहे.

मीडिया को संबोधित करती CSIR DG (ETV BHARAT)

मौके पर 75 साल के सफर का एक किताब का विमोचन भी किया गया. CSIR DG डॉ. एन कलैसेल्वी ने भारत सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत टेस्ट फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखते हुए कहा कि इस मिशन का मकसद देश में देसी हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है. ये देश की पहली टेस्टिंग फैसिलिटी होगी.

टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है: CSIR DG

इस दौरान डॉ. कलैसेल्वी ने NML लैब को उसकी उपलब्धियों के लिए बधाई भी दी और हर चुनौती को देसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के मौके के तौर पर देखने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि CSIR ने हमेशा दुनिया के नक्शे में देश की जगह को बेहतर बनाया है. उन्होंने कहा कि आगे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है, जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करेंगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पाने एवं विकसित भारत 2047 को पाने के लिए स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करेंगी.

CSIR DG Dr. N Kalaiselvi lays foundation stone for green Hydrogen Test Facilities at NML
NML के 75वीं वर्षगांठ में शामिल CSIR DG (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि भारत का डीकार्बनाइजेशन रोडमैप CCUS मिशन कैबिनेट की मंजूरी के लिए तैयार है. भारत पूरे देश में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और सीक्वेस्ट्रेशन (CCUS) मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसपर अभी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है. इसके 2026 में शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, CCUS सिर्फ क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए भी ज़रूरी है. यह कार्बन-टू-केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए रास्ते खोलता है.

CSIR DG Dr. N Kalaiselvi lays foundation stone for green Hydrogen Test Facilities at NML
NML के 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल लोग (ETV BHARAT)

मिशन में ये हैं शामिल:

  • इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से कार्बन कैप्चर करना.
  • डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर इनोवेशन.
  • CO₂ को एडिपिक एसिड जैसे हाई-वैल्यू केमिकल में बदलना, जिसका भारत अभी 100% इंपोर्ट करता है.
  • जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सीक्वेस्ट्रेशन सॉल्यूशन.

