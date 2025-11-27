ETV Bharat / bharat

NML में हाइड्रोजन टेस्ट फैसिलिटी की रखी गई नींव, CSIR DG बोलीं- यह भारत की पहली टेस्टिंग सुविधा होगी

जमशेदपुर: झारखंड का लौहनगरी जमशेदपुर में स्थापित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के 75वीं वर्षगांठ पर CSIR DG डॉ. एन कलैसेल्वी शामिल हुई. मौके पर डॉ एन कलैसेल्वी ने कहा कि आज ये संस्थान विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत आने वाले साल 2026 में पूरे देश में CCUS मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला की 75वीं वर्षगांठ

दरअसल, CSIR (Central Mechanical Engineering Research Institute) भवन में जमशेदपुर के बर्ममाईनस क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (NML) का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया. 1950 में स्थापित CSIR-NML पहली प्रयोगशाला है, जिन्हें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले डायरेक्टर जनरल सर शांति स्वरूप भटनागर ने बनाया था. इस स्थापना दिवस के मौके पर CSIR की DG पद पर बैठने वाली पहली महिला डॉ एन कलैसेल्वी शामिल हुई. इस दौरान CSIR यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर के डायरेक्टर डॉ. एन मुर्मू और एस के झा मौजूद रहे.

मीडिया को संबोधित करती CSIR DG (ETV BHARAT)

मौके पर 75 साल के सफर का एक किताब का विमोचन भी किया गया. CSIR DG डॉ. एन कलैसेल्वी ने भारत सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत टेस्ट फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखते हुए कहा कि इस मिशन का मकसद देश में देसी हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है. ये देश की पहली टेस्टिंग फैसिलिटी होगी.

टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है: CSIR DG