क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता की ओर भारत, झारखंड निभाएगा अहम भूमिका, CIMFR के निदेशक से खास बातचीत

धनबाद: 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना बहुत जरूरी है. भारत सरकार इस लक्ष्य की ओर मिशन मोड में तेजी से काम कर रही है. देश के प्रमुख शोध संस्थानों में से एक CSIR-CIMFR (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद) भी इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

CSIR-CIMFR के निदेशक, प्रो. अरविंद कुमार मिश्रा के साथ ईटीवी भारत के संवाददाता नरेंद्र निषाद ने खास बातचीत की. बातचीत के दौरान, उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत सरकार और CSIR द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. प्रो. मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार ने मिशन मोड में "नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन" शुरू किया है, जिसके तहत पूरे देश में क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल्स की पहचान, मैपिंग और रिसर्च किया जा रहा है. CSIR ने भी इस दिशा में मिशन मोड में कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं.

सिंफर के निदेशक से बात करते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी है. ये केंद्र देश में उपलब्ध क्रिटिकल मिनरल्स का व्यापक रिसर्च और मैपिंग कर रहे हैं. चार प्रमुख CSIR अनुसंधान केंद्र—CSIR-CIMFR, CSIR-IMT, CSIR-NML, और CSIR-CECRI—संयुक्त रूप से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं.

पावर प्लांट के वेस्ट के सैंपल किए जा रहे जमा

उन्होंने आगे बताया कि माइंस, रिफाइनरियों और बेनिफिशिएशन प्लांट से निकलने वाले वेस्ट की भी मैपिंग की जा रही है. इसी क्रम में NTPC के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत NTPC के सभी पावर प्लांट से वेस्ट के सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं. अलग-अलग कोयला खदानों और कोयला सीम में क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता भिन्न-भिन्न होती है. माइका माइंस के वेस्ट में भी इन मिनरल्स की अलग-अलग संभावनाएं पाई गई हैं. झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स की अपार संभावना है और भविष्य में यह राज्य इस क्षेत्र में देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा.