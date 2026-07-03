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दिल्ली-एनसीआर देश में ओजोन प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना, CSE की चौंकाने वाली रिपोर्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर और पर्यावरण वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इसका भौगोलिक फैलाव बढ़ते वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन, बढ़ती निर्माण गतिविधियों और बढ़ते तापमान को दर्शाता है जो ओजोन के बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं. ईटीवी भारत को बताया, "मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों की अपनी मौसम संबंधी जटिलताएं हैं, जिसमें समुद्र से चलने वाली हवाओं का चक्र शामिल है, जो प्रदूषकों को रोक सकती हैं और उन्हें वापस हवा में घुमा सकती हैं."

इन निष्कर्षों का समर्थन करते हुए, सीएसई (CSE) की सह-लेखिका शरनजीत कौर ने कहा कि छह साल के निगरानी डेटा से पता चलता है कि पूरे भारत में ओजोन प्रदूषण गंभीर हो रहा है. इसके तहत राष्ट्रीय मानकों से अधिक प्रदूषण वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है, गर्मियों में लंबे समय तक लोग इसकी चपेट में रह रहे हैं और वायुमंडलीय रुकावट के कारण रात में भी इसका असर लगातार बना रहता है.

रॉयचौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अगले चरण (NCAP 2.0) को केवल पार्टिकुलेट मैटर (धूल-धुएं) से आगे बढ़ना चाहिए. इसके तहत नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसी ओजोन बनाने वाली गैसों को कम करने के लिए एक बहु-प्रदूषक रणनीति अपनानी चाहिए. इसे स्वच्छ दहन, शून्य-उत्सर्जन मार्गों और एकीकृत क्षेत्रीय एयरशेड प्रबंधन के जरिए हासिल किया जा सकता है.

सीएसई (CSE) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, "हमारा विश्लेषण दिखाता है कि बढ़ता हुआ ग्राउंड-लेवल ओजोन और लंबे समय तक इसकी चपेट में रहने की अवधि, भारत की स्थानीय व सर्दियों के समय होने वाली पार्टिकुलेट की समस्या को एक साल भर चलने वाले और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने वाले संकट में बदल रही है, जो गर्मियों के दौरान सभी क्षेत्रों में अपने चरम पर होता है."

इस विश्लेषण से पता चलता है कि ओजोन प्रदूषण अब उत्तर भारत से आगे बढ़कर पश्चिमी, दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों में भी फैल रहा है. यह इस बात का संकेत है कि भारत का वायु प्रदूषण अब केवल सर्दियों में होने वाली धूल-धुएं की समस्या नहीं रहा, बल्कि पूरे साल रहने वाले बहु-प्रदूषक संकट में बदल चुका है.

भारत के 25 शहरों के वायु गुणवत्ता डेटा पर आधारित इस अध्ययन में पाया गया कि बढ़ता तापमान, तेज धूप और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) व वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण ग्राउंड-लेवल ओजोन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. यह एक माध्यमिक प्रदूषक (सेकेंडरी पोल्यूटेंट) है, जिसका सीधा संबंध सांस की बीमारियों, फसलों की घटती पैदावार और ग्लोबल वार्मिंग से है.

नई दिल्लीः सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के छह साल के विश्लेषण (2021-2026) के अनुसार, जमीन की सतह पर होने वाला ओजोन प्रदूषण (ग्राउंड-लेवल ओजोन पॉल्यूशन) अब सिर्फ गर्मियों के कुछ दिनों तक सीमित नहीं रह गया है. यह अब पूरे साल रहने वाली शहरी और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता की चुनौती बन चुका है. जिसमें, दिल्ली-एनसीआर देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है.

उन्होंने ओजोन को "जनस्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक चिंता" बताया क्योंकि लंबे समय तक इसकी चपेट में रहने से अस्थमा और सांस की अन्य बीमारियां गंभीर हो जाती हैं. हालांकि उन्होंने आगाह किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके बोझ का सटीक अनुमान लगाने के लिए शहरों के आधार पर और अधिक महामारी विज्ञान अध्ययन (एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज) की आवश्यकता है.

कुमार ने कहा कि ये निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओजोन "अब केवल गर्मियों की दोपहर की कोई असामान्य घटना नहीं है" बल्कि एक ढांचागत, साल भर रहने वाला प्रदूषक है.

सीएसई की सिफारिशों का समर्थन करते हुए, कुमार ने कहा कि ओजोन को नियंत्रित करने के लिए परिवहन, उद्योगों, कचरा जलाने और घरेलू ईंधन के दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के उत्सर्जन में तालमेल के साथ कटौती की आवश्यकता है. इसके साथ ही क्षेत्रीय एयरशेड-आधारित योजना की भी जरूरत है क्योंकि ओजोन बनाने वाली गैसें राज्यों की सीमाओं को पार कर यात्रा करती हैं.

ओजोन हॉटस्पॉट: भारत के सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर (2026) शहर Avg Ozone (µg/m³) चंडीगढ़ 173 जयपुर 120 अहमदाबाद 115 भोपाल 109 नोटः NAAQS Safe Limit 100 होता है.

जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर एस.एन. मिश्रा ने कहा कि ये निष्कर्ष आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों से दूरी बनाने की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं. उन्होंने कहा, "जमीनी स्तर का ओजोन एक गंभीर शहरी स्वास्थ्य खतरे के रूप में उभर रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "आंतरिक दहन वाले वाहन न केवल पारंपरिक वायु प्रदूषक और ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित करते हैं, बल्कि ओजोन जैसे माध्यमिक प्रदूषकों के बनने की स्थिति भी पैदा करते हैं. स्वच्छ गतिशीलता, विशेष रूप से महानगरों में इलेक्ट्रिक वाहनों और कम उत्सर्जन वाले परिवहन की ओर बढ़ने की गति को तेज करना, सबसे प्रभावी दीर्घकालिक समाधानों में से एक है."

पर्यावरणविद् मनु सिंह ने कहा कि भारत का वर्तमान वायु गुणवत्ता प्रबंधन अभी भी मुख्य रूप से पार्टिकुलेट प्रदूषण पर केंद्रित है और ओजोन से निपटने के लिए नाकाफी है. उन्होंने कहा, "जमीनी स्तर का ओजोन अब केवल एक मौसमी प्रदूषक नहीं रह गया है. यह तेजी से साल भर रहने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का रूप ले रहा है."

भू-स्थानिक विशेषज्ञ (जियोस्पेशियल एक्सपर्ट) राजेश पॉल ने भी इस बात पर जोर दिया कि ओजोन के लिए पार्टिकुलेट मैटर की तुलना में एक अलग नियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, "भारत का वर्तमान वायु गुणवत्ता प्रबंधन काफी हद तक पीएम2.5 और पीएम10 पर केंद्रित रहा है, जिससे महत्वपूर्ण लाभ भी मिले हैं, लेकिन ओजोन के लिए अधिक व्यापक बहु-प्रदूषक रणनीति की आवश्यकता है."

शहरी इलाकों से बाहर भी असर

सेहत के अलावा, सीएसई के इस अध्ययन ने बढ़ते हुए पारिस्थितिक और आर्थिक नुकसानों के प्रति भी चेतावनी दी है. जमीनी स्तर का ओजोन पौधों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करके उनके विकास को रोकता है. हाल के सबूतों से संकेत मिलता है कि इसके कारण भारत में गेहूं की सालाना पैदावार में लगभग 14-15% की कमी आ रही है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है.

रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में बनने वाली ओजोन गैस बहकर संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच सकती है, जिससे वहां गर्मी बढ़ने और ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार तेज होने का खतरा है.

लगातार रहने वाला ओज़ोन प्रदूषण सिटी दिन दिल्ली-एनसीआर 71 भोपाल 60 बेंगलुरु 55 पटना 24 मुजफ्फरपुर 21

सीएसई (CSE) की सिफारिशें

रिपोर्ट सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP 2.0) को नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) और दहन (ईंधन के जलने) से निकलने वाली अन्य गैसों के उत्सर्जन को एक साथ कम करके एक व्यापक बहु-प्रदूषक रणनीति (मल्टी-पॉल्यूटेंट स्ट्रेटजी) अपनानी चाहिए.

यह रिपोर्ट एयरशेड-आधारित क्षेत्रीय योजना का भी आह्वान करती है जो नगर पालिकाओं और राज्यों की सीमाओं से परे परिवहन, उद्योगों और घरों के उत्सर्जन नियंत्रण में तालमेल बिठा सके. रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि ओजोन प्रदूषण से केवल किसी एक विशिष्ट शहर के प्रयासों के जरिए नहीं निपटा जा सकता है.

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