भारत में क्यों बढ़ रहीं चरम मौसमी घटनाएं और मौसम पैटर्न में हो रहा बदलाव, एक्सपर्ट से जानें
सीएसई की कार्यक्रम निदेशक किरण पांडे ने बताया कि बदलता मौसम पैटर्न ऋतुओं को बाधित कर रहा है. दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 8:53 PM IST
नई दिल्ली: कम होती सर्दियां, लंबे समय तक चलने वाली लू (Heat wave) से लेकर अचानक बाढ़, बादल फटना और फसलों को तबाह करने वाली ओलावृष्टि तक - भारत का मौसम लगातार अप्रत्याशित होता जा रहा है. चरम मौसम अब कोई कभी-कभार होने वाला व्यवधान नहीं रह गया है, बल्कि एक उभरती हुई हकीकत बन चुका है, जिसके जान-माल, आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर विनाशकारी परिणाम हो रहे हैं.
ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में, 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' (CSE) की प्रोग्राम डायरेक्टर किरण पांडे ने चरम मौसम की घटनाओं पर अपनी हालिया 'क्लाइमेट इंडिया 2026' रिपोर्ट के बारे में बात की. उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे मौसम के बदलते पैटर्न ऋतुओं (seasons) को प्रभावित कर रहे हैं, कृषि के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की कमियों को उजागर कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने बेहतर डेटा संग्रह और अधिक मजबूत जलवायु कार्रवाई की मांग की है.
पढ़िए किरण पांडे से बातचीत के मुख्य अंश....
सवाल : 'क्लाइमेट इंडिया 2026' रिपोर्ट के अनुसार, साल के पहले नौ महीनों में भारत के किसी न किसी हिस्से में 92 प्रतिशत दिनों में चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं. यह क्या संकेत देता है? क्या चरण मौसमी घटनाएं, जो कभी-कभी आने वाली आपदाएं थीं, अब भारत की जलवायु का नियमित हिस्सा बनती जा रही हैं?
किरण पांडे : अगर आप रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए पांच वर्षों के रुझानों को देखें, तो चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ गई है. साल के पहले नौ महीनों के दौरान चरम मौसम से प्रभावित दिनों की हिस्सेदारी 2022 के 86 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में लगभग 92 प्रतिशत हो गई है.
अगर आप पिछले तीन साल, 2024, 2025 और 2026 को देखें, तो यह आंकड़ा 90 प्रतिशत से अधिक रहा है. यह याद रखने वाली बात है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 2024 को एक लैंडमार्क साल बताया था, क्योंकि यह दुनिया भर में और भारत के लिए भी अब तक का सबसे गर्म साल था.
ये रुझान इस बात का प्रमाण हैं कि जलवायु बदल रही है. चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता में भी वृद्धि हुई है और रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से इसका संकेत देते हैं.
सवाल : रिपोर्ट में पिछले पांच वर्षों में खराब मौसम के कारण लगभग 16,000 मौतें भी दर्ज हैं. बढ़ती मौतों के पीछे सबसे बड़े कारण क्या हैं? क्या आपदा की तैयारी और पूर्व चेतावनी प्रणाली बदलते मौसम के पैटर्न के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम हो रहे हैं?
किरण पांडे : पिछले 5 वर्षों में, देश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी बारिश से जुड़ी घटनाओं की वजह से बहुत अधिक मौतें हुई हैं, इसके बाद बिजली गिरने की वजह से मौतें हुई हैं. हालांकि भारत ने पूर्व चेतावनी देने वाले सिस्टम बना लिए हैं, लेकिन बादल फटने का अनुमान लगाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. असल में मरने वालों की संख्या बताए गए आंकड़ों से ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि भारी बारिश के दौरान डूबने या घर गिरने से होने वाली कई मौतों को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है. इससे हमारे बुनियादी ढांचे की मजबूती और चरम मौसम की घटनाओं को झेलने की उसकी क्षमता पर भी गंभीर सवाल उठते हैं.
सवाल : उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 174-174 दिन बेहद खराब मौसम की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुईं. क्या इस अंतर के पीछे कोई खास वजह है?
किरण पांडे : उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के साथ बिजली गिरना ज्यादा मौतों का मुख्य कारण था. एक घटना ऐसी भी हुई जिसमें एक ही दिन में राज्य में बिजली गिरने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई. यह एक ऐसा इलाका है जहां असल में कई मौतों को रोका जा सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर चेतावनी सिग्नल और लोगों में जागरुकता से जान बचाई जा सकती है. जब लोग खेती-बाड़ी के काम में लगे होते हैं, तो वे खास तौर पर संवेदनशील होते हैं.
लेकिन, हिमाचल प्रदेश में अधिकांश मौतें भूस्खलन और बारिश से जुड़ी घटनाओं की वजह से हुई हैं. इसलिए, दोनों राज्यों में मौतों के कारण अलग-अलग हैं.
सवाल : महाराष्ट्र में करीब 28.3 लाख हेक्टेयर फसल खराब हुई है. यह हमें मौसम के बदलते पैटर्न के प्रति भारतीय कृषि की संवेदनशीलता के बारे में क्या बताता है?
किरण पांडे : महाराष्ट्र में, (पहले नौ महीनों में) चरम मौसम की घटनाओं वाले दिनों की संख्या 2022 के 117 से बढ़कर 2026 में 174 हो गई. इस अवधि में ऐसे दिनों की हिस्सेदारी करीब 43 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई. इस साल प्री-मानसून ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ. इसका मतलब यह है कि चरम मौसम की घटनाएं अब कोई इक्का-दुक्का घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि फसलों, किसानों और उनकी आजीविका के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं. इसका विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर गहरा असर पड़ेगा. इस तरह की प्रवृत्तियां खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हैं.
सवाल : हमने देश भर में असामान्य परिस्थितियां देखी हैं, जहां कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति है, तो अन्य क्षेत्रों में मानसून के दौरान भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति है. आप इस उलटफेर को कैसे समझाते हैं और भारत के मौसम तथा कृषि सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं?
किरण पांडे : जब मैं रिपोर्ट पर काम कर रही थी, तो हमें पता था कि यह अल नीनो वाला साल है. IMD (मौसम विभाग) ने अनुमान लगाया था कि भारत में बारिश की कमी होगी. सितंबर और पूरे मानसून सीजन में, सामान्य से लगभग 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. इस कमी के बावजूद, चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई. महीने का पहला हिस्सा सूखा रहा, जबकि आखिरी हफ्ते में भारी बारिश हुई. उसी महीने में, हमने बारिश की घटनाएं भी देखीं और सूखे जैसे हालात भी. यहां तक कि एक ही राज्य के भीतर, कुछ क्षेत्रों में सूखे के हालात थे जबकि अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश हुई.
वर्तमान में किसान सूखे और अत्यधिक बारिश के दोहरे जोखिम का सामना कर रहे हैं, जिससे बदलते मौसम के अनुकूल तैयारी करना कठिन हो गया है. मानसून के बाद की अवधि में कम से कम तीन चक्रवातों के आने और एक और चक्रवात के विकसित होने से, कृषि को और अधिक नुकसान हो सकता है. गरीब किसानों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.
सवाल : सर्दियां गर्म होती जा रही हैं, लू समय से पहले आ रही है और बारिश का पैटर्न लगातार अप्रत्याशित होता जा रहा है. क्या हम भारत के मौसम के पैटर्न में एक बुनियादी बदलाव के गवाह बन रहे हैं?
किरण पांडे : यह निश्चित रूप से हो रहा है. मैंने इस साल शीत लहरों का एक विश्लेषण किया, और जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, फरवरी 2026 में एक भी शीत लहर नहीं चली. हमारे विश्लेषण के पांच वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है. मैंने 2025 में शीत लहर के पैटर्न का भी विश्लेषण किया. पारंपरिक रूप से अधिकांश शीत लहरें सर्दियों के मौसम में, विशेष रूप से जनवरी और फरवरी के दौरान आती थीं. हालांकि, 2025 में मानसून के बाद के मौसम में शीत लहर के दिनों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई. यह स्पष्ट रूप से शीत लहरों के मौसमी वितरण में आए बदलाव को दर्शाता है.
इन घटनाओं के समय और भौगोलिक विस्तार में भी बदलाव आया है. शीत लहरें आमतौर पर नवंबर के आखिर में शुरू होती हैं, लेकिन 2025 में वे नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह के आसपास पहले ही आ गईं. इनका भौगोलिक विस्तार भी व्यापक था. पहले, नवंबर में शीत लहरें काफी हद तक दो राज्यों तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन पिछले साल, इसी महीने के दौरान 13 से अधिक राज्यों में शीत लहर की स्थिति का अनुभव किया गया.
हम पहले ही बसंत ऋतु को खो चुके हैं, खासकर दिल्ली में. सर्दी और गर्मी के बीच अब शायद ही कोई बदलाव देखने को मिलता है. हम सीधे सर्दी से गर्मी के मौसम में चले जाते हैं. इसलिए शीत लहर के पैटर्न में समय और भौगोलिक फैलाव दोनों के मामले में एक स्पष्ट बदलाव आया है. चरम मौसम की कई घटनाएं अब अपने सामान्य मौसम के बाद भी और उन जगहों पर हो रही हैं जहां पहले वे आमतौर पर नहीं देखी जाती थीं.
सवाल : इस रिपोर्ट में आपदा से संबंधित डेटा संग्रह में महत्वपूर्ण कमियों को रेखांकित किया गया है. क्या आप इस समस्या के बारे में बता सकते हैं और यह कैसे चरम मौसम की घटनाओं के असल प्रभाव के बारे में हमारी समझ पर असर डालती है?
किरण पांडे : लू से होने वाली मौतों का अक्सर कम आंकड़ा सामने आता है क्योंकि इनका कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है, और किसी मौत को लू से हुई मौत बताने से पहले उसका आधिकारिक प्रमाणन होना जरूरी है. इस साल लू के 61 दिन रहने के बावजूद वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है. लू का यह मौसम मार्च से लेकर जुलाई तक खिंच गया, और जुलाई में पहली बार लू की स्थिति देखने को मिली. हमें अधिक व्यवस्थित निगरानी और बेहतर डेटा संग्रह की जरूरत है. हालांकि NRSC आपदा डैशबोर्ड एक सकारात्मक पहल है, लेकिन तारीखों के प्रारूप और घटनाओं के वर्गीकरण में असमानता के कारण इस डेटा का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है.
सवाल : अगली गर्मी या मानसून के मौसम से पहले केंद्र और राज्य सरकारों को कौन से सबसे जरूरी नीतिगत बदलाव लागू करने की जरूरत है?
किरण पांडे : मानसून से जुड़ी चुनौतियां देश के लिए नई नहीं हैं और सरकारों के पास इनसे निपटने का काफी अनुभव है. लेकिन लू एक ऐसी चीज है जिस पर हमें अधिक गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. हमें बेहतर बुनियादी ढांचे और ऐसी हीट एक्शन योजनाओं की जरूरत है जिन्हें वास्तव में जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके. ये योजनाएं पूरे राज्य के लिए एक जैसी नहीं हो सकतीं और इन्हें स्थानीय परिस्थितियों तथा लोगों की आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए.
हमें यह भी याद रखना होगा कि गरीब लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि कई लोग एयर कंडीशनर (AC) का खर्च नहीं उठा सकते और असुरक्षित घरों में रहते हैं. इसलिए, हीट एक्शन प्लान व्यावहारिक होने चाहिए, स्थानीय स्तर पर अपनाए जाने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, गरीब समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए.
सवाल : अगले पांच से दस वर्षों में, भारत के कौन से हिस्से और कौन से सेक्टर बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होंगे?
किरण पांडे : वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल अपनी 'ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट' जारी करता है. इसके अनुमानों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएं ऐसे खतरे हैं जिनका सामना दुनिया को निकट भविष्य के साथ-साथ लंबे समय में भी करना पड़ेगा. भारत को भी इन खतरों का सामना करना पड़ेगा. कृषि क्षेत्र निश्चित रूप से सबसे अधिक संवेदनशील है और इससे काफी प्रभावित होगा.
अब समय आ गया है कि हम किसानों और खेती-बाड़ी के सेक्टर पर अधिक ध्यान दें. रुझानों को देखते हुए, मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में कृषि को काम के तौर पर अपनाने वाले लोग कम हो सकते हैं. मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत में किसानों की औसत उम्र लगभग 55 से 60 साल है. कृषि क्षेत्र में अधिक युवा लोग नहीं आ रहे हैं. चरम मौसम के कारण खेती-बाड़ी के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए, यह गंभीर चिंता की बात है.
सवाल : इस साल असामान्य मौसम की स्थिति ने कृषि फसलों को किस प्रकार प्रभावित किया है, और किसानों को इसका क्या आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है?
किरण पांडे : एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने देखी, वह थी साल की शुरुआत में असामान्य मौसम के कारण फसलों को हुआ नुकसान. फरवरी का महीना असामान्य रूप से गर्म था, और इसने देश में गेहूं की फसल को प्रभावित किया.
फिर उस मौसम के बाद ओलावृष्टि हुई, जिससे खेती को और नुकसान हुआ. किसानों को किसी भी मौसम में राहत नहीं मिली. पहले उन्हें रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी का सामना करना पड़ा और फिर बेमौसम बारिश तथा नमी का.
महाराष्ट्र में विशेष रूप से मार्च-मई की अवधि के दौरान प्याज की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ था. ये प्रभावित हुई फसलों के कुछ उदाहरण हैं. हमने अभी तक कृषि को हुए कुल नुकसान के मूल्य का अनुमान नहीं लगाया है. प्रभावित फसलों में से बड़ी संख्या में नकदी फसलें हैं. सरसों, मूंग, तिल और विभिन्न सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है. जब आप इन फसलों पर पड़े संयुक्त प्रभाव को देखते हैं, तो किसानों के लिए इसकी वास्तविक नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है.
इन नुकसानों की कुल कीमत का आकलन करना कठिन है क्योंकि देश में खेती अत्यधिक बिखरी हुई और बड़े पैमाने पर असंगठित है. चरम मौसमी घटनाओं के कारण हुए नुकसान की वास्तविक आर्थिक लागत का अनुमान लगाया जाना अभी बाकी है.
सवाल : कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, क्या ये चरम मौसमी घटनाएं खाने की वस्तुओं की महंगाई (खाद्य मुद्रास्फीति) में भी योगदान दे सकती हैं और देश की समग्र आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं?
किरण पांडे : हां. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्टों में इस संबंध की ओर इशारा किया है. चरम मौसमी घटनाओं और खाद्य मुद्रास्फीति के बीच एक स्पष्ट संबंध है. आखिर में, इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ता है.
यह भी पढ़ें- सुस्त मौसम को खुशनुमा बनाने को गुल-ए-दाऊद की बहार, भीनी-भीनी खुशबू से हवा को महका रहे