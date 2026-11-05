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भारत में क्यों बढ़ रहीं चरम मौसमी घटनाएं और मौसम पैटर्न में हो रहा बदलाव, एक्सपर्ट से जानें

भारत में क्यों बढ़ रहीं चरम मौसमी घटनाएं, मौसम के पैटर्न में बदलाव, किरण पांडे से विशेष बातचीत ( ANI )

नई दिल्ली: कम होती सर्दियां, लंबे समय तक चलने वाली लू (Heat wave) से लेकर अचानक बाढ़, बादल फटना और फसलों को तबाह करने वाली ओलावृष्टि तक - भारत का मौसम लगातार अप्रत्याशित होता जा रहा है. चरम मौसम अब कोई कभी-कभार होने वाला व्यवधान नहीं रह गया है, बल्कि एक उभरती हुई हकीकत बन चुका है, जिसके जान-माल, आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर विनाशकारी परिणाम हो रहे हैं.

ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में, 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' (CSE) की प्रोग्राम डायरेक्टर किरण पांडे ने चरम मौसम की घटनाओं पर अपनी हालिया 'क्लाइमेट इंडिया 2026' रिपोर्ट के बारे में बात की. उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे मौसम के बदलते पैटर्न ऋतुओं (seasons) को प्रभावित कर रहे हैं, कृषि के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की कमियों को उजागर कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने बेहतर डेटा संग्रह और अधिक मजबूत जलवायु कार्रवाई की मांग की है.

पढ़िए किरण पांडे से बातचीत के मुख्य अंश.... सवाल : 'क्लाइमेट इंडिया 2026' रिपोर्ट के अनुसार, साल के पहले नौ महीनों में भारत के किसी न किसी हिस्से में 92 प्रतिशत दिनों में चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं. यह क्या संकेत देता है? क्या चरण मौसमी घटनाएं, जो कभी-कभी आने वाली आपदाएं थीं, अब भारत की जलवायु का नियमित हिस्सा बनती जा रही हैं? किरण पांडे : अगर आप रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए पांच वर्षों के रुझानों को देखें, तो चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ गई है. साल के पहले नौ महीनों के दौरान चरम मौसम से प्रभावित दिनों की हिस्सेदारी 2022 के 86 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में लगभग 92 प्रतिशत हो गई है. सीएसई की कार्यक्रम निदेशक किरण पांडे (ETV Bharat) अगर आप पिछले तीन साल, 2024, 2025 और 2026 को देखें, तो यह आंकड़ा 90 प्रतिशत से अधिक रहा है. यह याद रखने वाली बात है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 2024 को एक लैंडमार्क साल बताया था, क्योंकि यह दुनिया भर में और भारत के लिए भी अब तक का सबसे गर्म साल था. ये रुझान इस बात का प्रमाण हैं कि जलवायु बदल रही है. चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता में भी वृद्धि हुई है और रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से इसका संकेत देते हैं. सवाल : रिपोर्ट में पिछले पांच वर्षों में खराब मौसम के कारण लगभग 16,000 मौतें भी दर्ज हैं. बढ़ती मौतों के पीछे सबसे बड़े कारण क्या हैं? क्या आपदा की तैयारी और पूर्व चेतावनी प्रणाली बदलते मौसम के पैटर्न के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम हो रहे हैं? किरण पांडे : पिछले 5 वर्षों में, देश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी बारिश से जुड़ी घटनाओं की वजह से बहुत अधिक मौतें हुई हैं, इसके बाद बिजली गिरने की वजह से मौतें हुई हैं. हालांकि भारत ने पूर्व चेतावनी देने वाले सिस्टम बना लिए हैं, लेकिन बादल फटने का अनुमान लगाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. असल में मरने वालों की संख्या बताए गए आंकड़ों से ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि भारी बारिश के दौरान डूबने या घर गिरने से होने वाली कई मौतों को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है. इससे हमारे बुनियादी ढांचे की मजबूती और चरम मौसम की घटनाओं को झेलने की उसकी क्षमता पर भी गंभीर सवाल उठते हैं. सवाल : उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 174-174 दिन बेहद खराब मौसम की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुईं. क्या इस अंतर के पीछे कोई खास वजह है? किरण पांडे : उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के साथ बिजली गिरना ज्यादा मौतों का मुख्य कारण था. एक घटना ऐसी भी हुई जिसमें एक ही दिन में राज्य में बिजली गिरने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई. यह एक ऐसा इलाका है जहां असल में कई मौतों को रोका जा सकता है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि बेहतर चेतावनी सिग्नल और लोगों में जागरुकता से जान बचाई जा सकती है. जब लोग खेती-बाड़ी के काम में लगे होते हैं, तो वे खास तौर पर संवेदनशील होते हैं. 24 जुलाई 2026 को एनडीआरएफ जवानों ने गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान के दौरान बच्चों को बचाया. (ANI) लेकिन, हिमाचल प्रदेश में अधिकांश मौतें भूस्खलन और बारिश से जुड़ी घटनाओं की वजह से हुई हैं. इसलिए, दोनों राज्यों में मौतों के कारण अलग-अलग हैं. सवाल : महाराष्ट्र में करीब 28.3 लाख हेक्टेयर फसल खराब हुई है. यह हमें मौसम के बदलते पैटर्न के प्रति भारतीय कृषि की संवेदनशीलता के बारे में क्या बताता है? किरण पांडे : महाराष्ट्र में, (पहले नौ महीनों में) चरम मौसम की घटनाओं वाले दिनों की संख्या 2022 के 117 से बढ़कर 2026 में 174 हो गई. इस अवधि में ऐसे दिनों की हिस्सेदारी करीब 43 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई. इस साल प्री-मानसून ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ. इसका मतलब यह है कि चरम मौसम की घटनाएं अब कोई इक्का-दुक्का घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि फसलों, किसानों और उनकी आजीविका के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं. इसका विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर गहरा असर पड़ेगा. इस तरह की प्रवृत्तियां खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हैं. सवाल : हमने देश भर में असामान्य परिस्थितियां देखी हैं, जहां कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति है, तो अन्य क्षेत्रों में मानसून के दौरान भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति है. आप इस उलटफेर को कैसे समझाते हैं और भारत के मौसम तथा कृषि सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं? किरण पांडे : जब मैं रिपोर्ट पर काम कर रही थी, तो हमें पता था कि यह अल नीनो वाला साल है. IMD (मौसम विभाग) ने अनुमान लगाया था कि भारत में बारिश की कमी होगी. सितंबर और पूरे मानसून सीजन में, सामान्य से लगभग 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. इस कमी के बावजूद, चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई. महीने का पहला हिस्सा सूखा रहा, जबकि आखिरी हफ्ते में भारी बारिश हुई. उसी महीने में, हमने बारिश की घटनाएं भी देखीं और सूखे जैसे हालात भी. यहां तक कि एक ही राज्य के भीतर, कुछ क्षेत्रों में सूखे के हालात थे जबकि अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश हुई. वर्तमान में किसान सूखे और अत्यधिक बारिश के दोहरे जोखिम का सामना कर रहे हैं, जिससे बदलते मौसम के अनुकूल तैयारी करना कठिन हो गया है. मानसून के बाद की अवधि में कम से कम तीन चक्रवातों के आने और एक और चक्रवात के विकसित होने से, कृषि को और अधिक नुकसान हो सकता है. गरीब किसानों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. सवाल : सर्दियां गर्म होती जा रही हैं, लू समय से पहले आ रही है और बारिश का पैटर्न लगातार अप्रत्याशित होता जा रहा है. क्या हम भारत के मौसम के पैटर्न में एक बुनियादी बदलाव के गवाह बन रहे हैं? किरण पांडे : यह निश्चित रूप से हो रहा है. मैंने इस साल शीत लहरों का एक विश्लेषण किया, और जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, फरवरी 2026 में एक भी शीत लहर नहीं चली. हमारे विश्लेषण के पांच वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है. मैंने 2025 में शीत लहर के पैटर्न का भी विश्लेषण किया. पारंपरिक रूप से अधिकांश शीत लहरें सर्दियों के मौसम में, विशेष रूप से जनवरी और फरवरी के दौरान आती थीं. हालांकि, 2025 में मानसून के बाद के मौसम में शीत लहर के दिनों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई. यह स्पष्ट रूप से शीत लहरों के मौसमी वितरण में आए बदलाव को दर्शाता है.