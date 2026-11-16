देशभर में 5 साल में बाढ़-तूफान-बिजली से 16 हजार मौतें; MP ने सबसे ज्यादा 748 दिनों तक झेला संकट
Climate India 2026 Report : पर्यावरण शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट, साल 2025 में 99% दिन वेदर क्राइसिस वाले रहे.
Published : November 16, 2026 at 4:53 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Weather Disasters Climate Change : क्लाइमेट चेंज और अल-नीनो के बढ़ते प्रभाव से पूरी दुनिया परेशान है. भारत भी मौसम की मार झेल रहा है. पर्यावरण शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 5 साल में मौसमी आपदाओं में देशभर में 16 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई. 42.5 लाख हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हो गईं. मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा 748 दिनों तक खराब मौसम का सामना किया.
अपने देश में मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ रहा है. बाढ़, लू, भारी बारिश, बिजली और आंधी-तूफान जैसी भीषण आपदाएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा बार आ रहीं हैं. ये पहले से काफी खतरनाक रुख भी अख्तियार कर रहीं हैं. CSE की क्लाइमेट इंडिया 2026 : एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में करीब-करीब हर दिन कोई न कोई मौसमी आपदा आ रही है. लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.
रिपोर्ट में साल 2022 से लेकर 2026 के बीच के मौसमी बदलाव का आकलन किया गया है. इसमें पता चला कि हर साल 86 से लेकर 99% दिनों में लोगों को मौसम से जुड़े बिगड़े हालातों का सामना करना पड़ा. भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों को भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. यूनेस्को के अनुसार मौसम का बिगड़ता पैटर्न और जलवायु परिवर्तन शिक्षा, रोजगार, जल सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत आदि पर गंभीर असर डाल रहा है.
मौसमी घटनाओं के शिकार बने 16 हजार लोग : सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से लेकर 2026 तक ( हर साल जनवरी से लेकर सितंबर तक) के करीब 5 वर्षों में भारत में आंधी-तूफान-बिजली गिरने जैसी कई मौसमी आपदाएं देखने को मिलीं. इन घटनाओं में कुल 16,200 लोगों की मौत हो गई. अहम बात ये है कि इन मौतों में करीब 65% मौतें तो केवल साल 2024 से लेकर 2026 में हुई. यानी पिछले 3 वर्षों में मौसमी आपदाएं ज्यादा जानलेवा रहीं.
9 महीने में ही 3,220 लोगों की मौत : CSE रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में जनवरी से लेकर सितंबर तक के 9 महीने में ही मौसमी आपदाओं से करीब 3,220 लोगों की जान चली गई. वहीं साल 2022 से लेकर 2026 तक के 5 वर्षों में साल 2022 में खराब मौसम वाले दिनों की संख्या 88% रही. इसी तरह 2023 में 86%, साल 2024 में 93%, साल 2025 में 99% जबकि साल 2026 के 92% तक दिन खराब मौसम वाले रहे.
मध्य प्रदेश पर ज्यादा पड़ी मौसम की मार : रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में देश के कई राज्य ऐसे रहे जहां मौसम काफी दिनों तक लोगों के लिए परेशानी का कारण बना रहा. मध्य प्रदेश में लोगों को 748 दिनों तक खराब मौसम से जुड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा. खराब दिनों की संख्या के मामले में यह अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा रहा. इसी तरह हिमाचल प्रदेश को 740 दिन, उत्तर प्रदेश को 653 दिन, महाराष्ट्र को 648 और असम को 526 दिनों तक प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ीं.
अन्य राज्यों में ऐसे रहे हालात : देश के अन्य राज्यों में भी मौसम से जुड़ी आपदाएं देखने को मिलीं. अंडमान निकोबार में पिछले 5 साल (साल 2022 से 2026) में कुल 48 दिन मौसम बुरी तरह खराब रहा. हालांकि राहत की बात ये रही कि इन वर्षों में केवल एक व्यक्ति की मौत ही मौसमी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई. इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी इन्हीं 5 वर्षों में कुल 278 दिन मौसम खराब रहा. इस दौरान मौसमी घटनाओं के कारण कुल 812 लोगों की मौत हुई.
पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक रही मौसम की मार : रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम की मार पड़ी. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी मौसमी आपदाएं देखने को मिलीं.
मौसमी आपदाओं से यूपी में सबसे ज्यादा मौतें : रिपोर्ट में दिए गए राज्यों के आंकड़ों के अनुसार साल 2022-2026 (जनवरी से लेकर सितंबर तक) के बीच करीब 5 वर्षों में यूपी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा. उत्तर प्रदेश में इस अवधि में मौसमी आपदाओं में 1,945 लोगों की मौत हो गई. देश के अन्य राज्यों में यह सबसे ज्यादा है. इसके बाद हिमाचल दूसरे नंबर पर रहा. यहां मौसम में आई खतरनाक खराबी से 1,655 लोगों की मौत हो गई. 1544 मौतों के साथ मध्य प्रदेश इस मामले में तीसरे पायदान पर रहा.
मौसमी घटनाओं से इन राज्यों में भी मौतें : रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-2026 (जनवरी से लेकर सितंबर तक) के बीच करीब 5 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में 126, छत्तीसगढ़ में 524, दिल्ली में 62, गोवा में 24, हरियाणा में 90, जम्मू और कश्मीर में 408, कर्नाटक में 515, लद्दाख में 7, महाराष्ट्र में 1,264, मणिपुर में 105, मेघालय में 149, मिजोरम में 103, नागालैंड में 77, ओडिशा में 345, पुडुचेरी में 7, पंजाब में 206, राजस्थान में 430, सिक्किम में 194, तमिलनाडु में 274, तेलंगाना में 210, त्रिपुरा में 170, उत्तराखंड में 583 और पश्चिम बंगाल में 375 लोगों की जान मौसम से जुड़ी घटनाओं के कारण चली गई.
5 साल में 2.06 करोड़ हेक्टेयर फसल बर्बाद : साल 2022 से लेकर 2026 (जनवरी से लेकर सितंबर) तक मौसम के ज्यादा खतरनाक बदलावों का असर फसलों पर भी देखने को मिला. इसकी वजह से देशभर में करीब 2.06 करोड़ हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा. वर्षवार आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में करीब 18.4 लाख हेक्टेयर फसलों पर मौसमी घटनाओं का प्रभाव पड़ा था. इसी तरह साल 2024 में 32 लाख हेक्टेयर, साल 2025 में 94.7 लाख हेक्टेयर पहुंच गया और साल 2026 में 42.5 लाख हेक्टेयर फसलों पर मौसम का असर साफ नजर आया.
कड़ाके की ठंडी वाले दिनों में गिरावट : रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में मौसम के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इसके कारण अब कड़ाके की ठंडी वाले दिनों में गिरावट आई है. अब सर्दी में पहले की तरह ठंड नहीं पड़ रही है. साल 2026 में सर्दी के मौसम में काफी कम दिनों तक शीतलहर रही. 5 साल के दौरान यह दूसरा ऐसा मौका था, जब ऐसे हालात बने. फरवरी 2026 में तो एक भी दिन शीतलहर नहीं रही. पिछले 5 साल में ऐसा पहली बार देखने को मिला.
आपदा से 10 राज्यों में 99% फसल खराब : CSE की रिपोर्ट बताती है कि साल 2026 के पहले नौ महीने यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक अत्यधिक मौसमी घटनाओं ने देशभर में लाखों हेक्टेयर फसलें खराब हो गईं. इनमें 99% से भी ज्यादा फसलों का नुकसान केवल 10 राज्यों में देखने को मिला. अकेले महाराष्ट्र में 28,30,777 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई. फसलों के नुकसान के मामले में यह राज्य देशभर में टॉप पर रहा.
यूपी-ओडिशा-बिहार में भी फसलों को ज्यादा नुकसान : रिपोर्ट के मुताबिक भयंकर मौसमी घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश में 6,98,249 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई. फसलों के नुकसान के मामले में देशभर यह राज्य दूसरे स्थान पर रहा. इसी तरह ओडिशा में 2,33,245 हेक्टेयर, बिहार में 2,30,022 हेक्टेयर, असम में 84,185 हेक्टेयर, पंजाब में 52,609 हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 47,063 हेक्टेयर, कर्नाटक में 17,006 हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 13,940 हेक्टेयर और केरलम 11,793 हेक्टेयर फसल साल 2026 के शुरुआती 9 महीनों में खराब मौसम से प्रभावित हो गई. इसी तरह अन्य राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचा.
सभी राज्यों में खराब मौसम वाले दिन बढ़े : रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से 2026 के बीच देश से लभभग सभी राज्यों में खराब मौसम का इंपैक्ट दिखा. इसी के साथ सभी राज्यों में खराब मौसम वाले दिनों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई. पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में खराब मौसम वाले दिन 63% से बढ़कर 80% तक पहुंच गए. मध्य भारत में यह आंकड़ा 73% से बढ़कर 78% हो गया है. हालांकि उत्तर-पश्चिम और दक्षिण भारत में 2025 में साल 2026 में खराब मौसम वाले दिनों की संख्या में थोड़ी गिरावट देखी गई.
आने वाले समय में भी बिगड़ सकते हैं हालात : विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक रिपोर्ट बताती है कि अल नीनो काफी ताकतवर हो चुका है. इसके कारण समुद्र के तापमान में और इजाफा हो सकता है. दिसंबर तक प्रशांत महासागर के सतह का तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है. इससे सूखा और कम बारिश, सर्दियों में गर्मी और भीषण लू की समस्या देखने को मिल सकती है. प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा समुद्र है.
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