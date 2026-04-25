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निवेश के नाम पर उद्योगपति से 20 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी, केस दर्ज

एफआईआर में कहा गया है कि साइबर धोखाधड़ी के लिए एक फेक ट्रेडिंग वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई गुना प्रॉफिट दिखाया गया.

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मोहाली साइबर पुलिस स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 6:01 PM IST

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लुधियाना (पंजाब): क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर व्यापारी और उद्योगपति जगदीप सिंह के साथ करीब 20 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई है. इस संबंध में मोहाली साइबर पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया है. इसे पंजाब में अब तक की सबसे बड़ी साइबर धोखाधड़ी में से एक माना जा रहा है. साइबर अपराधियों ने फेसबुक के जरिये उनसे संपर्क किया और इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया.

साइबर पुलिस ने BNST की धारा 318 (4), 336 (3), 61 (2) और 66 (D) के तहत केस दर्ज किया है. हालांकि यह एफआईआर 2026 में दर्ज की गई है, लेकिन इसमें 15 मई, 2025 से 20 नवंबर, 2025 तक का उल्लेख दिया गया है. यह केस 17 अप्रैल, 2026 को मोहाली साइबर सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. शिकायत करने वाले का नाम जगदीप सिंघल है.

इस FIR में बताया गया है कि कैसे 'पहले फेसबुक पर दोस्ती की गई और फिर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया. यह धोखाधड़ी निवेश के नाम पर की गई. निवेश के नाम पर जगदीप सिंह से अलग-अलग बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपये लिए गए और उसके बाद यह फ्रॉड किया गया. इसकी शुरुआत मई 2025 में 1 लाख रुपये से हुई थी लेकिन धीरे-धीरे यह निवेश करोड़ों रुपये तक पहुंच गया.

एफआईआर में कहा गया है कि साइबर धोखाधड़ी के लिए एक वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई गुना प्रॉफिट दिखाकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया. यह पूरा पैसा करीब 15 बैंकों में बनाए गए करीब 76 अकाउंट और फेक सिम कार्ड का इस्तेमाल करके उड़ाया गया. ओरिजिनल ट्रेडिंग वेबसाइट जैसी ही वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है.

FIR के मुताबिक, उद्योगपति जगदीप सिंघल से कुल 19 करोड़ 84 लाख 30 हजार रुपये की ठगी की गई है और यह रकम 15 मई से 20 नवंबर 2025 के बीच 15 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई है. यह भी बताया गया है कि 17 नवंबर से 20 नवंबर 2025 के बीच सिर्फ चार दिनों में पीड़ित से पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम इन खातों में ट्रांसफर की गई. साइबर अपराधियों ने दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और बेंगलुरु में फैले अकाउंट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल किया.

शिकायत में दी गई जानकारी के मुताबिक, पहले फेसबुक पर अनामिका राय नाम से दोस्ती हुई और फिर WhatsApp पर चैटिंग करके भरोसा किया गया, जिसके बाद उन्हें निवेश के मौकों के बारे में बताया गया. जब पहला निवेश किया गया तो 4.3 मिलियन डॉलर से ज्यादा का मुनाफा दिखाया गया और धीरे-धीरे जब निवेश की रकम बढ़ी तो करोड़ों रुपये की ठगी की गई. यह रकम सिर्फ प्राइवेट बैंकों के खातों में ही नहीं बल्कि कुछ सरकारी बैंकों के अकाउंट में भी जमा की गई थी.

अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में मोहाली साइबर पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है.

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