Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

नेशनल वाटर वे 110 पर विकसित हो रही यमुना नदी में क्रूज सेवा, ये क्रूज सेवा कब से शुरू होगी आइए जानते हैं विस्तार से..

दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा
दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 19, 2025 at 5:19 PM IST

नई दिल्ली/आशुतोष झा: क्रूज का मजा लेने के लिए अक्सर लोग गोवा या मुंबई चले जाते हैं. लेकिन अब आपको क्रूज का मजेदार सफर करने लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सेवा आपको देश की राजधानी दिल्ली में भी मिलने वाला है. जी हां, दिल्ली सरकार ने ऐसा मास्टरप्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत अब यमुना नदी में क्रूज की सवारी का आनंद ले सकेंगे. राष्ट्रीय राजधानी में पर्यटन को नया आयाम देने और यमुना के पुनरुद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार जल्द ही यमुना नदी में महत्वाकांक्षी क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है.

दिल्ली सरकार की नेशनल वाटर वे 110 पर विकसित हो रही यह महत्वपूर्ण केंद्र, उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार के समन्वित प्रयासों से आगे बढ़ रही है. क्रूज सेवा को राजधानी के लिए एक नए पर्यटन अनुभव के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जल परिवहन को मजबूत करना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और यमुना पुनरुद्धार के चल रहे प्रयासों में योगदान देना है.

यमुना में क्रूज सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
यमुना में क्रूज सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC), और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित पांच प्रमुख एजेंसियों के बीच जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार अगले साल फरवरी तक इस सेवा की शुरुआत होने का अनुमान है.

नेशनल वाटर वे 110 पर विकसित हो रही यमुना नदी में क्रूज पर्यटन सेवा.
नेशनल वाटर वे 110 पर विकसित हो रही यमुना नदी में क्रूज पर्यटन सेवा.

इस परियोजना को सफल बनाने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. क्रूज के सुचारु संचालन के लिए नदी के किनारे दो जेटी (Jetties) व लैंडिंग पॉइंट्स स्थापित किए जा रहे हैं. एक जेटीज सोनिया विहार में और दूसरी जगतपुर में होगी. ये जेटीज यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगी. इसके अलावा, यमुना में एक न्यूनतम जल स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने वजीराबाद बैराज के प्रबंधन पर भी काम किया है. नौका विहार के लिए पर्याप्त गहराई (लगभग 1.5 से 2 मीटर) सुनिश्चित की जा रही है, खासकर शुष्क मौसम के दौरान.

दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर यात्रियों के लिए सुविधाएं
दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर यात्रियों के लिए सुविधाएं

कब से शुरू होगी क्रूज सेवा: दिल्ली में यमुना क्रूज सेवा फरवरी 2026 तक शुरू होने की संभावना है. हालांकि, इसकी तैयारियों की समीक्षा उपराज्यपाल और संबंधित मंत्रियों द्वारा लगातार की जा रही है, और यह समय सीमा अंतिम रूप से तैयारियों के पूरा होने पर निर्भर करेगी. पहले, सरकार की योजना इसे नवंबर 2025 में शुरू करने की थी, लेकिन तकनीकी और ढांचागत तैयारियों के कारण इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया. अब लक्ष्य रखा गया है कि फरवरी 2026 के अंत तक इस सेवा को जनता के लिए खोल दिया जाए.

''यह सेवा दिल्ली को ‘एक नई पहचान’ देगी और पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार में मदद करेगी. इस परियोजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नदी से जुड़े सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है''- कपिल मिश्रा, पर्यटन मंत्री, दिल्ली

पर्यटन और पुनरुद्धार का दोहरा लक्ष्य: यह क्रूज सेवा केवल एक मनोरंजक सुविधा नहीं है, बल्कि यह दोहरे उद्देश्य को पूरा करेगी. जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देना और यमुना के प्रति जागरूकता बढ़ाना शामिल है. यमुना नदी पर क्रूज शुरू होने से दिल्ली के पर्यटन गंतव्यों की सूची में एक नया और आकर्षक विकल्प जुड़ जाएगा. यह गोवा या मुंबई की तरह क्रूजिंग का अनुभव दिल्ली के दिल में ही प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

यमुना तटों के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी.
यमुना तटों के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी.

दूसरा यह परियोजना यमुना नदी को उसकी प्रदूषित छवि से बाहर निकालकर एक मनोरंजक और सांस्कृतिक पहचान देने में मदद करेगी. क्रूज सेवा शुरू करने के लिए नदी के जिस खंड को चुना गया है, उसकी अच्छी गुणवत्ता बनाए रखना और शेष नदी की सफाई के प्रयासों में तेजी लाना भी इस योजना का लक्ष्य है. दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है; "यमुना नदी पर सोनिया विहार से जगतपुर तक विकसित की जा रही रिक्रिएशनल बोट टूरिज़्म और फेरी सर्विस परियोजना की प्रगति की समीक्षा केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनवाल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ की. नेशनल वाटर वे 110 पर विकसित हो रही यह महत्वपूर्ण परियोजना कई संयुक्त एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से हो रहा है. दिल्ली में इको-टूरिज़्म को प्रोत्साहित करेगी, स्थानीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाएगी और यमुना तटों के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी."

शुरुआती चरण में, क्रूज सेवा का संचालन लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा.
शुरुआती चरण में, क्रूज सेवा का संचालन लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा.

कहां से कहां तक चलेगा यह क्रूज? शुरुआती चरण में, क्रूज सेवा का संचालन यमुना नदी के एक विशेष रूप से विकसित खंड पर किया जाएगा. यह क्रूज लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा. यह खंड यमुना नदी का वह हिस्सा है जहाँ पानी की गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से बेहतर है, जिससे यात्रियों के लिए चलाना सुरक्षित हो. यह सोनिया विहार और जगतपुर के बीच नदी क्रूज पर्यटन को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक आधारशिला के रूप में काम करेगा और यमुना के विकास का रास्ता साफ करेगा.

यमुना में क्रूज चलाए जाने की ये परियोजना केंद्र, उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार के समन्वित प्रयासों से आगे बढ़ रही
यमुना में क्रूज चलाए जाने की ये परियोजना केंद्र, उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार के समन्वित प्रयासों से आगे बढ़ रही
  • प्रारंभिक बिंदु: वजीराबाद बैराज के पास सोनिया विहार पुस्ता.
  • समापन बिंदु: जगतपुर (शनि मंदिर के पास).

यमुना नदी पर दिल्ली की पहली क्रूज सेवा: राजधानी दिल्ली में जल-परिवहन प्रणाली को आधुनिक रूप देने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है. सोनिया विहार क्षेत्र में जेट्टी निर्माण, यात्री सुविधाएं, सुरक्षा ढांचा और रूट योजना जैसे सभी कार्य तेजी से प्रगति पर हैं. सोनिया विहार से जगतपुर तक इस जल परिवहन से जुड़ी परियोजना का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि नदी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण-संवेदनशील परिवहन प्रणाली विकसित करना भी है. इससे दिल्ली में रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

