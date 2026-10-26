छठ पर्व से पहले मिलेगी 'यमुना सफारी' की सौगात: सोनिया विहार से जगतपुर तक हुआ क्रूज सेवा का सफल ट्रायल
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ क्रूज में यात्रा कर जलमार्ग का जायजा लिया और परियोजना की प्रगति व सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की. पढ़ें खबर..
Published : October 26, 2026 at 5:35 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पर्यटन, मनोरंजन और जल परिवहन के क्षेत्र में क्रूज सेवा शुरू होने के आसार हैं. छठ पर्व से ठीक पहले दिल्लीवासियों को 'यमुना सफारी' (क्रूज सेवा) का उपहार मिल सकता है. सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार से जगतपुर तक विकसित की जा रही इस महत्वाकांक्षी क्रूज सेवा के ट्रायल रन का निरीक्षण किया. इससे पहले दिल्ली में बीजेपी सरकार के एक साल पूरे होने पर गत फरवरी माह में क्रूज सेवा की शुरुआत होनी थी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ क्रूज में यात्रा कर सोनिया विहार से जगतपुर तक के 6 किलोमीटर लंबे जलमार्ग का जायजा लिया और परियोजना की प्रगति व सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की. इस अवसर पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
35 से 45 मिनट का रोमांचक सफर और 30 यात्रियों की क्षमता
यमुना नदी पर शुरू होने जा रही इस क्रूज सेवा को पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. सोनिया विहार से शुरू होकर यह क्रूज जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक जाएगी और वापस सोनिया विहार लौटेगी. लगभग 6 किलोमीटर की इस पूरी यात्रा में 35 से 45 मिनट का समय लगेगा. फिलहाल एक बार में 30 यात्रियों की क्षमता वाले क्रूज का संचालन किया जा रहा है. क्रूज सेवा का ट्रायल रन लगभग एक सप्ताह तक जारी रहेगा, जिसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह में (छठ पूजा से पूर्व) इसका औपचारिक भव्य शुभारंभ किया जाएगा.
‘नमो यमुना क्रूज सफारी’ के ट्रायल रन शुरू हो गए हैं। आज सोनिया विहार से जगतपुर रूट का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को साफ-सफाई, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। हमारी कोशिश है कि छठ महापर्व से पहले यह सेवा शुरू हो जाए। दिल्ली के लोग अपने परिवार के साथ माँ यमुना के दर्शन कर सकें, क्रूज की सैर का आनंद लें और उन्हें राजधानी में ही पिकनिक मनाने के लिए एक नई जगह मिले। इससे दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी श्री कपिल मिश्रा जी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। @KapilMishra_IND #ViksitDelhi— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 26, 2026
पर्यटन, मनोरंजन और सुविधाओं का नया केंद्र
यमुना सफारी का आनंद लेने के लिए परिसर में प्रवेश शुल्क 50 तय किया गया है, जबकि क्रूज की एक पूरी यात्रा का प्रस्तावित शुल्क 500 प्रति यात्री निर्धारित किया गया है. पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक यमुना सफारी केवल एक बोट राइड तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसे एक संपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. नदी के तट और परिसर में पर्यटकों के लिए फूड कियोस्क, रेस्टोरेंट, बच्चों के खेलने के लिए 'किड्स ज़ोन', म्यूजिक फाउंटेन और व\टर स्पोर्ट्स की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
आज 'नमो यमुना रिवर सफारी' का ट्रायल शुरू हुआ, मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha ने निरीक्षण किया ये केंद्र, DDA, दिल्ली सरकार और पर्यटन विभाग की साझा परियोजना है 3.5 KM की बोट राइड, आधे घंटे का अनुभव, रिवर फ्रंट पर म्यूजिकल फाउंटेन में माँ यमुना की गाथा, वाटर स्पोर्ट्स, फूड पार्क, किड्स जोन, एंट्री 50 रुपये, छठ से पहले जनता के लिए खुलेगी मुख्यमंत्री जी ने सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग के निर्देश दिए हैं साथ ही, पिछले साल की तरह इस बार भी यमुना घाटों पर भव्य छठ पूजा की तैयारी शुरू #NamoYamunaRiverSafari— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) October 26, 2026
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पर्यावरण और यमुना स्वच्छता का रखा गया विशेष ध्यान
उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ-साथ यमुना की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है. जिस तरह देश के अन्य प्रमुख शहरों में नदियों पर नौका विहार लोगों को प्रकृति के करीब लाता है, उसी प्रकार यह यमुना सफारी दिल्लीवासियों को शांति, सुकून और एक नया रिवर फ्रंट अनुभव प्रदान करेगी. छठ पूजा के दौरान दिल्ली की जनता मां यमुना के दर्शन के साथ-साथ इस भव्य क्रूज सेवा का आनंद ले सकेगी. इस परियोजना में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पर्यावरण के सभी आवश्यक मानकों का कड़ाई से पालन किया गया है. यह परियोजना केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है, जिसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), दिल्ली विकास प्राधिकरण, DTTDC, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड ने मिलकर काम किया है.
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