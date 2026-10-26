ETV Bharat / bharat

छठ पर्व से पहले मिलेगी 'यमुना सफारी' की सौगात: सोनिया विहार से जगतपुर तक हुआ क्रूज सेवा का सफल ट्रायल

दिल्ली में क्रूज सेवा का सफल ट्रायल ( Delhi CM X Handle )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पर्यटन, मनोरंजन और जल परिवहन के क्षेत्र में क्रूज सेवा शुरू होने के आसार हैं. छठ पर्व से ठीक पहले दिल्लीवासियों को 'यमुना सफारी' (क्रूज सेवा) का उपहार मिल सकता है. सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार से जगतपुर तक विकसित की जा रही इस महत्वाकांक्षी क्रूज सेवा के ट्रायल रन का निरीक्षण किया. इससे पहले दिल्ली में बीजेपी सरकार के एक साल पूरे होने पर गत फरवरी माह में क्रूज सेवा की शुरुआत होनी थी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ क्रूज में यात्रा कर सोनिया विहार से जगतपुर तक के 6 किलोमीटर लंबे जलमार्ग का जायजा लिया और परियोजना की प्रगति व सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की. इस अवसर पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

35 से 45 मिनट का रोमांचक सफर और 30 यात्रियों की क्षमता