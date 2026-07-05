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यूएई में पैदा हुए सबसे ज्यादा भारतीय बच्चे; सऊदी अरब में अधिक मौतें, देश में बर्थ-डेथ रजिस्ट्रेशन 99% तक पहुंचा

CRS Report 2024 : साल 2024 में भारत में पैदा हुए 2.5 करोड़ बच्चे, शिशुओं की मृत्यु दर में आई भारी गिरावट.

नागालैंड में लड़कियों की संख्या सबसे कम.
नागालैंड में लड़कियों की संख्या सबसे कम. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 4:51 PM IST

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Birth death registrations : देश की जनसांख्यिकीय तस्वीर में अहम बदलाव देखने को मिल रहा है. भारत में साल 2024 में जन्म और मृत्यु के 99% तक रजिस्ट्रेशन हुए. यानी दोनों मामलों के आंकड़े पूरी तरह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराए गए. ऐसा पहली बार हुआ है. हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से जारी सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) 2024 की रिपोर्ट में ऐसे कई जानकारियां सामने आईं हैं. इसके अनुसार देश में वर्ष 2024 के दौरान 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ. 89 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई. बच्चों के मृत्यु दर में भी बड़ी गिरावट आई है.

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है. इसी से जुड़े सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत पूरे देश में होने वाले जन्म और मौतों के आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है. पहले के वर्षों में जन्म और मौतों की संख्या अनुमान के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड में कम ही दर्ज होती थीं. अब इसका 99% तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. लोगों में इसे लेकर जागरूकता आई है.

वर्ष 2024 में जन्म-मृत्यु के ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज : सीआरएस रिपोर्ट 2024 में साल 2023 और 2024 के जन्म और मृत्यु के आंकड़े साझा किए गए हैं. इसके अनुसार साल 2023 में 2 करोड़ 52 लाख 7 हजार 70 बच्चों के जन्म के रजिस्ट्रेशन कराए गए. इसकी तुलना में साल 2024 में 2 करोड़ 54 लाख 73 हजार 389 जन्म के पंजीकरण हुए. इसी तरह साल 2023 में 86 लाख 59 हजार 679 लोगों की मौत के आंकड़े दर्ज किए गए. साल 2024 में यह संख्या 89 लाख 38 हजार 301 रही. इस डेटा से स्पष्ट है कि साल 2023 के मुकाबले साल 2024 में जन्म और मृत्यु की ज्यादातर केस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराए गए.

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शिशुओं के मृत्युदर में आई कमी : रिपोर्ट में शिशु मृत्यु दर के आंकड़े भी दिए गए हैं. इसके अनुसार साल 2023 में 1 लाख 45 हजार 992 बच्चों की मौत हुई. जबकि साल 2024 में यह संख्या एक लाख 20 हजार 992 रही. यानी साल 2024 में 2023 की तुलना में 25 हजार कम शिशुओं की मौत हुई. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भी इसमें गिरावट आई है. साल 2023 में कुल शिशुओं की मृत्यु का प्रतिशत 1.7 था. जबकि साल 2024 में यह 1.4% पर पहुंच गया.

देश के इन राज्यों में 100% रजिस्ट्रेशन : रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का पंजीकरण कराने में कई राज्यों की स्थिति बहुत बेहतर रही. जबकि कई राज्यों यह 100% से कुछ कम रह गया. आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरलम, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और सिक्किम में जितनी भी मौतें हुईं उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया. इन राज्यों में इस मामले में 100% रजिस्ट्रेशन हुए. वहीं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्थिति ज्यादा खराब मिली.

जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में गिरावट : देश में एक साल में हुए कुल पंजीकृत जन्मों की संख्या में से कुल दर्ज मौतों को घटा देने पर एक संख्या मिलती है. इसी को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि जनसंख्या में कुल प्राकृतिक वृद्धि साल 2023 में 1 करोड़ 65 लाख 47 हजार 391 थी, साल 2024 में यह 1 करोड़ 65 लाख 35 हजार 88 हो गई. यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में मामूली गिरावट देखने को मिली. रिपोर्ट में दिए गए डेटा बताते हैं कि देश में 2024 में जन्म और मृत्यु के बीच रजिस्ट्रेशन का अंतर लगभग खत्म हो चुका है. यानी जितने भी जन्म या मृत्यु हो रही है, वे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे हैं.

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लड़का-लड़की अनुपात में अरुणाचल शीर्ष पर, नागालैंड फिसड्डी : सीआरएस की रिपोर्ट में राज्यों में लड़का-लड़की अनुपात की स्थिति के बारे में भी बताया गया है. इसके अनुसार साल 2024 में देश में राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के जन्म के समय 1 हजार लड़कों पर 933 लड़कियां थीं. हालांकि इसमें सिक्किम का डेटा शामिल नहीं है. लड़का-लड़की अनुपात में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा. वहां प्रति एक हजार लड़कों की तुलना में 1050 लड़कियों ने जन्म लिया. वहीं नागालैंड में प्रति एक हजार लड़कों पर 806 लड़कियों ने ही जन्म लिया. लिंगानुपात के मामले में यह राज्य सबसे निचले पायदान पर रहा.

हरियाणा में सुधरा लिंगानुपात, एक हजार पर अब 910 लड़कियां : रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के जन्म के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रति एक हजार लड़कों पर 984 लड़कियां दर्ज की गईं. मेघालय में प्रति एक हजार लड़कों पर 974, मिजोरम में 972 और केरलम में 970 लड़कियों का जन्म हुआ. लक्षद्वीप में एक हजार लड़कों पर 865 लड़कियों जबकि झारखंड में 890 लड़कियों का जन्म हुआ. हरियाणा में साल 2011 में एक हजार लड़कों पर 834 लड़कियों का जन्म हुआ था. साल 2024 में इसमें इजाफा देखने को मिला. इस दौरान इस राज्य में प्रति एक हजार लड़कों पर 910 लड़कियों ने जन्म लिया.

गर्भ में दम तोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी घटी : रिपोर्ट में बताया गया है कि गर्भ में दम तोड़ने वाले यानी जन्म के समय मृत पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में भी गिरावट आई है. साल 2023 में मरे पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 1.01 लाख थी. साल 2024 में इसमें सुधार देखने को मिला. इससे यह संख्या 81 हजार ही रह गई. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से देखें तो ग्रामीण इलाकों में करीब 31% बच्चे मृत पैदा हुए. वहीं शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 69% पर रहा. इससे स्पष्ट है कि गांवों की तुलना में शहरों में ज्यादा मृत बच्चों का जन्म हुआ.

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देश के 13 राज्यों में जन्म पंजीकरण 90% से ऊपर : रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के जन्म के पंजीकरण का स्तर कई राज्यों में 90% से अधिक रहा. इनमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल रहे. वहीं मौतों का पंजीकरण कराने में भी कई राज्यों की स्थिति 90% से अधिक रही. इनमें पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, केरलम, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, सिक्किम, लक्षद्वीप और उत्तर प्रदेश जन्म पंजीकरण कराने में पीछे रहे. जबकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार मौतों का पंजीकरण कराने में पीछे रहे.

इन राज्यों में बच्चों के जन्म का पंजीकरण 100% : रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में देश के कई राज्य बच्चों के जन्म का पंजीकरण कराने में सबसे आगे रहे हैं. बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में 100% बच्चों के जन्म के पंजीकरण कराए गए. यानी इन राज्यों में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया, उन सभी को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया.

जन्म पंजीकरण में अन्य राज्यों की स्थिति : रिपोर्ट के अनुसार देश के कई राज्यों में बच्चों के जन्म का पंजीकरण 90 से 99% तक रहा. महाराष्ट्र में बच्चों के जन्म का पंजीकरण 98.2%, कर्नाटक में 97.5%, गोवा में 97.3%, तमिलनाडु में 94.8%, हरियाणा में 94.5%, पंजाब में 93.2%, गुजरात में 91.7% रहा. वहीं कई राज्यों में यह प्रतिशत 90 से भी नीचे पहुंच गया. इन राज्यों के लोगों में बच्चों के जन्म का पंजीकरण कराने में कम जागरूकता देखी गई. इन राज्यों में शामिल ओडिशा में यह 89.3%, आंध्र प्रदेश में 89%, असम में 88%, छत्तीसगढ़ में 87.2%, केरलम में 86.4%, हिमाचल प्रदेश में 83.8%, उत्तर प्रदेश में 81.8%, लक्षद्वीप में 75.4%, सिक्किम में 57.5%, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में यह 48.6% रहा.

मौतों का रजिस्ट्रेशन कराने में शहरी से आगे ग्रामीण : सीआरएस की रिपोर्ट में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के मामले में शहर और ग्रामीण इलाकों का रुझान भी दिया गया है. इसके अनुसार साल 2024 में ग्रामीण इलाकों में कुल 1 करोड़ 91 लाख 85 हजार 63 बच्चों के जन्म के पंजीकरण हुए. यह कुल 42.9% रहा. इसी तरह शहर में यह संख्या एक करोड़ 45 लाख 54 हजार 826 रही. शहर में कुल 57.1% जन्म पंजीकरण हुए. इस लिहाज से बच्चों के जन्म का पंजीकरण कराने में शहर के लोग आगे रहे. वहीं मौतों के पंजीकरण की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में यह 57.2% रहा. यहां कुल 51 लाख 14 हजार 571 मौतों के रजिस्ट्रेशन हुए. वहीं शहर में कुल 38 लाख 23 हजार 730 पंजीकरण हुए. यह कुल 42.8% रहा. यानी गांव के लोग इस मामले में अव्वल रहे.

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लड़कों के ज्यादा जन्म, मौतों में पुरुषों की हिस्सेदारी अधिक : रिपोर्ट में महिला-पुरुषों के आधार पर भी जन्म और मृत्यु पंजीकरण का डेटा दिया गया है. इसके अनुसार साल 2024 में एक करोड़ 33 लाख 81 हजार 279 लड़कों के जन्म का पंजीकरण हुआ. यह 52.5% रहा. वहीं इसकी तुलना में एक करोड़ 20 लाख 90 हजार 941 लड़कियों के जन्म का पंजीकरण हुआ. यह 47.5% रहा. यानी कुल जन्म लेने वाले बच्चों में लड़कों की संख्या ज्यादा रही. इसी तरह मौतों के जितने भी पंजीकरण हुए उनमें पुरुषों की संख्या 54 लाख 982 रही. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो यह 60.4 रहा. इस मामले में महिलाओं की संख्या 35 लाख 36 हजार 951 रही. यह 39.6% रहा. यानी कुल मौतों में पुरुषों की हिस्सेदारी ज्यादा रही.

किन राज्यों में सबसे कम मृत बच्चों के जन्म? : रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों में सबसे कम मरे हुए बच्चे पैदा हुए. लक्षद्वीप में साल 2024 में किसी भी मृत बच्चे का जन्म नहीं हुआ. लद्दाख में केवल 1 मामला सामने आया. वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 11, चंडीगढ़ में 14, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में 16, मिजोरम में 22, सिक्किम में 25, नागालैंड में 42, पुडुचेरी में 56, गोवा में 70 मामले सामने आए. डेटा से स्पष्ट है कि गोवा में महिलाओं के प्रसव के दौरान सबसे ज्यादा मृत बच्चों ने जन्म लिया.

विदेश में कितने भारतीयों की मौत, कितने बच्चों ने लिया जन्म? : सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में विदेश में रहने वाले कई भारतीयों की मौत हुई. वहीं इन भारतीय परिवारों से वहीं पर कई बच्चों ने जन्म भी लिया. यूएई में 19 हजार 317 भारतीय बच्चों के जन्म हुए. इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में 12 हजार 896, कतर में 4 हजार 335, सऊदी अरब में 4 हजार 200, ऑस्ट्रेलिया में 3 हजार 93 भारतीय बच्चों ने जन्म लिया. वहीं विदेश में रहने वाले भारतीयों की मौत की बात करें तो सऊदी अरब में सबसे ज्यादा भारतीयों की मौत रिकॉर्ड की गई. सऊदी अरब में 2 हजार 629, यूएई में 2 हजार 571, कुवैत में 733, अमेरिका में 648 और मलेशिया में 526 भारतीयों की मौत हुई.

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