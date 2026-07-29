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जगदलपुर में सीआरपीएफ जवान ने दी जान, पुलिस और सुरक्षा अधिकारी हर पहलू की कर रहे जांच

बस्तर: जगदलपुर स्थित सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन से एक दुखद घटना सामने आई है. बटालियन में तैनात जवान का शव 28 जुलाई को परिसर के भीतर फंदे से लटका मिला. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल जवान के जान देने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि जवान ने ये घातक कदम क्यों उठाया.



सीआरपीएफ जवान ने दी जान

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि यह घटना नया बस स्टैंड के पास स्थित सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन परिसर का है. मृतक जवान की पहचान प्रदीप कुमार कुलस्ते के रूप में हुई है. जो मध्य प्रदेश के रहने वाला था. प्रदीप कुमार कुलस्ते बटालियन के मेस में कार्यरत था. जवान का शव परिसर में एक पेड़ से लटका मिला है.

जगदलपुर में सीआरपीएफ जवान ने दी जान (ETV Bharat)

बोधघाट पुलिस कर रही जांच

घटना की जानकारी मिलते ही बोधघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. यह घटना सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जवान पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था. हालांकि जवान के जान देने के वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं.