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जगदलपुर में सीआरपीएफ जवान ने दी जान, पुलिस और सुरक्षा अधिकारी हर पहलू की कर रहे जांच

मृतक जवान की ड्यूटी मेस में थी और वो मध्यप्रदेश का रहने वाला था. जवान के मानसिक तनाव में होने की बात सामने आई है.

CRPF SOLDIER DIES BY SUICIDE
जगदलपुर में सीआरपीएफ जवान ने दी जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 9:20 PM IST

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बस्तर: जगदलपुर स्थित सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन से एक दुखद घटना सामने आई है. बटालियन में तैनात जवान का शव 28 जुलाई को परिसर के भीतर फंदे से लटका मिला. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल जवान के जान देने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि जवान ने ये घातक कदम क्यों उठाया.

सीआरपीएफ जवान ने दी जान

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि यह घटना नया बस स्टैंड के पास स्थित सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन परिसर का है. मृतक जवान की पहचान प्रदीप कुमार कुलस्ते के रूप में हुई है. जो मध्य प्रदेश के रहने वाला था. प्रदीप कुमार कुलस्ते बटालियन के मेस में कार्यरत था. जवान का शव परिसर में एक पेड़ से लटका मिला है.

जगदलपुर में सीआरपीएफ जवान ने दी जान (ETV Bharat)

बोधघाट पुलिस कर रही जांच

घटना की जानकारी मिलते ही बोधघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. यह घटना सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जवान पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था. हालांकि जवान के जान देने के वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं.

सुबह के वक्त हमें सूचना मिली थी 80वीं बटालियन के जवान का शव आम पेड़ से लटका मिला है. मौके से प्लास्टिक की रस्सी मिली है. घटना के बाद बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा गया. बॉडी का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया. जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला था और मेस में काम करता था. घटना के पीछे कुछ निजी कारण भी हो सकते हैं. जवान की पत्नी से भी बात हुई है, जिसमें मानसिक तनाव की बात सामने आई है: सुमित कुमार, सीएसपी, जगदलपुर

आत्महत्या नहीं है समाधान

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साल 2025 में जवानों की आत्महत्या के मामले:

9 सितंबर 2025: सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने दी जान

22 अगस्त 2025: सुकमा के मिनपा कैंप में जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

30 जुलाई 2025: बीजापुर में CRPF जवान ने दी जान

13 जुलाई 2025: रायपुर सीआरपीएफ बटालियन कैंप में जवान ने की आत्महत्या

साल 2024 में जवानों की आत्महत्या के मामले:

  • 9 नवंबर 2024: कोंडागांव में बस्तर फाइटर के जवान का शव उसके घर पर मिला
  • 25 अक्टूबर 2024: भैरमगढ़ में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने दी जान
  • 19 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ कोल माइंस में जवान ने की आत्महत्या
  • 20 सितंबर 2024: धमतरी में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या
  • 3 सितंबर 204: कांकेर में एसएसबी जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली
  • 28 अगस्त 2024: भिलाई में एसएसबी जवान ने गोली मार की आत्महत्या
  • 26 अगस्त 2024: दंतेवाड़ा के बारसूर कैंप में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या
  • 8 जून 2024: कांकेर में बीएसएफ जवान ने जान दी
  • 26 अप्रैल 2024: गरियाबंद में जवान ने की आत्महत्या

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