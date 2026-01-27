ETV Bharat / bharat

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भीषण हादसा, CRPF जवान समेत चार की मौत, जांच में जुटी पुलिस

उधमपुर (जम्मू-कश्मीर): जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, मृतकों में CRPF का एक जवान भी है. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में यह हादसा हुआ, जब बस और पिकअप ट्रक में टक्कर हो गई.

सीआरपीएफ 137 बटालियन के सेकंड इन कमांड करतार सिंह ने बताया, "श्रीनगर की तरफ माइलस्टोन 68 पर एक हादसा हुआ है. एक बस और पिकअप ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें CRPF की 52 बटालियन के एक जवान समेत 4 लोगों की मौत हो गई है... दुर्घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है... पुलिस मौके पर मौजूद है. शवों को निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया गया है."