जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भीषण हादसा, CRPF जवान समेत चार की मौत, जांच में जुटी पुलिस

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बस और पिकअप में टक्कर होने से CRPF जवान समेत चार की मौत हो गई.

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भीषण हादसा, CRPF जवान समेत चार की मौत (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 12:51 PM IST

उधमपुर (जम्मू-कश्मीर): जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, मृतकों में CRPF का एक जवान भी है. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में यह हादसा हुआ, जब बस और पिकअप ट्रक में टक्कर हो गई.

सीआरपीएफ 137 बटालियन के सेकंड इन कमांड करतार सिंह ने बताया, "श्रीनगर की तरफ माइलस्टोन 68 पर एक हादसा हुआ है. एक बस और पिकअप ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें CRPF की 52 बटालियन के एक जवान समेत 4 लोगों की मौत हो गई है... दुर्घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है... पुलिस मौके पर मौजूद है. शवों को निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया गया है."

घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

