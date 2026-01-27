जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भीषण हादसा, CRPF जवान समेत चार की मौत, जांच में जुटी पुलिस
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बस और पिकअप में टक्कर होने से CRPF जवान समेत चार की मौत हो गई.
Published : January 27, 2026 at 12:51 PM IST
उधमपुर (जम्मू-कश्मीर): जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, मृतकों में CRPF का एक जवान भी है. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में यह हादसा हुआ, जब बस और पिकअप ट्रक में टक्कर हो गई.
सीआरपीएफ 137 बटालियन के सेकंड इन कमांड करतार सिंह ने बताया, "श्रीनगर की तरफ माइलस्टोन 68 पर एक हादसा हुआ है. एक बस और पिकअप ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें CRPF की 52 बटालियन के एक जवान समेत 4 लोगों की मौत हो गई है... दुर्घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है... पुलिस मौके पर मौजूद है. शवों को निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया गया है."
#WATCH | Udhampur, J&K | Four, including one CRPF personnel, die in a road accident on the Jammu-Srinagar National Highway. pic.twitter.com/hH26LJPfv6— ANI (@ANI) January 27, 2026
घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.
