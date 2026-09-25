नारी शक्ति का पराक्रम: CRPF महिला विंग के 40 साल पूरे, फ्रंटलाइन में ज्यादा भूमिका की मांग की पुष्टि की
सीआरपीएफ की 88वीं महिला बटालियन के गठन के 40 वर्ष पूरे हो गए हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 8:14 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) शुक्रवार (24 सितंबर) को अपनी महिला जवानों के 40 साल के समर्पण और वीरता भरे योगदान का उत्सव मना रहा है. यह गौरवशाली अवसर 1986 में 88वीं महिला बटालियन के शामिल होने की याद में मनाया जाता है.
इसे सीआरपीएफ ने भारत की पहली पूरी तरह से महिलाओं वाली सशस्त्र पुलिस बटालियन और दुनिया भर में अर्धसैनिक बलों में अपनी तरह की पहली बटालियन बताया है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने शुक्रवार को महिलाओं के लड़ाकू रोल (कॉम्बैट) में सेवा करने के 40 साल पूरे किए.
इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशनल तैयारी, आगे बढ़ने वाले सुधारों और एक ऐसे सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अपना प्रतिबद्धता दोहराया, जहां महिला कर्मचारी आगे रहकर नेतृत्व करती रहें. सीआरपीएफ के निदेशक जनरल जीपी सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ महिला कर्मचारियों के लिए मौके बढ़ाने और संस्थागत समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि आज, हमारी महिला कर्मचारी मुश्किल इलाकों, आतंकवाद विरोधी ग्रिड और उच्च-दांव वाली कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियां में खासियत और हिम्मत के साथ काम करती हैं.
उन्होंने कहा कि आज महिला कर्मी मुश्किल इलाकों, आतंकवाद विरोधी अभियानों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुश्किल कामों में सेवा दे रही हैं. यह वर्दी में महिलाओं के लिए मौके बढ़ाने की सीआरपीएफ की कोशिशों को दिखाता है. सिंह इस मौके पर नई दिल्ली में हुए यादगार समारोह में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि पिछले चार दशकों में, सीआरपीएफ की महिला कर्मियों ने आतंकवाद विरोधी अभियान, दंगा नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा, खास नक्सल विरोधी तैनाती और यूएन पीसकीपिंग मिशन में काम किया है. इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की कल्याणकारी पहल पर भी रोशनी डाली गई. इसका मकसद जवानों और उनके परिवारों का समर्थन करना है. खासकर उन जवानों को जो पूरे भारत में मुश्किल हालात में और विदेशी मिशन पर तैनात हैं.
सीआरपीएफ के मुताबिक 40 साल के सफर ने पेशेवर तैयारी, प्रगतिशील सुधार और कल्याणकारी समर्थन पर अपना फोकस मजबूत किया है, जिससे महिला जवानों को ऑपरेशनल जिम्मेदारियां बड़ी करने में मदद मिली है.
इसने दोहराया कि महिलाएं इसके ऑपरेशनल और सुरक्षा ढांचों में बढ़ती भूमिका निभाती रहेंगी. साथ ही इस बात पर फोकस किया जाएगा कि वे मुख्य मोर्चे से जुड़ी जिम्मेदारियों में सेवा करने के लिए तैयार, प्रशिक्षित और समर्थित हों. यह बताना जरूरी है कि सीआरपीएफ देश की अकेली पैरा मिलिट्री फोर्स है जिसके पास छह महिला बटालियन हैं और जवान जम्मू कश्मीर, नॉर्थईस्ट, अयोध्या, नक्सल प्रभावित इलाकों और देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय सेवा पर तैनात हैं.
नवीनतम सरकारी डेटा के मुताबिक, सीआरपीएफ में 10277 महिला कर्मी हैं, जो बीएसएफ में 12776 और सीआईएसएफ में 12665 के बाद तीसरे नंबर पर है. आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स समेत दूसरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या 4522, 4240 और 2512 है.
हालांकि गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक 31 दिसंबर, 2025 तक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में महिला कर्मियों की कुल संख्या 46,992 थी. जबकि मंजूर पदों की संख्या 10,73,563 है, जो कुल संख्या का 4.37 प्रतिशत है.
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