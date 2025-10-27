ETV Bharat / bharat

दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवान ने दी जान, यूपी का था रहने वाला

दंतेवाड़ा: नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के एक जवान ने आत्महत्या कर ली. मामला गीदम थाना क्षेत्र का है. अधिकारियों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. हालांकि, अभी तक सुसाइड की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.

यूपी का रहने वाला था जवान: मृतक की पहचान जशवीर सिंह (46) कॉन्स्टेबल वाशर मेन कानपुर के भवानीपुर के रूप में हुई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके वर्मा ने बताया कि, जवान गीदम स्थित सीआरपीएफ 231 बटालियन के हेडक्वॉर्टर में पोस्टेड था. सोमवार सुबह कमरे में जवान का शव मिला.

मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट: सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के सभी अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

साल 2025 में जवानों की आत्महत्या के मामले:

