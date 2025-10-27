दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवान ने दी जान, यूपी का था रहने वाला
दंतेवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2025 at 2:23 PM IST
दंतेवाड़ा: नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के एक जवान ने आत्महत्या कर ली. मामला गीदम थाना क्षेत्र का है. अधिकारियों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. हालांकि, अभी तक सुसाइड की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.
यूपी का रहने वाला था जवान: मृतक की पहचान जशवीर सिंह (46) कॉन्स्टेबल वाशर मेन कानपुर के भवानीपुर के रूप में हुई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके वर्मा ने बताया कि, जवान गीदम स्थित सीआरपीएफ 231 बटालियन के हेडक्वॉर्टर में पोस्टेड था. सोमवार सुबह कमरे में जवान का शव मिला.
मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट: सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के सभी अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
साल 2025 में जवानों की आत्महत्या के मामले:
9 सितंबर 2025: सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारी
22 अगस्त 2025: सुकमा के मिनपा कैंप में जवान ने खुद को मारी गोली
30 जुलाई 2025: बीजापुर में सीआरपीएफ जवान ने दी जान
13 जुलाई 2025: रायपुर स्थित 65वीं सीआरपीएफ बटालियन कैंप में जवान ने की आत्महत्या
साल 2024 में जवानों की आत्महत्या के मामले:
- 9 नवंबर 2024: कोंडागांव में बस्तर फाइटर के जवान का शव उसके घर पर खाट में मिला
- 25 अक्टूबर 2024: भैरमगढ़ में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने जान दी
- 19 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ कोल माइंस में जवान ने खुद को मारी गोली
- 20 सितंबर 2024: धमतरी में CRPF जवान ने दी जान
- 3 सितंबर 204: कांकेर में एसएसबी के जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी
- 28 अगस्त 2024: भिलाई में एसएसबी जवान ने खुद को गोली मारी
- 26 अगस्त 2024: दंतेवाड़ा के बारसूर कैंप में सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारी
- 8 जून 2024: कांकेर में बीएसएफ के जवान ने जान दी
- 26 अप्रैल 2024: गरियाबंद में जवान ने खुद को गोली मारी