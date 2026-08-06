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सीआरपीएफ ने आठ असिस्टेंट कमांडेंट को नोटिस जारी किया, ऑफिशियल लंच में नहीं हुए थे शामिल

सीआरपीएफ ने कहा, जवाब नहीं मिलने पर हो सकती है कार्रवाई. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

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सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 8:01 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कम से कम आठ सहायक कमांडेंटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल हैं. इन पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा आयोजित आधिकारिक लंच में शामिल होने से इनकार कर दिया था.

गुरुवार को ईटीवी भारत द्वारा देखे गए एक आंतरिक पत्र के अनुसार, मूल नोटिस जारी होने के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अधिकारियों ने अभी तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

अधिकारियों की संबंधित सीआरपीएफ इकाइयों को संबोधित इस पत्र में उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी देरी के जवाब प्रस्तुत करें. इसमें चेतावनी दी गई है कि जवाब न देने को इस बात का संकेत माना जाएगा कि अधिकारियों के पास "अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है" और आगे की कार्रवाई एकतरफा की जाएगी.

नवीनतम पत्र में 30 जून, 2026 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जिक्र है, जो सरकारी तकनीकी पाठ्यक्रम में भाग ले रहे प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा सरकारी मेस में विशेष महानिदेशक (केंद्रीय क्षेत्र) अमित कुमार, आईपीएस के साथ आयोजित लंच में शामिल होने से कथित इनकार के संबंध में जारी किया गया था.

अधिकारियों को शुरू में नोटिस मिलने के तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, सीआरपीएफ ने पाया है कि संबंधित इकाइयों से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके चलते "अत्यंत आवश्यक" के रूप में एक नया पत्र जारी किया गया है.

अंदरूनी बातचीत से यह साफ नहीं होता कि अधिकारियों ने कथित तौर पर वर्किंग लंच में शामिल न होने का फैसला क्यों किया. इसमें यह भी साफ नहीं है कि 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने के अलावा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है या नहीं. ईटीवी भारत ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जानने के लिए नई दिल्ली में सीआरपीएफ डायरेक्टरेट से संपर्क किया. हालांकि, इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं मिली थी.

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