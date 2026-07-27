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क्या तय प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर चलाई गई थी पैलेट गन? CRPF ने शुरू की जांच

दिल्ली में NEET पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान RAF द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर विवाद छिड़ गया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जख्मी युवक के घाव दिखाते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 1:43 PM IST

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नई दिल्लीः जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान RAF के जवानों ने 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कथित रूप से पैलेट गन का इस्तेमाल किया था. इस घटना की काफी निंदा हो रही है और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपनी रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है.

सोमवार को 'ईटीवी भारत' से खास बातचीत में CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पूरी जांच के बाद ही बल इस पर अपना आधिकारिक बयान जारी करेगा. सिंह ने कहा, "अब जब आंदोलन वापस ले लिया गया है और इकट्ठा हुए लोग चले गए हैं, तो हम हर बड़े काम के बाद की तरह इस घटना की भी बारीकी से जांच करेंगे. इसके बाद ही हम मुख्यालय का पक्ष सामने रखेंगे."

CRPF सूत्रों के अनुसार, इस जांच में वीडियो फुटेज, ऑपरेशन के रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद RAF जवानों के बयानों की बारीकी से जांच की जाएगी. इस समीक्षा से यह पता चलेगा कि क्या नियमों का पालन किया गया था और क्या भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था? खबरों के मुताबिक, CRPF ने अपने एक RAF जवान की पहचान कर ली है, जिसने कथित तौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन चलाई थी. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं की गयी है.

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थक सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर अपने ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान. (IANS)

पैलेट बुलेट विवाद

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए. इन वीडियो में कथित तौर पर आरएएफ (RAF) के जवानों को उन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए गोलियां चलाते हुए दिखाया गया है. खबरों के मुताबिक, पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एक प्रदर्शनकारी और एक पत्रकार सहित कम से कम दो लोगों को पैलेट गन से चोटें आने की आशंका है.

पीड़ितों में से एक, शेख इर्शाद मंसूरी को कथित तौर पर ऐसी चोटें आई हैं जो पैलेट लगने जैसी दिखती हैं. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि कम से कम एक घायल प्रदर्शनकारी को पैलेट गन से चोटें आई हैं. वहीं, सफदरजंग अस्पताल में भी एक पत्रकार का इलाज किया गया, जिसे पैलेट गन से चोट लगने की आशंका थी.

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सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के बीच सुरक्षा बलों द्वारा दागा गया आंसू गैस का गोला. (IANS)

असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए इस्तेमाल

पैलेट गन से होने वाली गंभीर चोटों के कारण इसका इस्तेमाल हमेशा विवादों में रहा है. मानवाधिकार संगठन लगातार इस पर कड़े नियम बनाने या बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियों का तर्क है कि हिंसक भीड़ से निपटने के लिए यह असली गोलियों के मुकाबले एक कम घातक विकल्प है.

मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. श्रीराम रोजेश ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "पैलेट गन को अक्सर 'कम घातक' बताया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से हानिरहित नहीं हैं. इनका इस्तेमाल केवल अंतिम विकल्प के रूप में बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए क्योंकि इनसे स्थायी अपंगता, खासकर आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है. इसके हर इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या यह वाकई बहुत जरूरी था."

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सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के बीच सुरक्षा बलों द्वारा दागा गया आंसू गैस का गोला. (IANS)

आलोचना के घेरे में RAF

इन आरोपों ने रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) पर एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है. यह CRPF की एक खास दंगा-रोधी इकाई है, जिसे बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदर्शन को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ तैनात किया गया था.

सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद 1992 में गठित की गई RAF को विशेष रूप से दंगों को रोकने, भीड़ को संभालने और सांप्रदायिक तनाव, विरोध प्रदर्शनों तथा कानून-व्यवस्था की अन्य स्थितियों में शांति बहाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. यह बल भीड़ को नियंत्रित करने वाले कई कम-घातक उपकरणों से लैस होता है, जिसमें आंसू गैस लॉन्चर, प्लास्टिक की लाठियां, स्टन ग्रेनेड, बॉडी प्रोटेक्टर और पैलेट गन शामिल हैं.

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सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक पर लाठीचार्ज करता एक जवान. (IANS)

पैलेट गन क्या है?

पैलेट गन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ (RAF) के स्वीकृत हथियारों का हिस्सा हैं और इनका इस्तेमाल केवल तय नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए. अधिकारियों का कहना है कि इनका उपयोग तब किया जा सकता है जब कमांडरों को लगे कि छोटे उपाय बेअसर रहे हैं और सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा को खतरा है. इनका इस्तेमाल मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP), बल के क्रमिक उपयोग और कमांडर की अनुमति के नियमों के अधीन होता है.

पैलेट गन एक ऐसा हथियार है जो पारंपरिक गोलियों के बजाय छोटे गोल छर्रे (पैलेट) दागता है. हालांकि इनका उपयोग भीड़ को नियंत्रित करने वाले कम-घातक हथियार के रूप में किया जाता है, फिर भी इनसे गंभीर चोटें आ सकती हैं.

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सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक पर लाठीचार्ज करता एक जवान. (IANS)

पैलेट गन के कारतूसों में दर्जनों से लेकर सैकड़ों छोटे धातु के छर्रे होते हैं, जो फायर होने के बाद फैल जाते हैं. इनका इस्तेमाल हिंसक भीड़ को हटाने के लिए तब किया जाता है जब मौखिक चेतावनी, लाठीचार्ज, वॉटर कैनन (पानी की बौछार) या आंसू गैस जैसे तरीके नाकाफी साबित होते हैं.

पैलेट गन आमतौर पर कम से लेकर मध्यम दूरी पर असरदार होती हैं. हालांकि इन्हें कम-घातक श्रेणी में रखा गया है, फिर भी इनसे गहरे घाव, फ्रैक्चर और आंखों को स्थायी नुकसान जैसी गंभीर चोटें आ सकती हैं. यदि इन्हें पास से या शरीर के ऊपरी हिस्से पर चलाया जाए, तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं.

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सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के बीच सुरक्षा बलों द्वारा दागा गया आंसू गैस का गोला. (IANS)

भारत में पैलेट गन का इस्तेमाल पहले कब-कब हुआ

जम्मू और कश्मीर अशांति: CRPF द्वारा जम्मू-कश्मीर में साल 2010 के आसपास पथराव की हिंसक घटनाओं से निपटने के लिए पहली बार पैलेट गन का इस्तेमाल शुरू किया गया था. जुलाई 2016 में हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब पूरी कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.

इसमें हजारों लोग घायल हुए, जिनमें से कई लोगों की आंखों में गंभीर चोटें आईं और उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई, जिसके कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी तीखी आलोचना हुई.

मणिपुर जातीय हिंसाः 2023 में मणिपुर में हुई जातीय झड़पों के दौरान, सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया था. नागरिकों को आई चोटों के कारण मानवाधिकार समूहों और राजनीतिक नेताओं ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी.

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अरविंद केजरीवाल मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में घायल हुए प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हुए. (IANS/X/@ArvindKejriwal)

पंजाब-हरियाणा किसान आंदोलनः 2024 में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान, कई किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया. हालांकि सुरक्षा बलों ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया, लेकिन पैलेट से चोट लगने के आरोप एक बड़ा विवाद बन गए.

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