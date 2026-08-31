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CRPF ने पैलेट फायरिंग से जुड़ी RTI को किया खारिज, कहा कि ये मानवाधिकार उल्लंघन में नहीं आता

टीएमसी नेता ने 20 जुलाई के प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पेलेट फायरिंग के बारे में जानकारी मांगी थी. पढ़ें गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

pellet firing
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पैलेट फायरिंग से जुड़ी आरटीआई को किया खारिज, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 2:31 PM IST

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नई दिल्ली: सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर पेलेट (छर्रे वाले) गोला-बारूद के इस्तेमाल के बारे में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया. सीआरपीएफ का कहना है कि ये आरोप कानून में दिए गए मानवाधिकार उल्लंघन के अपवाद के दायरे में नहीं आते हैं.

सीआरपीएफ का यह जवाब तब आया जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने सीआरपीएफ की एक विशेष शाखा, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) से 20 जुलाई के प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पेलेट फायरिंग के बारे में जानकारी मांगी थी.

यह जवाब इसलिए अहम है क्योंकि सीआरपीएफ समेत सुरक्षा संगठनों को आरटीआई कानून की धारा 24(1) के तहत जानकारी देने से छूट मिली हुई है, लेकिन यह छूट भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी जानकारी पर लागू नहीं होती है.

अपनी आरटीआई अर्जी में गोखले ने खास तौर पर जंतर-मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में तैनात आरएएफ टुकड़ियों के गोला-बारूद लॉग/जारी करने और खर्च के रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी. गोखले ने जारी किए गए और इस्तेमाल किए गए गोला-बारूद की मात्रा और प्रकार की जानकारी भी मांगी थी, जिसमें पेलेट/प्लास्टिक-पेलेट कारतूस और आंसू गैस के गोले शामिल थे.

अपने पहले जवाब में आरएएफ ने कहा कि सुरक्षा संगठनों को धारा 24(1) के तहत जानकारी देने से छूट प्राप्त है, सिवाय उन मामलों के जिनमें भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हों. हालांकि, उसने कहा कि मांगी गई जानकारी फ़ोर्स के 'ऑपरेशनल और सुरक्षा से जुड़े मामलों' से संबंधित थी और अर्जी में लगाए गए आरोप मानवाधिकार अपवाद के दायरे में नहीं आते थे.

इसके बाद गोखले ने जानकारी देने से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए पहली अपील दायर की. अपीलीय अथॉरिटी ने 21 अगस्त के एक आदेश में अपील को फिर से खारिज कर दिया. उसने दोहराया कि मांगी गई जानकारी ऑपरेशनल और सुरक्षा से जुड़े मामलों से संबंधित थी और माना कि आरोप आरटीआई कानून की धारा 24(1) के तहत मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं.

गोखले ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए तर्क दिया कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पैलेट (छर्रे वाली) गोलियों के कथित इस्तेमाल से गंभीर चोटें आई, जिनमें आंखों की चोटें भी शामिल हैं. इसलिए इस मामले की मानवाधिकार अपवाद के तहत जांच होनी चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने शुरू में पैलेट के इस्तेमाल से इनकार किया और बाद में प्रभावित लोगों की संख्या के बारे में जानकारी देने से भी मना कर दिया. सीआरपीएफ के रुख को 'हैरान करने वाला' बताते हुए गोखले ने कहा कि वह आरटीआई से जुड़ी बातचीत और सीआरपीएफ के जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे.

साथ ही वह कोर्ट से यह जानना चाहेंगे कि क्या प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गोलियों के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों को धारा 24(1) के तहत मानवाधिकार अपवाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है. गोखले ने कहा, 'पहले मोदी-शाह सरकार ने पैलेट के इस्तेमाल से इनकार किया. फिर, जब सच्चाई सामने आई, तो उन्होंने पीड़ितों की कुल संख्या बताने से मना कर दिया.

और अब, यह 'हैरान करने वाली' बात है कि भारत की राजधानी में निहत्थे युवाओं पर पैलेट गन (जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित हैं) के इस्तेमाल को अमित शाह की सीआरपीएफ मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं मानती है.' जब इस संवाददाता ने सीआरपीएफ से और प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो बल के एक प्रवक्ता ने आगे कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

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