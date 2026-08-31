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CRPF ने पैलेट फायरिंग से जुड़ी RTI को किया खारिज, कहा कि ये मानवाधिकार उल्लंघन में नहीं आता

सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पैलेट फायरिंग से जुड़ी आरटीआई को किया खारिज, ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर पेलेट (छर्रे वाले) गोला-बारूद के इस्तेमाल के बारे में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया. सीआरपीएफ का कहना है कि ये आरोप कानून में दिए गए मानवाधिकार उल्लंघन के अपवाद के दायरे में नहीं आते हैं. सीआरपीएफ का यह जवाब तब आया जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने सीआरपीएफ की एक विशेष शाखा, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) से 20 जुलाई के प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पेलेट फायरिंग के बारे में जानकारी मांगी थी. यह जवाब इसलिए अहम है क्योंकि सीआरपीएफ समेत सुरक्षा संगठनों को आरटीआई कानून की धारा 24(1) के तहत जानकारी देने से छूट मिली हुई है, लेकिन यह छूट भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी जानकारी पर लागू नहीं होती है. अपनी आरटीआई अर्जी में गोखले ने खास तौर पर जंतर-मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में तैनात आरएएफ टुकड़ियों के गोला-बारूद लॉग/जारी करने और खर्च के रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी. गोखले ने जारी किए गए और इस्तेमाल किए गए गोला-बारूद की मात्रा और प्रकार की जानकारी भी मांगी थी, जिसमें पेलेट/प्लास्टिक-पेलेट कारतूस और आंसू गैस के गोले शामिल थे. अपने पहले जवाब में आरएएफ ने कहा कि सुरक्षा संगठनों को धारा 24(1) के तहत जानकारी देने से छूट प्राप्त है, सिवाय उन मामलों के जिनमें भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हों. हालांकि, उसने कहा कि मांगी गई जानकारी फ़ोर्स के 'ऑपरेशनल और सुरक्षा से जुड़े मामलों' से संबंधित थी और अर्जी में लगाए गए आरोप मानवाधिकार अपवाद के दायरे में नहीं आते थे.