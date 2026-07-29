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पैलेट गन विवाद के बीच जवानों के साथ खड़े हुए CRPF के महानिदेशक, बोले- 'बिना डर के करें ड्यूटी'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जख्मी युवक के घाव दिखाते हुए. ( IANS )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का कथित इस्तेमाल हुआ था. इस घटना पर अब राजनीतिक विवाद काफी बढ़ गया है. इसी बीच, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों को बड़ा भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा है कि वे ड्यूटी के दौरान जवानों द्वारा लिए गए हर ईमानदार फैसले के साथ खड़े रहेंगे और जहां भी जवाबदेही की जरूरत होगी, उसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से खुद लेंगे.

सोमवार को नई दिल्ली के 'शौर्य सीआरपीएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट' में आयोजित अलंकरण समारोह के दौरान सिंह ने कहा, "CRPF के महानिदेशक के रूप में, मैं आप में से हर एक को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे वह कोई ऑपरेशनल बटालियन हो या कानून-व्यवस्था संभालने वाली यूनिट, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते हुए आप जो भी फैसले लेते हैं और जो भी कार्रवाई करते हैं, उन सभी फैसलों और कार्रवाइयों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं."

जवानों से बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी करते रहने के लिए कहते हुए सिंह ने कहा, "जहां भी जिम्मेदारी या जवाबदेही लेने की आवश्यकता होगी, महानिदेशक के रूप में वह जिम्मेदारी मैं लूंगा."

महानिदेशक की यह टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा आयोजित "संसद चलो" मार्च के दौरान सीआरपीएफ की एक विशेष दंगा-रोधी इकाई, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. कथित नीट पेपर लीक को लेकर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, तो उनके और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें हुईं.

विपक्ष ने भी केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है. विपक्ष का दावा है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पेलेट गन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया. खबरों के मुताबिक, इस झड़प के दौरान दो प्रदर्शनकारियों और एक पत्रकार सहित कम से कम तीन लोगों को पेलेट (छर्रों) से चोटें आईं, जबकि कई अन्य छात्रों ने भी घायल होने की शिकायत की.