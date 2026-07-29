पैलेट गन विवाद के बीच जवानों के साथ खड़े हुए CRPF के महानिदेशक, बोले- 'बिना डर के करें ड्यूटी'
दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल के बीच CRPF महानिदेशक का बड़ा बयान. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : July 29, 2026 at 10:03 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का कथित इस्तेमाल हुआ था. इस घटना पर अब राजनीतिक विवाद काफी बढ़ गया है. इसी बीच, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों को बड़ा भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा है कि वे ड्यूटी के दौरान जवानों द्वारा लिए गए हर ईमानदार फैसले के साथ खड़े रहेंगे और जहां भी जवाबदेही की जरूरत होगी, उसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से खुद लेंगे.
सोमवार को नई दिल्ली के 'शौर्य सीआरपीएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट' में आयोजित अलंकरण समारोह के दौरान सिंह ने कहा, "CRPF के महानिदेशक के रूप में, मैं आप में से हर एक को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे वह कोई ऑपरेशनल बटालियन हो या कानून-व्यवस्था संभालने वाली यूनिट, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते हुए आप जो भी फैसले लेते हैं और जो भी कार्रवाई करते हैं, उन सभी फैसलों और कार्रवाइयों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं."
जवानों से बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी करते रहने के लिए कहते हुए सिंह ने कहा, "जहां भी जिम्मेदारी या जवाबदेही लेने की आवश्यकता होगी, महानिदेशक के रूप में वह जिम्मेदारी मैं लूंगा."
महानिदेशक की यह टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा आयोजित "संसद चलो" मार्च के दौरान सीआरपीएफ की एक विशेष दंगा-रोधी इकाई, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. कथित नीट पेपर लीक को लेकर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, तो उनके और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें हुईं.
विपक्ष ने भी केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है. विपक्ष का दावा है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पेलेट गन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया. खबरों के मुताबिक, इस झड़प के दौरान दो प्रदर्शनकारियों और एक पत्रकार सहित कम से कम तीन लोगों को पेलेट (छर्रों) से चोटें आईं, जबकि कई अन्य छात्रों ने भी घायल होने की शिकायत की.
यह पता चला है कि सीआरपीएफ (CRPF) मुख्यालय ने जमीनी स्तर की यूनिटों को एक संदेश भी भेजा है. इसमें कानून-व्यवस्था की हालिया चुनौतीपूर्ण ड्यूटियों के दौरान जवानों द्वारा दिखाए गए "धैर्य और सहनशीलता" की तारीफ की गई है. इस संदेश में दोहराया गया है कि देश हित में और पूरी ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों और जवानों को बल की तरफ से पूरा संस्थागत सहयोग मिलेगा.
इसके साथ ही, सीआरपीएफ ने यह भी साफ कर दिया है कि बल के किसी भी लापरवाह या गैर-जरूरी इस्तेमाल पर सीआरपीएफ एक्ट और अन्य लागू कानूनों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
असल में, सीआरपीएफ ने 20 जुलाई की तैनाती का घटना के बाद का मूल्यांकन पहले ही शुरू कर दिया है. इसके तहत मीडिया रिपोर्टों, सोशल मीडिया वीडियो और कंपनी कमांडरों व वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न स्तरों के कर्मियों के बयानों की जांच की जा रही है. इस समीक्षा में विरोध प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन और शॉक बैटन के इस्तेमाल के आरोपों की भी जांच की जा रही है.
अधिकारियों ने कहा कि अगर इस मूल्यांकन में मानक संचालन प्रक्रियाओं के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो औपचारिक 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' का आदेश दिया जाएगा. बल द्वारा जांचे गए आधिकारिक तैनाती रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के निर्देशों पर काम करते हुए, आरएएफ (RAF) के जवानों ने जंतर-मंतर इलाके में कई गैर-घातक युद्धक सामग्रियां चलाईं, जिनमें प्लास्टिक पेलेट के दो राउंड भी शामिल थे. इस मूल्यांकन के नतीजे यह तय करेंगे कि आगे कोई अनुशासनात्मक या प्रक्रियात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं.
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