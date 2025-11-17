ETV Bharat / bharat

वोट डालकर काम पर लौटने लगे बिहार के प्रवासी मजदूर, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़.. कब रुकेगा पलायन?

एक घटना का जिक्र करते हुए प्रो एनके चौधरी कहते हैं, 'मेरे गांव के बगल के लोग ट्रेन में मिल गए थे. बातचीत में बताया कि वह उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वहीं पर नौकरी करते हैं क्योंकि वहां कंपनियां लगाई गई है. जिस कारण वहां नौकरी मिल जा रही है. बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश यहां तक कि अब केरल में भी नौकरी करने के लिए जा रहे हैं.'

कहां जाते हैं मजदूर?: वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रो एनके चौधरी कहना है कि बिहार के कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल और भागलपुर के इलाकों से हर साल हजारों की संख्या में लोग पलायन करते हैं. बिहार आर्थिक शोध संस्थान ने 2010 में एक आंकड़ा जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि उस समय भी बिहार से भारी संख्या में लोग पलायन करते थे. उसके बाद कोई कोई आधिकारिक शोध नहीं हुआ है कि बिहार से कितने लोगों का पलायन प्रतिवर्ष होता है लेकिन शायद ही कोई गांव होगा, जहां हर परिवार के कोई ना कोई एक सदस्य बाहर जाकर नौकरी करने पर मजबूर ना हो.

नई सरकार से उम्मीद: सहरसा से दिल्ली जा रहे मालिक मुखिया का कहना है कि यदि बिहार की सरकार रोजगार की व्यवस्था करे तो पलायन रुक सकती है. एक तो परिवार छोड़कर बाहर जाकर नौकरी करना पड़ता है और दूसरी बात कि कम वेतन मिलने के कारण परिवार चलाने में भी परेशानी होती है. अपना खर्चा अलग और घर पैसा भेजना पड़ता है. नई सरकार से उनलोगों को उम्मीद है कि यदि बिहार में ही उद्योग-धंधे लग जाएंगे तो उन लोगों को नौकरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा.

वहीं, सहरसा के ही रहने वाले मोहम्मद जाकिर खान कहते हैं, 'हर साल बाहर जाना पड़ता है. चाहत है कि अपने ही राज्य में रोजगार मिले ताकि अपने परिवार के साथ रह सकें'. वहीं, जूता कंपनी में काम करने वाले बादल कुमार कहते हैं, 'त्योहार और चुनाव खत्म, अब फिर वही मजबूरी घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है.'

"छठ पर्व में हमलोग घर आए थे. बहुत दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव में वोट देने का मौका मिला. इसीलिए सोचे कि वोट देकर ही काम पर लौटेंगे. इस बार विकास और रोजगार के मुद्दे पर मतदान किया है. उम्मीद है कि नई सरकार पलायन रोकने के लिए रोजगार पर ध्यान देगी."- सोनू कुमार, प्रवासी मजदूर

पलायन का दर्द: सहरसा के रहने वाले सोनू कुमार का कहना है कि वे हर साल त्योहार के समय घर आते हैं लेकिन रोजगार की कमी के कारण फिर से घर छोड़कर वापस जाना पड़ता है. चुनाव था इसलिए इस बार ज्यादा दिन तक रुक गए और अब वोट डालने के बाद वापस काम पर लौट रहे हैं. उनको नई सरकार से उम्मीद है कि बिहार में ही रोजगार सृजन होगा, ताकि उन्हें दोबारा अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा.

रोजगार की तलाश में पलायन: लोक आस्था के महापर्व छठ और बिहार विधानसभा चुनाव के दो चरणों की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब सहरसा सहित पूरे कोसी क्षेत्र से प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो गया है. छठ पूजा और मतदान में हिस्सा लेने के लिए अपने गांव लौटे मजदूर अब दोबारा रोजगार की तलाश में दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, सूरत जैसे बड़े शहरों की ओर रवाना हो रहे हैं. सहरसा स्टेशन पर आज बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने परिवारों से विदा लेकर विभिन्न ट्रेनों में सवार होते नजर आए.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के साथ ही राज्य का राजनीतिक तापमान तो शांत हो गया लेकिन रेलवे स्टेशनों का माहौल अचानक गर्म हो गया है. पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, कटिहार हर बड़े स्टेशन पर एक समान दृश्य दिखाई दे रहा है. झोला उठाकर बच्चे और बुजुर्ग को साथ लिए फिर से काम की तलाश में बाहर राज्यों को जाने वाली भीड़ हर तरफ नजर आ रही है. ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी हैं. प्रचंड जीत के बाद पलायन को रोक पाना एनडीए के सामने बड़ी चुनौती है.

पलायन मजबूरी क्यों?: वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रो एन के चौधरी का कहना है कि सरकार कुछ भी दावा करे लेकिन बिहार से पलायन अभी भी जारी है. बिहार के लोगों के सामने समस्या है कि वह रोजगार ढूंढने के लिए बाहर जाने को विवश है. पलायन का मुख्य कारण है कि यहां उद्योग-धंधे नहीं है. जीवन यापन के लिए लोग बाहर जा रहे हैं. बिहार में रोजगार के सीमित संसाधन हैं. हालांकि कुछ क्षेत्रों में औद्योगीकरण हुआ है, कई जिलों में एथेनॉल के प्लांट लगाए गए हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.

"सरकारी नौकरी के लिए सीमित सीट है. सारे पद यदि भर भी दिए जाएं तो बिहार की बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती. कृषि क्षेत्र में बिहार के लोग जुड़े हुए हैं लेकिन इसमें भी सीमित साधन है. बिहार में पलायन का मुख्य कारण है कि यहां पर औद्योगीकरण नहीं हो रहा है. जब तक बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तब तक रोजगार का सृजन यहां संभव नहीं है."- प्रो एनके चौधरी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री

सेवा क्षेत्र में विस्तार की दरकार: प्रो एनके चौधरी का कहना है कि आजादी के कुछ वर्षों बाद तक बिहार चीनी के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर था, बल्कि देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 50% बिहार में होता था. आज बिहार में चीनी उत्पादन की स्थिति यह हो गई है कि देश के कुल उत्पादन का दो प्रतिशत से भी काम बिहार में उत्पादन होता है. रोजगार के लिए सेवा क्षेत्र में विस्तार की जरूरत है, यानी टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है. हालांकि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल संस्थान खुले हैं.

पलायन के लिए ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार: वे कहते हैं कि 2010 में फिक्की की एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उद्योग नहीं लगने का मुख्य कारण बिहार में ब्यूरोक्रेसी बताया गया. बिहार में ब्यूरोक्रेसी के कारण उद्योग धंधे यहां नहीं लग रहे हैं. जब तक किसी राज्य में औद्योगीकरण नहीं होगा सेवा का विस्तार नहीं होगा, टेक्निकल पार्क नहीं बनेंगे तो रोजगार उत्पन्न होना संभव नहीं है. बिहार में कृषि क्षेत्र में सरप्लस लोग उस पर निर्भर हैं. कृषि के क्षेत्र में भी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन ईस्टर्न इंडिया में हुआ, वह बिहार में नहीं हो पाया.

50 लाख लोग बाहर लौटने को मजबूर: त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने बिहार के अनेक जिलों के लिए लगभग 12000 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था. देश के अनेक राज्यों से लगभग 50 लाख बाहरी वोटर इस बार बिहार लौटे थे. त्योहार के बाद लगभग 20 लाख से अधिक वोटर वापस काम पर लौट गए थे लेकिन लाखों की संख्या में लोग यहां वोट गिराने के लिए रुक गए थे. वोट डालकर अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाने वालों की यह भीड़ चुनाव खत्म होते ही वापस काम की ओर लौट रही है. ट्रेनों में सामान्य और स्लीपर कोच में भाड़ी भीड़ है. एक बार फिर से चुनाव खत्म होते ही प्रवासी बिहारी फिर से वापस काम पर लौटने लगे हैं.

बिहार से पलायन गंभीर समस्या: आंकड़ों के मुताबिक 15.8% लोग रोजगार के लिए बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.1% है. राज्य के 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना हुआ है. सबसे अधिक पलायन जहां रोजगार के लिए होता है, वहीं बड़े पैमाने पर युवा शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक 74.54 लाख लोगों का पलायन हुआ था.

बिहार के लोगों की पहली पसंद दिल्ली: नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बिहार से 55% पुरुष नौकरी और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं. यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से दोगुना अधिक है. बिहार से सबसे अधिक लोग रोजगार के लिए दिल्ली पलायन करते हैं. 19.34% लोग दिल्ली में पलायन करते हैं. दूसरे स्थान पर झारखंड है, जहां 14.12% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं.

बंगाल और महाराष्ट्र का रुख: बिहार से पलायन कर रहे लोगों के लिए तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 13.65% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं. महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है, जहां 10.55% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं. उत्तर प्रदेश के अंदर भी 10.24 % लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं. हरियाणा में 7.06% और पंजाब में 6.89%, जबकि गुजरात में 4.79% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं. देश के हिस्सों में 13.35% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं.

2 करोड़ 90 लोगों का पलायन: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक बिहार के 2 करोड़ 90 लाख लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में रह रहे हैं. इन लोगों का आई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है, जो बिहार छोड़कर बाहर के प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं. बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण में भी यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है. जाति आधारित सर्वेक्षण में यह बताया गया था कि बिहार से बाहर जाकर नौकरी या रोजगार करने वाले लोगों की संख्या 53 लाख है.

बिहार में प्रति व्यक्ति आय: आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 60,337 रुपये है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,88,892 रुपये का है. जाहिर है, कमाई कम होने से लोग गरीब हैं और पैसों की खातिर राज्य छोड़ कर बाहर भी जाते हैं. 2017 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 65% परिवार ऐसे हैं, जिसका कम से कम एक व्यक्ति दूसरे राज्य में है. 1998-99 में ऐसे 36 प्रतिशत परिवार थे. इससे पहले के आंकड़े के मुताबिक 1981 में 10 से15% परिवार ही ऐसे थे, जिसका कम से कम एक सदस्य राज्य के बाहर रह रहा था.

बिहार में कृषि पर निर्भरता: बिहार के अधिकांश लोग अभी भी कृषि पर निर्भर हैं. बिहार में 54 फीसदी लोग की आय का मुख्य स्रोत खेती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 46 फीसदी का है. उत्पादन क्षेत्र में स्थिति अलग है. पांच फीसदी कामकाजी लोग ही उत्पादन क्षेत्र में हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 11 प्रतिशत हैं.

कम पैसे पर जीवनयापन: 2017 में राज्य से बाहर गए लोगों ने औसत सालाना 48,662 रुपये यानी मासिक 4000 रुपये अपने घर भेजे. प्रवासियों द्वारा भेजी गई रकम गांवों की कुल आमदनी का 28% थी. नीति आयोग के मुताबिक, बिहार के 33.8% लोग गरीब हैं. गरीबों को लेकर यदि पूरे देश कहां कर देखा जाए तो यह आंकड़ा 15% है. युवा वर्ग की बात की जाय तो 15 से 29 साल के 16.7% युवा बेरोजगार हैं. पढ़ाई-लिखाई की हालत भी सुधारने की जरूरत है. नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2017-18 में बिहार में साक्षरता दर 70.9 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 77.7 फीसदी थी. कॉलेज में दाखिले का अनुपात 17.1% है वहीं राष्ट्रीय आंकड़ा 28.4% था.

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार रोजगार पलायन और युवा पर फोकस था. यही कारण है कि इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए अगले 5 वर्षों में काम करना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी. यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में उद्योगों को लेकर सकाराम सकारात्मक बात कही की बिहार में औद्योगिक निवेश की जरूरत है.

पलायन के दो मायने: सुनील पांडेय कहते हैं कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है लेकिन पलायन के दो मायने होते हैं. यदि कोई बड़े काम के लिए पलायन होता है तो वह पॉजिटिव होता है लेकिन बिहार के साथ दुर्भाग्य है कि बिहार का जो पलायन है, वह दूसरा है क्योंकि यहां के लोग पेट पालने के लिए बाहर के राज्यों में पलायन करते हैं. बिहार से पलायन होने वाले लोगों में इस तबके के लोगों की संख्या अधिक है.

"बिहार के लोग कंपनी में मजदूरी के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए मजदूर के रूप में एवं कृषि क्षेत्र में लेबर के रूप यानी नन स्किल्ड लेबर के रूप में काम करने के लिए जाते हैं. ऐसे लोग जब घर छोड़कर बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो इन लोगों को न केवल शारीरिक पीड़ा होती है बल्कि मानसिक एवं सामाजिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है. सरकार के लिए यह जरूरी है कि ऐसे तबके के लोगों के लिए सरकार को सोचना होगा चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो या अन्य छोटे-छोटे उद्योग लगाकर."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

रोजगार को लेकर नई नीति की जरूरत: सुनील पांडेय का मानना है कि सरकार को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनानी होगी, जो बिहार में रोजगार को लेकर किन-किन क्षेत्रों में काम हो सके, उसका आकलन कर सके. वे कहते हैं कि जबतक निजी क्षेत्र में निवेश नहीं आएगा, तबतक बिहार में रोजगार के विकल्प नहीं खुलेगें. छोटे-छोटे उद्योग लगने से यह फायदा होगा कि जो काम करने के लिए बिहार के लोग बाहर के राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उन्हें यहीं पर वह काम मिल जाएगा और वे लोग पूरे परिवार के साथ अपने राज्य में जीवन बसर कर सकेंगे.

