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मानसून में देरी से फसलों को हो रहा नुकसान, उपज में 30 से 40% तक की गिरावट की आशंका

नई दिल्ली: मानसून आने में हो रही देरी को लेकर किसान परेशान हैं. समय से मानसून ना आने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है. धान, मक्का, ज्वार और पशुओं के चारे के लिए बोई जाने वाली फसलों की हानि हो रही है. हरियाणा के किसान और भारतीय किसान यूनियन चढूनी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज नागर ने बताया कि मानसून में देरी से किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है. जून महीने में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस समय फसलों को पानी की खासी जरूरत होती है. इस मौसम में बारिश का पानी ही फसलों को फायदा पहुंचाता है. फिलहाल धान की फसल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, लेकिन, बारिश न होने के कारण धान की फसल खराब हो रही है.

उन्होंने बताया कि पशुओं के हरे चारे के लिए बोई गई ज्वार और अन्य फैसलें भी मानसून में देरी से खराब हो रही हैं. अगर 1 जून से बारिश शुरू हो जाती है तो फसलों को बड़ा फायदा मिलता है. जून की शुरुआत में धान की फसल लगना शुरू हो जाती है. साथ में बारिश होने लगती है तो किसान को ट्यूबवेल कम इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे पैसे की बचत होती है. वहीं धान की फसल में पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए बारिश होने से किसान का खर्च कुछ कम हो जाता है.

मनोज नागर, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन चढूनी (ETV BHARAT)

30 से 40% तक की गिरावट: गौरतलब है कि, दिल्ली में भी इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं. किसानों के अलावा सभी लोग बारिश की जरूरत महसूस करते हुए मानसून आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि भीषण गर्मी से राहत मिल सके. मानसून की देरी के कारण किसानों को बुवाई में देरी, बीजों के सूखने और सिंचाई की लागत बढ़ने का सामना करना पड़ता है. इससे उपज में 30 से 40% तक की भारी गिरावट आ सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है.