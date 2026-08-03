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ओडिशा में दर्दनाक हादसा: ब्राह्मणी नदी में नहा रही महिला को खींच ले गया मगरमच्छ, मौत

भितरकनिका नेशनल पार्क से बाढ़ के पानी के साथ कई खूंखार मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ चुके हैं. वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

Crocodile Drags Woman
मगरमच्छ. (File) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 10:51 PM IST

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केन्द्रपाड़ा (ओडिशा): जिले के पट्टामुंडई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पटना गांव में ब्राह्मणी नदी में नहाने के दौरान एक 46 वर्षीय महिला को मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया. पीड़ित महिला की पहचान सुचित्रा दास के रूप में हुई है. दमकल विभाग के कर्मियों ने महिला का शव नदी से बाहर निकाला.

सुचित्रा की भाभी सुजाता दास ने कहा, "सुचित्रा हर रोज सुबह 5 बजे नदी में नहाया करती थी. सप्लाई के पानी की कमी के कारण, गांव के सभी लोग नहाने और अन्य गतिविधियों के लिए नदी पर ही निर्भर हैं. सुचित्रा मेरे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नदी पर गई थी. नदी के किनारे काफी भीड़ थी क्योंकि कई कांवड़िए वहां जल भरने के लिए जमा हुए थे, इसलिए हमारा ध्यान नहीं गया कि सुचित्रा गायब हो चुकी थी."

सुजाता ने कहा कि जब वह और अन्य लोग वापस नदी के किनारे गए, तो उन्होंने एक बाल्टी, चप्पल और अन्य सामान देखा जो सुचित्रा का था. उन्होंने कहा, "हमें अहसास हुआ कि कोई मगरमच्छ सुचित्रा को नदी में खींच ले गया होगा." सूत्रों ने बताया कि सुचित्रा के परिवार ने उनकी तलाश की और मदद के लिए दमकल विभाग को बुलाया.

दमकल कर्मियों की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और नावों तथा विशेष उपकरणों की मदद से खोज अभियान शुरू किया, जो कई घंटों तक चला, जिसके बाद सुचित्रा का शव ढूंढा गया और नदी से बाहर निकाला गया.

पंचायत समिति सदस्य शशांक शेखर बिस्वाल ने बताया कि सुचित्रा दामोदरपुर नोडल हाई स्कूल में रसोइया के रूप में काम करती थीं. उनके परिवार में उनके पति और तीन बच्चे हैं. इस बीच, ग्रामीणों ने मगरमच्छों को मानवीय बस्तियों में भटकने से रोकने के लिए वन विभाग द्वारा नदी के चारों ओर की गई फेंसिंग की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए. उन्होंने सुचित्रा के परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की.

केन्द्रपाड़ा जिले में आई बाढ़ के बीच, कथित तौर पर कई खारे पानी के मगरमच्छ भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में अपने प्राकृतिक आवास से बहकर बाढ़ प्रभावित नदी किनारे के गांवों में आ गए हैं, जिससे वन अधिकारियों को सुरक्षा चेतावनी जारी करनी पड़ी है.

यह चेतावनी औल, पट्टामुंडई और राजकनिका ब्लॉकों के गांवों के लिए जारी की गई है, जहां उफनती नदियों, तालाबों और बाढ़ के पानी में मगरमच्छ देखे गए हैं. वन अधिकारियों को आशंका है कि बाढ़ के दौरान भितरकनिका से तेज बहाव के कारण ये मगरमच्छ बहकर यहां आ गए.

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