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ओडिशा में दर्दनाक हादसा: ब्राह्मणी नदी में नहा रही महिला को खींच ले गया मगरमच्छ, मौत

केन्द्रपाड़ा (ओडिशा): जिले के पट्टामुंडई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पटना गांव में ब्राह्मणी नदी में नहाने के दौरान एक 46 वर्षीय महिला को मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया. पीड़ित महिला की पहचान सुचित्रा दास के रूप में हुई है. दमकल विभाग के कर्मियों ने महिला का शव नदी से बाहर निकाला.

सुचित्रा की भाभी सुजाता दास ने कहा, "सुचित्रा हर रोज सुबह 5 बजे नदी में नहाया करती थी. सप्लाई के पानी की कमी के कारण, गांव के सभी लोग नहाने और अन्य गतिविधियों के लिए नदी पर ही निर्भर हैं. सुचित्रा मेरे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नदी पर गई थी. नदी के किनारे काफी भीड़ थी क्योंकि कई कांवड़िए वहां जल भरने के लिए जमा हुए थे, इसलिए हमारा ध्यान नहीं गया कि सुचित्रा गायब हो चुकी थी."

सुजाता ने कहा कि जब वह और अन्य लोग वापस नदी के किनारे गए, तो उन्होंने एक बाल्टी, चप्पल और अन्य सामान देखा जो सुचित्रा का था. उन्होंने कहा, "हमें अहसास हुआ कि कोई मगरमच्छ सुचित्रा को नदी में खींच ले गया होगा." सूत्रों ने बताया कि सुचित्रा के परिवार ने उनकी तलाश की और मदद के लिए दमकल विभाग को बुलाया.

दमकल कर्मियों की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और नावों तथा विशेष उपकरणों की मदद से खोज अभियान शुरू किया, जो कई घंटों तक चला, जिसके बाद सुचित्रा का शव ढूंढा गया और नदी से बाहर निकाला गया.