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आलोचना का स्वागत है, लेकिन संयम और संस्थागत अखंडता के सम्मान के साथ: सीजेआई सूर्यकांत

सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ( CJI Surya Kant) ने बुधवार को कहा कि राय में मतभेद और आलोचना जायज है लेकिन उन्हें निष्पक्षता संयम और संस्थागत ईमानदारी के सम्मान के साथ जाहिर किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर दूसरी मासिक व्याख्यान श्रृंखला में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि आज की थीम 'कानूनी पेशे में नैतिकता का महत्व' हमें ऐसे ही एक बुनियादी सिद्धांत की ओर ले जाती है.

सीजेआई सूर्यकांत ने आगे कहा कि हम अक्सर अपनी पेशेवर सफलता को अपनी दलीलों की गुणवत्ता या हमें मिले नतीजों से मापते हैं. फिर भी एक वकील की पेशेवर जिंदगी का एक और भी बुनियादी पैमाना है. वह सफलता कैसे हासिल की जाती है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि न्याय प्रणाली की गरिमा कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि बार के सदस्य कोर्टरूम के अंदर और बाहर कैसा व्यवहार करते हैं. उन्होंने कहा कि राय में मतभेद और आलोचना जायज हैं लेकिन उन्हें निष्पक्षता, संयम और संस्थागत ईमानदारी के सम्मान के साथ जाहिर किया जाना चाहिए. "हम अपनी असहमति को जिस तरह से ज़ाहिर करते हैं, वह उतना ही मायने रखता है जितना कि हम जो कहते हैं उसका सार." सीजेआई ने आगे अपने संबोधन में कहा कि एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से सार्वजनिक दृश्यता और व्यावसायिक हितों से बनती जा रही है, व्यावसायिक नैतिकता हमारा रास्ता बनी रहनी चाहिए. यह पक्का करते हुए कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति न्याय प्रणाली को बनाए रखने वाले भरोसे की कीमत पर न हो. उन्होंने कहा कि नैतिकता के लिए हमें उन जिम्मेदारियों पर भी सोचना होगा जो इस पेशे के खास अधिकारों के साथ आती हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "अक्सर अनिश्चितता के समय में, वकील के पास जाने वाले व्यक्ति के लिए कानूनी पेशे की न्याय प्रणाली के साथ संपर्क का पहला बिंदू (प्वाइंट) बन जाता है. इसलिए सलाह में ईमानदारी, प्रतिनिधित्व में मेहनत, पेशेवर फीस में निष्पक्षता और कमजोर केस लड़ने वालों के प्रति संवेदनशीलता बाहरी बातें नहीं हैं. ये पेशेवर जिम्मेदारी और सार्वजनिक सेवा के जरूरी बातें हैं."