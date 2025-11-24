ETV Bharat / bharat

नक्सलियों पर सबसे बड़ा आघात, 11 महीने में 23 नक्सल कमांडर समेत 320 नक्सली मारे गए

सुरक्षाबलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन से देशभर में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है. पीपुल्स लिबरेशन गुर्रीला आर्मी ( PLGA) के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माओवादियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने 17 पेज की विज्ञप्ति जारी कर नुकसान की जानकारी दी है.

बस्तर: चार दशकों से बस्तर में काबिज नक्सलवाद की जड़ें खत्म होती दिख रही है. साल 2025 में सुरक्षा बलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर पूरे देश में दिख रहा है. साल 2025 में हुए एनकाउंटर में कुल 320 नक्सलियों का खात्मा फोर्स के जवानों ने किा है. इसमें कुल 23 नक्सल कमांडर शामिल हैं. इनमें 8 सेंट्रल कमेटी मेंबर और 15 स्टेट कमेटी मेंबर है. इस बात का खुलासा खुद नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने किया है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी इस खुलासे पर साल 2025 में कुल 320 नक्सलियों के मारे जाने की बात कही है. नक्सल कमांडर बसवा राजू का खात्मा नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा झटका रहा.

इस बुकलेट वाले विज्ञप्ति में नक्सलियों ने बताया कि साल 2025 के बीते 11 महीनों में पूरे देश के अंदर 320 नक्सली मारे गए हैं. मारे गए 320 नक्सलियों में 8 नक्सली माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर है. 15 नक्सली स्टेट कमेटी मेंबर हैं. सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में मारे गए इन नक्सलियों में 187 पुरुष नक्सली और 133 महिला नक्सली हैं.

अक्टूबर 2025 में भारी संख्या में नक्सल सरेंडर (ETV BHARAT)

अक्टूबर 2025: भारी संख्या में नक्सलियों ने किया सरेंडर

नक्सलियों ने इस बात को भी माना है कि अक्टूबर 2025 में 299 माओवादियों ने सरेंडर किया है. इन नक्सलियों में नक्सल कमांडर (पोलित ब्यूरो सदस्य) भूपति वेणुगोपाल उर्फ सोनू और सेंट्रल कमेटी सदस्य सतीश कोपा उर्फ वासुदेव राव शामिल है. अक्टूबर महीने में नक्सलियों ने 227 हथियारों को पुलिस को सौंपा है.

"दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान"

नक्सलियों के इस कबूलनामे पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान दंडकारण्य और बस्तर क्षेत्र में हुआ है. सुंदरराज पी ने बताया कि केवल दंडकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमिटी क्षेत्र में ही पिछले 11 महीनों में 243 कैडर मारे गए हैं. इन नक्सलियों की मौत से नक्सल नेटवर्क लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है. इससे नक्सल संगठन की संचालन क्षमता और वैचारिक एकता को बुरी तरह प्रभावित हुई है.

बस्तर में सरेंडर करते नक्सली (ETV BHARAT)

नक्सलियों के लगातार घटते कैडर बल, माओवादियों के सरेंडर, जनसमर्थन में गिरावट और कई राज्यों में जारी नक्सल ऑपरेशन से नक्सल संगठन बुरी तरह कमजोर हो चुका है. नक्सलियों ने खुद इसे कबूल किया है. दंडकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमिटी में कुल 243 नक्सली मारे गए हैं- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

नक्सलियों से सरेंडर की अपील

बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों से अपील की है कि अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. इसलिए नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ें और हथियार डालें. जो नक्सली सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में आने का फैसला ले रहे हैं उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा, पुनर्वास और प्रगति के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं. जो भी नक्सली इमानदारी से लौटना चाहता है, उसके लिए सुधार और पुनर्वास का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

"नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ें"

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि दशकों से बस्तर के लोग माओवादी हिंसा के सबसे बड़े शिकार रहे हैं. अब समय आ गया है कि माओवादी नेतृत्व और कैडर आत्मविश्लेषण करें. नक्सली ये समझें कि हिंसा उन्हें केवल पीड़ा, असुरक्षा और विनाश ही दे सकती है,न कि कोई भविष्य.

बस्तर की जनता को शांति, अवसर और विकास चाहिए, न कि भय, रक्तपात और झूठे वादे. माओवादी नेतृत्व और बचे हुए नक्सल कैडरों को इस सच को स्वीकार करना होगा. उन्हें क्षेत्र को सद्भाव, विकास और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ने देना होगा- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

"बस्तर में तेज गति से हो रहा विकास"

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने ईटीवी भारत से कहा कि सरकार बस्तर के हर हिस्से में समावेशी विकास, स्थायी शांति और सार्थक प्रगति के लिए कार्य कर रही है. बस्तर के दुर्गम इलाकों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, आजीविका कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से विकास किया जा रहा है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है. जिन इलाकों में पहले भय और अलगाव का माहौल था वहां पर विकास और शांति की पहल तेज हो रही है.