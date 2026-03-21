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पहले राजस्थान के बिजनेसमैन को अगवा किया, फिर मांगी 20 लाख की फिरौती, हरियाणा पुलिस ने बदमाशों को दबोचा

राजस्थान के झुंझुनू से व्यापारी को किडनैप कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले तीन बदमाशों को भिवानी पुलिस ने अरेस्ट किया है.

criminals who kidnapped a businessman from Jhunjhunu Rajasthan and demanded ransom were arrested in Bhiwani
राजस्थान के बिजनेसमैन को अगवा कर 20 लाख की फिरौती मांगी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 10:51 PM IST

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भिवानी : राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सहित एक व्यापारी और ड्राइवर को अगवा कर परिजनों से व्हाट्सअप कॉल करके 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले में भिवानी के लोहारू डिटेक्टिव स्टाफ की टीम की मुस्तैदी काम आ गई और पुलिस टीम ने तीन बदमाशों को काबू करते हुए अगवा किए दोनों पीड़ितों को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल, मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस सहित नकदी भी बरामद की है. इस पूरे मामले का भिवानी के लोहारू से डीएसपी संजीव ने खुलासा किया और बताया कि लोहारू थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है.

बिजनेसमैन को अगवा कर फिरौती मांगी : जानकारी के अनुसार राजस्थान भोजासर गांव निवासी करीब 60 वर्षीय सुरेंद्र अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर जयपुर से भोजासर गांव जा रहा था और गाड़ी को चालक महिपाल चला रहा था. एक कार सवार चार पांच युवकों ने उनकी गाड़ी को राजस्थान के घोड़ीवारा के पास पिस्तौल की नोंक पर रुकवा लिया और हवाई फायर कर गाड़ी की चाबी छीनकर दोनों को गाड़ी में ही अगवा कर लिया. इस दौरान बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और उनका मोबाइल और नकदी भी छीन ली. बताया जाता है कि गाड़ी में सवार तीन बदमाशों ने सचिन नामक व्यक्ति को फोन कर 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी.

हरियाणा पुलिस ने बदमाशों को दबोचा (Etv Bharat)

पुलिस ने बदमाशों को दबोचा : डिटेक्टिव स्टाफ के एसआई विनोद कुमार को फॉर्च्यूनर गाड़ी सहित दो लोगों को अगवा किए जाने और उक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी की लोकेशन लोहारू के पास होने की सूचना मिली. इसके बाद एसआई विनोद कुमार टीम गठित कर लोहारू-पिलानी रोड पर ओवरब्रिज पहुंचे. इतने में वहां से गुजर रही संदिग्ध फॉर्च्यूनर गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया गया तो चालक ने गाड़ी को सीधे पुलिस की गाड़ी में ठोक दिया. इतने में पुलिस टीम ने फॉर्च्यूनर गाड़ी के चालक को काबू कर लिया और तभी दो युवक ओवरब्रिज से नीचे कूद गए. पुलिस ने ड्राइवर रोहित और ओवरब्रिज से कूदने वाले आरोपी कृष और नतिन को भी मौके पर ही काबू कर लिया. तीनों युवक चरखी दादरी जिले के ही बताए जाते हैं. पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी सहित अपहृत व्यक्ति सुरेंद्र और चालक महिपाल को भी बरामद कर लिया. बदमाशों ने इन दोनों लोगों के हाथ बांधकर उन्हें पीछे की सीट पर डाल रखा था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किया है. इसके अलावा पुलिस ने सोने की चेन के टुकड़े, चार मोबाइल भी बरामद किए हैं.

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BHIWANI CRIMINALS ARREST

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