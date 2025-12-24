ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, पेशी पर जा रहे मोस्ट वांटेड को मारी गोलियां

हरिद्वार के लक्सर में दिनदहाड़े पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई. इस हमले में हार्डकोर क्रिमिनल विनय त्यागी को दो गोली लगी है.

पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 24, 2025 at 2:37 PM IST

लक्सर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. लक्सर ओवरब्रिज पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की. इस गोलाबारी में पुलिस की गाड़ी में मौजूद मोस्ट वांटेड बदमाश विनय त्यागी को दो गोलियां लगी हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए.

बताया जा रहा है कि बदमाश विनय त्यागी को पुलिस रुड़की से लक्सर कोर्ट में पेशी पर ला रही थी. तभी बीच रास्ते में लक्सर ओवरब्रिज पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की उस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें विनय त्यागी बैठा हुआ था. बताया जा रहा है कि विनय त्यागी को तीन गोलियां लगी हैं.

लक्सर में दिनदहाड़े गोलीबारी कर भागे बदमाश. (ETV Bharat)

पुलिस तत्काल विनय त्यागी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद विनय त्यागी को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. विनय त्यागी पर लूट और डकैती समेत 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. आज विनय त्यागी की लक्सर एसीजेएम कोर्ट में पेशी थी. इस घटना के बाद एसपी देहात समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे इलाके में इस घटना के बाद डर का माहौल है. पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है.

उत्तराखंड में पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग (ETV Bharat)

एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेशी पर ले जाया जा रहा था. रास्ते में जाम लगा हुआ था, उसी जाम का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर फायर किया. इस हमले में दो गोलियां पेशी पर ले जा रहे आरोपी विनय त्यागी को लगी हैं, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

एसपी देहात शेखर चंद सुयाल के मुताबिक पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही है. इलाके में नाकेबंदी भी की गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस हिरासत में जिस आरोपी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है, वो हार्डकोर क्रिमिनल है.

जब एसपी देहात शेखर चंद सुयाल से सवाल किया गया कि जिस बदमाश को पुलिस हिरासत में बदमाशों ने गोली मारी गई है, उसका संबंध सुनील राठी गैंग से है? इस सवाल पर उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार दिया.



