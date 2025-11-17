हजारीबाग में लूट की बड़ी वारदात, 38 किलो सोना और 60 किलो चांदी लूटकर अपराधी फरार

ETV Bharat / bharat

हजारीबाग के बरही में बड़ी लूट की वारदात हुई है. अपराधियों ने 38 किलो सोना और 60 किलो चांदी की लूट की है.

घटना के बाद सड़क पर उतरे व्यवसायी (ईटीवी भारत)
हजारीबाग: जिले में अब तक के सबसे बड़े लूटकांड की घटना घटी है. जिसमें पीड़ित ने 35 किलो सोना और 60 किलो चांदी लूट का आवेदन थाने में दिया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसआइटी का गठन कर दिया गया है. पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र में ऑपरेशन चला रही है.


जिले के बरही चौक पर रविवार की देर रात करीब नौ बजे दो बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया. मौके से सभी अपराधकर्मी फरार हो गए. घटना बरही चौक के पटना रोड स्थित जय माता दी ज्वेलर्स की है. अपराधकर्मियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोली की आवाज से बरही चौक पर अफरा तफरी और दहशत फैल गई. घटना स्थल से एक देसी कट्टा का खोखा बरामद हुआ है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)


अपराधी बाइक से पटना रोड उज्जैना होटल के बगल के रास्ते फरार हो गए. इसी रास्ते में लूटपाट हुए कई ज्वेलरी बॉक्स बरामद हुए. इसी जगह पर बरही पुलिस को एक खोखा भी बरामद हुआ.

जेवर व्यवसायी सुरेंद्र सोनी ने बरही थाना में दिए गए आवेदन में बताया है कि वह और उनका भाई रविन्द्र कुमार दोनों बरही थाना स्थित अपने जय माता दी ज्वेलर्स दुकान पटना रोड में रोज की तरह रविवार को भी अपनी दुकान रात लगभग 9 बजे बंद करने के बाद सारा सामान अपने घर ले जाने वाले थे. इसी क्रम में चार लड़के बाइक से हेलमेट लगाकर पहुंचे और हथियार का भय दिखाते हुए कार का शीशा तोड़कर तीन बैग व दो प्लास्टिक बोरी में रखे सामान व पैसा को लूटकर पटना रोड बरही की ओर भाग गये.

लूट के दौरान घायल हुए व्यवसयी (ईटीवी भारत)

भागने के क्रम में अपराधियों की रविंद्र कुमार से अपराधियों की हाथापाई भी होने लगी. लेकिन वे लोग उनके भाई को मारते हुए सामान छीनकर भाग गये. उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी में उनके दुकान जय माता दी ज्वेलर्स, इटखोरी, जय माता दी ज्वेलर्स पटना रोड बरही का सामान था, जो दुकान बंद करके घर ले जा रहे थे. सारा सामान बैग व बोरी में लगभग 30-30 किग्रा करके कुल 60 किग्रा चांदी एवं एक हरे कलर की बैग में, 35 किग्रा बना हुआ जेवरात था. इसके अलावा सोने का दो बैग जिसमें लगभग साढ़े तीन किग्रा बना हुआ जेवरात था. सभी जेवर 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के थे. पीड़ित ने बताया कि सभी जेवरों में पहचान चिन्ह लगा हुआ है, जिसे दोबारा देखने से पहचान सकते हैं.


बरही डीएसपी अजित कुमार बिमल ने बताया कि घटना के तुरंत बाद हजारीबाग एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है. एसआईटी, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी बिनोद कुमार के नेतृत्व में सर्किल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सौरभ कुमार, सुमित कुमार, राजबल्लभ यादव, सुशील कुमार, मृत्युंजय सिंह, सुरजीत चौधरी और दीपक कुमार लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है.


बरही थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है और इस आवेदन के हिसाब से जांच चल रही है. जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा और तब यह कह पाना संभव हो पाएगा कि कितने किलो आभूषण की चोरी हुई है. इस घटना से बरही के व्यापारियों में दहशत का माहौल है. व्यापारी ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

