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क्या है एक करोड़ के इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा का आपराधिक इतिहास, पढ़ें ये रिपोर्ट

रांची: झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में दशकों तक सक्रिय रहे प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नेताओं में शामिल मिसिर बेसरा उर्फ सागर दा उर्फ भास्कर दा उर्फ सुनीर्मल दा उर्फ प्रधान दा गिरफ्तार हो चुका है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बेसरा संगठन की पोलित ब्यूरो, केंद्रीय समिति, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन तथा ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के सदस्य था. मिसिर बेसरा कैसे ताकतवर नक्सलियों में शामिल हुआ और उसपर अबतक पुलिस ने क्या-क्या कार्रवाई की है, पढ़ें ये रिपोर्ट.

कौन है मिसिर बेसरा

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मिसिर बेसरा की उम्र लगभग 65 वर्ष है. वह गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना अंतर्गत मदनाडीह गांव का रहने वाला है. उसके पिता का नाम स्व दर्पण बेसरा तथा माता का नाम रसोमती देवी है. वह विवाहित है और उसकी पत्नी का नाम श्यामा देवी है. उसकी एक बेटी शांति कुमारी तथा एक बेटा जय बेसरा है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बेसरा ग्रेजुएट है. वह हिंदी, संथाली और हो भाषा बोलता है.

कैसे शुरू हुआ नक्सल आंदोलन का सफर

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बेसरा छात्र जीवन के दौरान वह तत्कालीन एमसीसी (माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर) के नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा के संपर्क में आया. बोस विचारधारा से प्रभावित होकर उसने संगठन की बैठकों में भाग लेना शुरू किया. वर्ष 1985 में धनबाद के सिंदरी में आयोजित सम्मेलन में वालंटियर के रूप में कार्य किया और 1986 में एमसीसी का प्राथमिक सदस्य बन गया. 1990 में उसे संगठन के प्रचार-प्रसार और कोलकाता के कार्यों की जिम्मेदारी मिली.

1992 में झारखंड लौटकर रांची और आसपास के क्षेत्रों में संगठन विस्तार का काम किया. 1997 में दक्षिणी छोटानागपुर कमेटी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वर्ष 2000 में झारखंड रीजनल कमेटी के गठन में सक्रिय रहा. 2003 में बेसरा को केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया. 2004 में एमसीसी और पीपुल्स वार ग्रुप के विलय के बाद बने भाकपा (माओवादी) में उसकी भूमिका और मजबूत हुई तथा वह शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गया.

संगठन में प्रभाव

पुलिस के अनुसार मिसिर बेसरा लंबे समय तक संगठन की रणनीति तय करने वाले नेताओं में शामिल रहा. वह कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में सक्रिय दस्तों का संचालन करता था. पुलिस रिकॉर्ड में बेसरा को संगठन के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का हिस्सा बताया गया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बेसरा का प्रभाव मुख्य रूप से कोल्हान, सारंडा, जराईकेला, छोटानागरा, मनोहरपुर तथा आसपास के घने जंगलों वाले इलाकों में रहा है.

आर्थिक नेटवर्क को किया मजबूत

पुलिस के अनुसार माओवादी संगठन के लिए लेवी वसूली प्रमुख आर्थिक स्रोत था. विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदारों से लेवी वसूले जाने का उल्लेख पुलिस प्रोफाइल में किया गया है. इसके लिए बेसरा ही सबसे अहम भूमिका निभाता था.