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एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 114 बिलियन डॉलर तक पहुंचा ऑनलाइन फ्रॉड; 80 देशों के ठग तलाश रहे शिकार

Criminal economy UNODC report : भारत समेत पूरी दुनिया ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान है. ठग रोजाना लाखों लोगों के खाते से उनकी गाढ़ी कमाई उड़ा दे रहे हैं. एशिया-प्रशांत क्षेत्र से आई लेटेस्ट रिपोर्ट ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है. इसके अनुसार एशिया-प्रशांत क्षेत्र यानी भारत भी जिसका हिस्सा है, वहां साल 2025 तक सिंडिकेट ने 88 से 114 बिलियन डॉलर की साइबर ठगी की. कई देशों में ठगी गई कुल रकम वहां की जीडीपी से भी ज्यादा है.

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की ओर से 21 जुलाई को An Interconnected Criminal Ecosystem: Transnational Organized Crime Threat Assessment for South-East Asia के नाम से रिपोर्ट जारी की गई. इसमें बताया गया है कि मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी एशिया में मौजूद साइबर अपराध गिरोहों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऑनलाइन घोटालों के माध्यम से अरबों डॉलर डकार लिए. इनमें विदेशों में बैठे बड़े गैंग शामिल हैं. ये एक देश में मौजूद रहकर दूसरे देश के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि ये गैंग ऑनलाइन ठगी के लिए कई तरीके अपनाते हैं. ये नौकरी आदि का झांसा देकर लोगों को दूसरे देशों से बुला लेते हैं. इसके बाद इन्हें बंधक बना लेते हैं. इसके बाद कंप्यूटर आदि जानने वाले लोगों को ठगी के लिए शिकार खोजने का टारगेट देते हैं. ऐसे करीब 80 देशों के लोग बंधक हैं. इन ठगों ने ऑनलाइन गेमिंग और अवैध सट्टेबाजी के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना लिए हैं. यहां लोगों को कई तरह के लालच दिए जाते हैं. इनके जाल में फंसकर लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं.

चकमा देने के लिए AI का भी इस्तेमाल करते हैं ठग : यूएन की रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठग पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों से बचने के लिए AI समेत कई आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं. वे बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी आदि का भी इस्तेाल करते हैं. इसकी वजह से ठगी गई रकम को ट्रैक करना पुलिस आदि के लिए आसान नहीं रह जाता है. पहले अलग-अलग और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले ठगों का ये गैंग अब बड़े आपराधिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गया है.

कई देशों के लोग मजबूरी में तलाशते हैं शिकार : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर ठगों के गैंग ने दुनिया के करीब 80 देशों के लोगों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें फंसाया. उन्हें बंधक बनाकर रखा है. गैंग ऐसे लोगों को ठगी के लिए शिकार तलाशने का टारगेट देता है. मजबूरी में न चाहते हुए भी लोगों को यह काम करना पड़ता है. दक्षिण-पूर्व एशिया के देश यानी कंबोडिया, म्यांमार के साइबर ठग अब अपना दायरा बढ़ा रहे हैं. वे केवल एशिया तक की सीमित नहीं रहना चाहते हैं. यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे अमीर देश भी उनके टारगेट पर हैं.

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विदेशी भाषाओं के एक्सपर्ट के बहाने जाल में फंसा रहे : रिपोर्ट बताती है कि साइबर ठग अपने गैंग का विस्तार करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं. गैंग पहले फर्जी विज्ञापन देता है. बताते हैं कि उन्हें जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश आदि भाषाएं जानने वाले लोगों की तलाश है. वे ऐसे लोगों को नौकरी पर रखेंगे, और उन्हें आकर्षक वेतन देंगे. इनके झांसे में आकर लोग उनसे संपर्क कर लेते हैं. ठग ऐसे लोगों अपने ठिकाने पर बुलाकर उन्हें बंधक बना लेते हैं. इसके बाद उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं.

ठगी के लिए भाषाओं को बना रहे जरिया : रिपोर्ट के अनुसार एशिया और भारत जैसे देशों में लगातार हो रही साइबर ठगी से काफी लोगों में जागरूकता आ चुकी है. लोग अब गंभीरता बरतने लगे हैं. सरकार भी ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है. ऐसे में साइबर ठग भी अपने नए तरीके तलाशने लगे हैं. वे चाहते हैं टारगेट जिस भाषा को जानता है, उसे उसी की भाषा में अपने जाल में फंसाया जाए. जैसे फ्रेंच जानने वाले किसी टारगेट को शिकार बनाना हो तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिए जाने वाले झांसे को वह गंभीरता से नहीं लेगा. जबकि उसी की भाषा में बोलने पर वह बातचीत में रुचि लेगा.