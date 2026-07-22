एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 114 बिलियन डॉलर तक पहुंचा ऑनलाइन फ्रॉड; 80 देशों के ठग तलाश रहे शिकार
संयुक्त राष्ट्र (UN) की UNODC रिपोर्ट, ईस्ट एशिया-साउथ ईस्ट एशिया-ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को ठगी से ज्यादा नुकसान.
Published : July 22, 2026 at 5:17 PM IST
Criminal economy UNODC report : भारत समेत पूरी दुनिया ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान है. ठग रोजाना लाखों लोगों के खाते से उनकी गाढ़ी कमाई उड़ा दे रहे हैं. एशिया-प्रशांत क्षेत्र से आई लेटेस्ट रिपोर्ट ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है. इसके अनुसार एशिया-प्रशांत क्षेत्र यानी भारत भी जिसका हिस्सा है, वहां साल 2025 तक सिंडिकेट ने 88 से 114 बिलियन डॉलर की साइबर ठगी की. कई देशों में ठगी गई कुल रकम वहां की जीडीपी से भी ज्यादा है.
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की ओर से 21 जुलाई को An Interconnected Criminal Ecosystem: Transnational Organized Crime Threat Assessment for South-East Asia के नाम से रिपोर्ट जारी की गई. इसमें बताया गया है कि मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी एशिया में मौजूद साइबर अपराध गिरोहों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऑनलाइन घोटालों के माध्यम से अरबों डॉलर डकार लिए. इनमें विदेशों में बैठे बड़े गैंग शामिल हैं. ये एक देश में मौजूद रहकर दूसरे देश के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं.
रिपोर्ट में बताया गया है कि ये गैंग ऑनलाइन ठगी के लिए कई तरीके अपनाते हैं. ये नौकरी आदि का झांसा देकर लोगों को दूसरे देशों से बुला लेते हैं. इसके बाद इन्हें बंधक बना लेते हैं. इसके बाद कंप्यूटर आदि जानने वाले लोगों को ठगी के लिए शिकार खोजने का टारगेट देते हैं. ऐसे करीब 80 देशों के लोग बंधक हैं. इन ठगों ने ऑनलाइन गेमिंग और अवैध सट्टेबाजी के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना लिए हैं. यहां लोगों को कई तरह के लालच दिए जाते हैं. इनके जाल में फंसकर लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं.
चकमा देने के लिए AI का भी इस्तेमाल करते हैं ठग : यूएन की रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठग पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों से बचने के लिए AI समेत कई आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं. वे बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी आदि का भी इस्तेाल करते हैं. इसकी वजह से ठगी गई रकम को ट्रैक करना पुलिस आदि के लिए आसान नहीं रह जाता है. पहले अलग-अलग और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले ठगों का ये गैंग अब बड़े आपराधिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गया है.
कई देशों के लोग मजबूरी में तलाशते हैं शिकार : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर ठगों के गैंग ने दुनिया के करीब 80 देशों के लोगों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें फंसाया. उन्हें बंधक बनाकर रखा है. गैंग ऐसे लोगों को ठगी के लिए शिकार तलाशने का टारगेट देता है. मजबूरी में न चाहते हुए भी लोगों को यह काम करना पड़ता है. दक्षिण-पूर्व एशिया के देश यानी कंबोडिया, म्यांमार के साइबर ठग अब अपना दायरा बढ़ा रहे हैं. वे केवल एशिया तक की सीमित नहीं रहना चाहते हैं. यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे अमीर देश भी उनके टारगेट पर हैं.
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विदेशी भाषाओं के एक्सपर्ट के बहाने जाल में फंसा रहे : रिपोर्ट बताती है कि साइबर ठग अपने गैंग का विस्तार करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं. गैंग पहले फर्जी विज्ञापन देता है. बताते हैं कि उन्हें जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश आदि भाषाएं जानने वाले लोगों की तलाश है. वे ऐसे लोगों को नौकरी पर रखेंगे, और उन्हें आकर्षक वेतन देंगे. इनके झांसे में आकर लोग उनसे संपर्क कर लेते हैं. ठग ऐसे लोगों अपने ठिकाने पर बुलाकर उन्हें बंधक बना लेते हैं. इसके बाद उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं.
ठगी के लिए भाषाओं को बना रहे जरिया : रिपोर्ट के अनुसार एशिया और भारत जैसे देशों में लगातार हो रही साइबर ठगी से काफी लोगों में जागरूकता आ चुकी है. लोग अब गंभीरता बरतने लगे हैं. सरकार भी ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है. ऐसे में साइबर ठग भी अपने नए तरीके तलाशने लगे हैं. वे चाहते हैं टारगेट जिस भाषा को जानता है, उसे उसी की भाषा में अपने जाल में फंसाया जाए. जैसे फ्रेंच जानने वाले किसी टारगेट को शिकार बनाना हो तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिए जाने वाले झांसे को वह गंभीरता से नहीं लेगा. जबकि उसी की भाषा में बोलने पर वह बातचीत में रुचि लेगा.
ठगों ने खड़ा कर दिया बड़ा नेटवर्क : संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ठगों ने फर्जी आईटी कंपनी, कंसल्टेंसी या कॉल सेंटर बना रखे हैं. ये बाहर से देखने पर वैध दिखते हैं, लेकिन अंदर से ठगों को कई तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं. गैंग के काम करने का तरीका अब इतना तेज और जटिल हो चुका है कि पुलिस के हाथ इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. मौजूदा समय ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए जो सिस्टम बना है, वह काफी पुराना हो चुका है. यह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले इंटरनेशनल लेवल पर फैले गिरोहों से निपटने के लिए कारगर नहीं है.
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ड्रग्स का मुख्य केंद्र बना गोल्डन ट्राई एंगल : रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन ठगी करने वाले नशे के कारोबार से भी जुड़े हैं. ठगी का गिरोह चलाने के अलावा वे ड्रग्स का धंधा भी संभालते हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया खासकर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की सीमा पर स्थित 'गोल्डन ट्राएंगल' दुनियाभर में ड्रग्स बनाने का सबसे बड़ा अड्डा है. यहां से 75 अरब से 110 अरब डॉलर के ड्रग्स बेचे जाते हैं. यहां बनने वाले सिंथेटिक ड्रग्स और भांग की तस्करी भारत के अलावा दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में की जाती है.
सुलु-सेलेबेज भी नशे की तस्करी का बड़ा अड्डा : संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गोल्डन ट्राएंगल के अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित 2 पड़ोसी समुद्री क्षेत्र है. इसे सुलु सेलेबेज कहा जाता है. यह इलाका फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य मौजूद है. यह अपराधियों और इंटरनेशनल तस्करों का बड़ा केंद्र है. सुलु और सेलेबेज सागर का त्रिकोण तस्करी के लिए बेहद आम रास्ता है. पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे बाहर के गिरोह ड्रग्स आदि की तस्करी के लिए इसी रास्ते को अपनाते हैं. प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर अभी तक इस पर बहुत कम ही ध्यान दिया गया है.
युवा गेमर्स बन रहे ठगों के नए शिकार : साइबर ठगों ने अब मोबाइल गेम खेलने वाले युवाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है. इसके लिए ठग ऑनलाइन वीडियो गेम्स का सहारा ले रहे हैं. ठग ऑनलाइन कैसीनो यानी जुए के अड्डों को मोबाइल गेम की तरह तैयार करते हैं. कम उम्र के बच्चे और युवा वीडियो गेम्स की लत के कारण सट्टेबाजी और जुए के दलदल में फंस जाते हैं. वहीं अब साधारण ऑनलाइन वीडियो गेम और ऑनलाइन जुआ के बीच का अंतर खत्म होता जा रहा है. गेमिंग के जरिए ठग बच्चों के माता-पिता के डेबिट कार्ड आदि की जानकारी ले लेते हैं. इसके बाद ठगी करते हैं.
साउथ-ईस्ट एशिया में चल रहे बड़े स्कैम सेंटर : यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया के देश जैसे कंबोडिया, म्यांमार और लाओस आदि में काफी संख्या में स्कैम सेंटर यानी लोगों के ठगने के अड्डे चल रहे हैं. यहां बैठकर साइबर अपराधी इंटरनेट और फोन आदि के जरिए दुनियाभर के लोगों को ठग रहे हैं. ये ठग किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं. ये भारत, अमेरिका, यूरोप और एशिया के अन्य देशों के लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी गाढ़ी कमाई उड़ा देते हैं. ये नौकरी, फर्जी निवेश, लॉटरी आदि का झांसा देकर लोगों को ठगते हैं. ये ठग एक तरह से इन देशों में ठगी का कॉर्पोरेट फ्रैंचाइजी चला रहे हैं.
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