ETV Bharat / bharat

देहरादून विक्रम हत्याकांड में शूटरों की तलाश में झारखंड तक छापेमारी, गैंगवार एंगल पर गहराया शक

घायल अवस्था में विक्रम को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल कर डेड करार दिया. वारदात के बाद शहरभर में नाकेबंदी की गई, लेकिन हमलावर पुलिस को चकमा देकर निकल गए. यह वो समय था, जब देहरदून की सड़कें लोगों से भरी रहती है.

दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से शहर में फैली दहशत: बता दें कि घटना 13 फरवरी की सुबह उस वक्त हुई, जब विक्रम शर्मा सिल्वर सिटी मॉल के जिम से बाहर निकल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक सवार हमलावरों ने नजदीक से उस पर कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए.

देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर और झारखंड के रांची, जमशेदपुर तक पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. प्रारंभिक जांच में गैंगवार का एंगल मजबूत होता नजर आ रहा है. जबकि, अंतरराज्यीय आपराधिक नेटवर्क की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

शूटरों का कोई ठोस सुराग नहीं: देहरादून में विक्रम शर्मा की दिनदहाड़े हत्या ने उत्तराखंड पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. कई दिन बीत जाने के बाद भी शूटरों का कोई ठोस सुराग हाथ न लगने से जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार एक हिस्ट्रीशीटर को हथियार के लाइसेंस कैसे मिल गए? क्यों तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? अब इस हत्याकांड के घट जाने के बाद पुलिस जो बातें कह रही है, वो ठीक वैसा ही है, जैसा अन्य घटनाओं के बाद कहा जाता है.

देहरादून गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड को हफ्ताभर होने को है, लेकिन अभी भी पुलिस शक शंकाओं और संभावनाओं पर ही बात कर रही है. जबकि, झारखंड के कुख्यात अपराधी ने उत्तराखंड में कैसे शरण ली हुई थी? ये सबसे बड़ा सवाल है.

झारखंड कनेक्शन की पड़ताल: जांच के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रैकिंग और संदिग्धों के संपर्कों की जांच में कुछ तार झारखंड से जुड़ते दिखाई दिए. इसी आधार पर पुलिस की विशेष टीम रांची और जमशेदपुर पहुंची. जहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से संदिग्धों से पूछताछ की.

देहरादून पुलिस का मानना है कि शूटर पेशेवर हो सकते हैं और उन्हें बाहर से बुलाया गया था. लिहाजा, देहरादून पुलिस अब झारखंड जेल में बंद कुछ अपराधियों की भी कुंडली खंगाल रही है. ताकि, अपराधियों तक पहुंच बनाई जा सके.

उधम सिंह नगर में बिछाया जाल: सबसे बड़ी बात ये भी है कि गैंगस्टर विक्रम शर्मा उत्तराखंड में अपना कारोबार बड़े स्तर पर फैला चुका था. विक्रम के पास से मिले हथियार और लाइसेंस का लिंक उधम सिंह नगर से जुड़ने के बाद तराई क्षेत्र में जांच तेज कर दी गई है.वहां विक्रम के संपर्क में रहे कई लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है.

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या हमलावरों को भागने में स्थानीय स्तर पर किसी ने सपोर्ट किया? इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि कैसे विक्रम को हथियार का लाइसेंस मिल गया? लिहाजा, लाइसेंस की फाइल की भी जांच की जा रही है.

विक्रम शर्मा के मर्डर के बाद जांच पड़ताल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

भाई से पूछताछ, सहयोग न करने का आरोप: देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल का कहना है कि मामले में विक्रम के भाई से भी लंबी पूछताछ की गई. पुलिस ने उससे कई अहम सवाल किए. हालांकि, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया. क्योंकि, ऐसा कुछ पुलिस को मिला नहीं.

पुलिस की मानें तो है ये बात सही है कि कुछ तथ्यों पर स्पष्ट जवाब नहीं मिले, लेकिन फिलहाल उसके खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं. एसएसपी प्रमेद्र डोबाल का कहना है कि फिर भी हम सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.

सिल्वर सिटी मॉल के बाद लोग (फाइल फोटो- ETV Bharat)

घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है. कुछ संदिग्ध बाइक सवारों की पहचान की कोशिश की जा रही है. साइबर सेल की टीम कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी गहन पड़ताल कर रही है.

गैंगवार एंगल क्यों अहम? विक्रम शर्मा का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है. साल 2014 से 2017 के बीच वो कई मामलों में नामजद रहा. साल 2021 में जेल से बाहर आने के बाद उसने दोबारा अपने पुराने नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिश की थी.

जिम के बाहर पुलिस की टीम (फाइल फोटो- ETV Bharat)

बताया जा है कि हाल के महीनों में उसके प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से तनाव बढ़ा था. पुलिस इसी आधार पर गैंगवार की आशंका को प्रमुखता से जांच रही है. ऐसे में पुलिस गैंगवार के एंगल से जांच कर रही है. उधर, पुलिस का दावा है कि मामले का जल्द खुलासा कर लिया जाएगा. पुलिस शूटरों के करीब तक पहुंच चुकी है.

"विक्रम शर्मा हत्याकांड की जांच कई स्तरों पर की जा रही है. उत्तराखंड के साथ अन्य राज्यों में भी टीमें सक्रिय हैं. कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं. संदिग्धों की पहचान लगभग सुनिश्चित हो चुकी है. बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून

"हम गैंगवार, आपसी रंजिश और अंतरराज्यीय आपराधिक गठजोड़ तीनों एंगल पर समानांतर जांच कर रहे हैं. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. राजधानी में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून

पुराने विवादों की फाइलें खुलीं: इसके साथ ही पुलिस जांच टीम ने विक्रम से जुड़े पुराने मामलों की फाइलें भी दोबारा खंगालनी शुरू कर दी है. यह देखा जा रहा है कि किन लोगों से उसकी गहरी दुश्मनी थी और किन मामलों में विवाद लंबित थे. पुलिस का मानना है कि हत्या की जड़ किसी पुराने आपराधिक संघर्ष में हो सकती है. इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि अपने भाई के नाम से उसने देहरादून में जिम की सदस्यता ली थी.

ये भी पढ़ें-